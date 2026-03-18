「道の駅サーモンパーク千歳」(所在地：北海道千歳市)は、2026年3月20日(金・祝)から4月5日(日)まで、施設全体で鮭の魅力を発信する春のイベント「ちとせ春の鮭まつり2026」を開催いたします。





公式サイト： https://www.salmonpark.com/





『ちとせ春の鮭まつり2026』





■カレーパンの新時代、到来。北海道産シャケが“ゴロッ”と入った進化系パンが、千歳の新名物へ

2026年3月20日(金/祝)、「鮭のテーマパーク」の新たな象徴として、『サーモンベーカリー』が誕生します。開発に半年、50回以上の試作を経て辿り着いた看板商品「サーモンカレーパン」は、北海道産の小麦を使用した生地で、バター醤油でソテーした大粒の鮭を包み込んだ自信作。鮭の魅力を、老若男女に愛されるパンを通じて世界へ発信します。

ついに誕生「サーモン専門ベーカリー」





■北海道小麦「キタノカオリ」が引き出す食感

生産の難しさから“幻の小麦”と呼ばれる北海道産「キタノカオリ」を配合した小麦粉を使用。

ほんのりとした甘みと、焼き上げたときの香りのよさが特徴のキタノカオリが配合されることで、外はサクっと、中は驚くほど「もっちり」した生地を実現しました。噛むほどに小麦の風味が広がります。

北海道小麦「キタノカオリ」を使用(画像はイメージです)





■鮭も、バターもじゃがいもも、北海道産

素材はシンプルに、まっすぐに。サーモンベーカリーでは北海道産食材を中心に使用したパン作りにこだわっています。北海道産の秋鮭をはじめ、バターやじゃがいもなども北海道産を使用しています。

北海道の豊かな自然で育まれた素材を組み合わせ、北海道らしい味わいのパンを提供します。

鮭も、バターもじゃがいもも、北海道産(画像はイメージです)





開発期間は半年、試作回数は50回以上を重ね、サーモンパーク千歳のシンボルになるような商品を、という思いでつくりました。目指したコンセプトはサーモン特化ベーカリー。“鮭をパンで楽しむ”という新提案です。









＜イチオシ！看板商品＞

■サーモンカレーパン

本体価格 ：450円(税込)

アレルギー：小麦・えび・卵・乳成分・大豆・豚肉・鶏肉・さけ・りんご

北海道産小麦「キタノカオリ」、バター、卵を使用。

鮭入りのシーフードカレーの旨味の中に、バター醤油で香ばしく炒めた北海道産鮭を“ごろっ”ひと口目でサクッ、二口目でじゅわっ。鮭の旨味が口いっぱいに広がります。サーモン好きの方にぜひおすすめしたい、断面アップで撮りたくなる一品です。





■しゃけ食パン

本体価格 ：1,000円(税込)

アレルギー：小麦・乳成分・さけ・大豆・魚介類

湯種仕込み、お餅のようなもちもち食感を楽しめます。食パン生地に鮭をたっぷり包み焼き上げました。北海道産小麦「キタノカオリ」とバターの甘みのなかに、鮭の塩味がベストマッチ。1日目はそのまま、2日目はトーストして食べるのがおすすめ。外はさくり、中はしっとり食感が味わえる一品です。

しゃけ食パン





■じゃがバターサーモン

本体価格 ：350円(税込)

アレルギー：小麦・乳成分・さけ

北海道産のじゃがいもと鮭にバターをたっぷりと染み込ませました。ソフトな口当たりでふわふわ、やわらかなパン生地とともに“北海道らしさ”を丸ごと頬張る一品です。

じゃがバターサーモン





【店舗概要】

店名 ： サーモンベーカリー

場所 ： 道の駅サーモンパーク千歳 フードコート内

オープン日： 2026年3月20日(金/祝) AM9:00よりオープン

看板商品 ： サーモンカレーパン

こだわり ： 北海道産小麦「キタノカオリ」使用、鮭特化型ベーカリー

備考 ： テイクアウト・イートイン共に可









■「ウニ・イクラも0円！？赤字覚悟の“海鮮セルフ盛り”解禁

サーモンパーク千歳の『とと丸ドリーム丼』が1,200円で登場！」(5日間限定・各日10名限定)

