阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場は、3月18日（水）14：00から、シチズン時計株式会社とコラボレーションし、阪神甲子園球場のスコアボードをイメージした腕時計「シチズンコレクション 阪神甲子園球場コラボレーションモデル」を阪神甲子園球場公式オンラインショップ“甲子園eモール”で販売します。

シチズンが時計で紡ぐ、より良い未来と甲子園球場の102年の歴史が融合した、未来と歴史をどちらも感じることのできる至極の一品です。

新商品の詳細は、次のとおりです。





※“甲子園eモール” https://shop.koshien-stadium.jp/koshien/index.html は、「高校野球グッズ」「阪神園芸グッズ」「甲子園フォントグッズ」など、阪神甲子園球場にまつわる商品を取り扱っている阪神甲子園球場公式オンラインショップです。アクセサリーやキーホルダー、文房具など野球観戦だけでなく日常でもお使いいただける様々なグッズを展開しています。





【「シチズンコレクション 阪神甲子園球場コラボレーションモデル」の詳細】

◆商品概要

・商品名：シチズンコレクション 阪神甲子園球場コラボレーションモデル

・ケース/バンド：ステンレス

・ガラス：サファイアガラス

・ケース/厚み：横 37.2mm ／ 厚み7.1mm（設計値）





◆販売場所及び期間

3月18日（水）14時～ 受注開始 ※数量限定 ※甲子園eモール限定

URL： https://shop.koshien-stadium.jp/koshien/index.html





◆主な機能

・機種番号E031/時間制度：平均月差±15秒/光発電エコ・ドライブ/フル充電時約6か月可動

・充電警告機能 過充電防止機能 クイックスタート機能 シンプルアジャスト

・5気圧防水

・限定BOX付

※その他、注意事項は甲子園eモールの商品サイトをご確認ください。





◆シチズン時計株式会社 会社概要

会社名：シチズン時計株式会社

所在地：〒188―8511 東京都西東京市田無町6―1―12

代表者：代表取締役社長 大治 良高

創業：1918年

資本金：32,648百万円

事業内容：

各種時計類及びその部分品の製造及び販売並びに持株会社としての、グループ経営

戦略の策定・推進、グループ経営の監査、グループ技術開発及び知的財産の管理その他経営管理等





阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。









阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/





阪神甲子園球場 https://koshien.hanshin.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/7694ed7abb5834b42562f80d42bed5c917c68384.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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