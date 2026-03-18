AsiaNet 201446

Redshift for Vectorworksを発売、Autodesk Revit®ベータ版の登録受付開始、Graphisoft Archicadは2026年後半にリリース予定。Maxonは2026年以降に向けた建築家・デザイナー向けエンドツーエンド3Dワークフローの全体像を公開。

BAD HOMBURG, DE /2026年3月18日/ ACCESS Newswire 2Dおよび3Dデザイン、モーショングラフィックス、ビジュアルエフェクト、ゲームなどのクリエイター向けにパワフルで親しみやすいソフトウェアソリューションを提供するMaxonは本日、Redshift for Vectorworksの商用提供開始を発表しました。さらに、Autodesk Revit®向けRedshiftのベータ版の提供開始も発表しました。これは、Maxonが建築・エンジニアリング・建設（AEC）市場への展開を拡大するうえでの重要なマイルストーンとなります。今後もさらなる統合が予定されています。

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建築家およびインテリアデザイナー向けに設計されたMaxonのAECソリューションは、映画制作の現場で実証されてきたシネマティックレンダリング技術であるRedshiftと、Cinema 4Dの持つ高度なクリエイティブ機能を、プロフェッショナルな建築ビジュアライゼーション（Archviz）ワークフローへ直接統合します。 主要なCAD/BIMプラットフォーム向けのネイティブプラグインとして設計されており、MaxonはVectorworks 2026 Update 4のリリースと同時にRedshift for Vectorworksを提供開始することで、この市場への正式な参入を果たします。 このソリューションにより、ユーザーはリアルタイムのデザインプレビューから、高品質なフォトリアルレンダリングまでを、統合されたエコシステムの中でシームレスに実行できます。 現在ベータ版として提供されているRedshift for Revitは今年後半に正式リリース予定であり、さらに多くの統合が2026年および2027年に計画されています。

Maxon 技術担当副社長のNicolas Burtnykは次のように述べています。「 Maxonのツールは、長年にわたりメディア＆エンターテインメント業界で活用されてきました。多くの人気ハリウッド映画の制作チームが、アカデミー賞受賞のビジュアルエフェクトを生み出すために使用してきた実績があります」「そして今、その同じ“魔法”を建築家やインテリアデザイナーにも提供し、彼らのビジョンを、大画面にふさわしいシネマティックなビジュアル体験へと変換できるよう支援します」

エンドツーエンドの建築ワークフローの新基準

Maxonの強力な3Dエコシステムを基盤とする新しいAECソリューションは、以下の機能を提供します。

・リアルタイムで建築ビズを使用。建築家は、リアルタイムで設計を視覚化でき、さらに映画制作でも使用されているRedshift技術を活用して、CAD環境を離れることなくシーンを高度なビジュアルへと仕上げることができます。また、ワンクリックでCinema 4Dへプロジェクトを送信することで、高度なモデリング、アニメーション、シミュレーション、フライスルー、レンダリングなどを行うことも可能です。

・圧倒的に導入のしやすさ初期ユーザーテストでは、簡単なセットアップ、直感的な操作、高速な結果が重要であることが確認されています。特に、建築家がライティング、マテリアル、構図などを素早く試行錯誤する必要がある反復的なワークフローにおいて、高い効率を実現します。

・制作現場で使えるインテリジェントなアセットライブラリ。Maxonのプラットフォームには、「カプセル」と呼ばれる膨大なアセットライブラリが含まれています。マテリアル、植物、家具、環境要素などのアセットが毎月更新され、プロシージャルツールやAI検索機能によって、迅速なシーン構築とクリエイティブな試行を支援します。建築ビズソリューションの進化とともに、このライブラリも継続的に拡張されていきます。

・MacとWindowsの完全な互換性。Mac、Windows、または両方を併用するチームでも、MaxonのAECソリューションは一貫したパフォーマンスと機能を提供します。建築家はスムーズに共同作業を行い、安心してファイルを共有しながら、設計からビジュアライゼーションまでの統一されたワークフローを維持できます。

・建築家やスタジオにとって高い価値。市場の代替ソリューションと比較して、MaxonのAECソリューションは大幅に手頃な価格で提供されます。さらに、MayaやHoudiniなどのDCCパイプラインとの互換性も備えており、より柔軟な制作環境を実現します。

今後開催されるAECイベントでRedshift for Archvizを紹介

Maxonは2026年に開催される以下のイベントで、建築ビジュアライゼーションとインテリアデザインアプリケーション向けのRedshiftの機能をライブデモで紹介する予定です。

・DigitalBAU、3月24～26日、ケルン（ドイツ）

・AIA26 Conference on Architecture & Design、6月10～13日、カリフォルニア州サンディエゴ

Redshift for Vectorworksの提供について

Redshift for Vectorworksは現在、MaxonまたはVectorworksを通じて購入可能です。（初期対応言語は英語ですが、他の言語版は2026年夏にかけて順次提供予定です）Vectorworksとバンドルして購入する場合、Redshiftを大幅な割引価格で利用可能となり、このカテゴリのレンダラーの中でも最も手頃な価格のソリューションとなります。

Redshiftベータ版の登録

Redshift for Revitのベータ版は現在登録受付中です。また、Redshift for Graphisoft Archicadのベータ版は2026年後半に公開予定です。申し込みを登録するには、Maxon Archvizをご覧ください。

プレスブリーフィングおよびデモの予約

Redshift for Archvizに関するプレス向けブリーフィングやデモの予約は、megan@grithaus.agencyまでご連絡ください。

Redshift for Archvizのプレスキットはこちらからダウンロードできます。

Maxonについて

Maxonは、2D/3Dデザイン、モーショングラフィックス、ビジュアルエフェクト、ビジュアライゼーションに携わるコンテンツクリエイター向けに、パワフルでありながら直感的に操作できるソフトウェアソリューションを提供しています。製品ラインナップには、3Dモデリング、シミュレーション、アニメーションテクノロジーで構成される受賞歴のあるCinema 4D、革新的な編集、モーションデザイン、映像制作ツールで構成される Red Giantの充実のラインナップ、驚異的なスピードを誇る最先端の Redshiftレンダラー、デスクトップとiPadの両方で利用できる業界標準のデジタルスカルプティング＆ペインティングソリューション ZBrushが含まれます。

メディア問い合わせ窓口担当

Kristin Canders Grithaus Agency(e) kristin@grithaus.agency

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SOURCE: Maxon Computers

（日本語リリース：クライアント提供）