サーモンパーク千歳の『とと丸ドリーム丼』が登場！

道の駅サーモンパーク千歳から、春休みの家計を応援する衝撃のニュースです。

2026年3月23日(月)～27日(金)の5日間限定で、海鮮丼専門店『海鮮丼屋 とと丸』にて、トッピング10種がすべて無料となる前代未聞のイベント「とと丸ドリーム丼」を開催いたします。

人気のサーモン丼をベースに、高級食材の「ウニ」「イクラ」「ボタンエビ」など10種類を、自由に組み合わせ、ご自身で盛り付ける海鮮丼。物価高騰が続く今だからこそ、北海道の海の幸を心ゆくまで楽しんでほしいという、スタッフの“アイディア”と“心意気”から生まれた、まさに夢のような体験型グルメです。





【イベント概要】

イベント名 ： とと丸ドリーム丼

開催期間 ： 2026年3月23日(月)～3月27日(金)※平日限定

場所 ： サーモンパーク千歳内「海鮮丼屋 とと丸」

価格 ： 1,200円(税込)

目玉 ： 10種のトッピング(ウニ、イクラ、ボタンエビ等)が無料

※上限1皿ずつ

トッピング内容： いくら、うに、甘えび、ボタンえび、ホタテ、

とびっこ、ねぎとろ、アボカド、万能ねぎ、ごま

アレルギー ： さけ、いくら、小麦、大豆、えび、アボカド、ごま

※各日先着10名様









■「わんこそば」ならぬ「わんこサーモン」！？北海道・千歳で30分間サーモン丼が止まらない。前代未聞のイベント開催！

「わんこそば」ならぬ「わんこサーモン」！？

北海道・千歳の春を告げるのは、花ではなく「鮭」だった！

『海鮮丼屋 とと丸』は、2026年3月28日(土)、食欲の限界に挑む体験型イベント「わんこサーモン丼」を開催します。

「わんこそば」スタイルを大胆にアレンジし、サーモン小丼を30分間ノンストップで提供。当選確率わずかの“選ばれし10名”だけが楽しめる、夢のサーモンイベントです。





・ここが違う！「わんこサーモン丼」3つのポイント

【視覚的インパクト】積み上がる容器の山

提供にはあえてテイクアウト容器を採用。食べた分だけ容器が目の前に積み上がっていく様子は、まさに「わんこそば」さながら





【専門店クオリティ】「味変」で最後まで飽きさせない

ただ食べ続けるだけではありません。最後は専門店自慢の「濃厚海鮮だし」を投入することで、〆はサラサラといける「海鮮茶漬け」へ。味のクオリティを落とさないのが『とと丸』のプライドです。





【超・破格】1,111円の「いい鮭」プライス

イベントへの参加費は、鮭(11)にちなんだ1,111円。サーモンを心ゆくまで堪能できる、赤字覚悟の感謝祭です。





【開催概要】

イベント名： 海鮮丼屋とと丸 わんこサーモン丼

開催日時 ： 2026年3月28日(土) 10:00開始

場所 ： サーモンパーク千歳内「海鮮丼屋 とと丸」

参加費 ： 1,111円(税込) ※当日抽選

定員 ： 抽選10名様(9:00受付開始 / 9:30抽選発表)

ルール ： 制限時間30分 わんこそば形式でサーモン丼を順次提供

特典 ： 〆の「濃厚海鮮だし」付き









■道産米×道産手ほぐし鮭の「限界突破おにぎり」が162円。4月4日、サーモンパーク千歳で555個限定の“シャケ得”開催！

555個限定の“シャケ得DAY”開催

お米の価格上昇が続く昨今、道の駅 サーモンパーク千歳は、2026年4月4日(土)、本来の“おにぎり”の気軽さと嬉しさを両立させた特別企画「シャケ得DAY」を開催します。

当日は、店内で一つひとつ丁寧に手握りした「塩鮭おにぎり」を、感謝価格の税込162円で販売。北海道産「ななつぼし」の羽釜炊きごはんと、溢れんばかりの自慢の鮭。新生活が始まる4月、地域の皆様の食卓を“シャケ(鮭)”で笑顔にする1日をお届けします。





・サーモンパーク千歳 なまら旨おにぎり「3つのこだわり」

【具沢山の鮭！】どこから食べても“鮭”！

「中身が少なくてガッカリ」はさせません。おにぎりの中にはたっぷりの手ほぐし鮭、さらに「てっぺん」にも大きな鮭をトッピング。四方八方どこから頬張っても鮭に当たる、専門店ならではのボリュームです。





【地産地消】羽釜炊き「ななつぼし」×オホーツクの塩

お米は冷めても甘みが強い北海道産「ななつぼし」を使用。毎朝、羽釜で一気に炊き上げることで、一粒一粒が立ったふっくら食感を実現しました。味の決め手は、鮭の旨味を引き立てるオホーツク産の天然塩です。





【まごころこめて握ります】一つひとつ、店内で「手ほぐし・手握り」

店内で丁寧に焼き上げた鮭をスタッフが手作業でほぐしています。人の手で優しく握るからこそ生まれる、口の中でほろりと解ける食感をお楽しみください。





【イベント概要】

イベント名： シャケ得DAY

開催日 ： 2026年4月4日(土)

会場 ： サーモンパーク千歳 内 なまら旨おにぎり

目玉商品 ： 塩鮭おにぎり 税込162円 ※おひとり様2個まで

販売数 ： 合計555個(Go! Go! Go! の 限定数)









■【同時開催】3年後の再会を信じて。千歳川で「サケの稚魚放流」が3/20解禁！

千歳水族館でサケの稚魚を放流して、「放流記念カード」をもらおう！

千歳川で「サケの稚魚放流」が3/20解禁！

雪解け水が千歳川を潤す季節、今年も「命のバトン」が繋がれます。

サケのふるさと 千歳水族館では、2026年3月20日(金・祝)より、春の恒例イベント「サケの稚魚放流体験」を開催します。

大切に育てられた小さな稚魚たちが、参加者の手によって北太平洋へと旅立つ瞬間。体験時間はわずか5分。

しかし、その手から放たれた命が3年の月日を経て戻ってくるという壮大な自然のサイクルを肌で感じる、忘れられない体験をお届けします。





【「放流記念カード」】

体験後には、放流した証となる「放流記念カード」をプレゼント。





【予約不要・入館者無料】

「ふらっと立ち寄って、感動を持ち帰れる」。水族館入館者なら誰でも気軽に参加でき、春休みのレジャーとしておすすめです。





【イベント概要】

イベント名： 千歳水族館 鮭の稚魚放流体験

開催期間 ： 2026年3月20日(金・祝)～5月10日(日)

会場 ： サケのふるさと 千歳水族館(屋外放流エリア)

開催時間 ： (1)11:00～ / (2)14:00～

料金 ： 無料(※別途、水族館入館料が必要です)

参加方法 ： 予約不要。直接会場へお越しください。

特典 ： 「放流記念カード」をプレゼント

お問合せ先： サケのふるさと千歳水族館









【施設概要】

名称 ：道の駅サーモンパーク千歳

所在地 ：〒066-0028 北海道千歳市花園2丁目4-2

面積 ：約24,000m2

建物形式：重量鉄骨造平屋建

駐車台数：普通車222台(EV急速充電器 1基、24時間利用可能)／大型車12台／

身障者用6台 計240台

施設設備：トイレ／地域振興施設(物販施設、飲食施設、コミュニティ施設、

加工室、キッズスペース、屋外交流広場、ベビーコーナー、

公衆無線LAN、情報コーナー)／指定緊急避難場所、EV急速充電器

営業時間：駐車場を含む屋外施設・公衆トイレ 24時間

農産物直売所・物販 午前9時～午後5時

フードコート・グリルレストラン サーモンキング

午前10時～午後4時(ラストオーダー)※レストランは午後2時ラストオーダー

※ フードコートの一部店舗は営業時間が異なります





公式サイト： https://www.salmonpark.com/









【会社概要】

運営会社 ： 株式会社ムーバー(指定管理者：株式会社TTC)

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 〒066-0035 北海道千歳市高台2丁目7番1号

ステージノア高台 1階B

主な事業内容： 道の駅「サーモンパーク千歳」の管理運営、観光土産品の開発、

製造及び販売 工芸品、民芸品の加工及び販売、食料品の販売、

飲食店の経営、地域商社事業に関する業務