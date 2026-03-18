ＪＦＥシステムズ株式会社(東証スタンダード市場：4832、本社：東京都港区、代表取締役社長：大木 哲夫、以下 当社)は、2026年3月9日、経済産業省と日本健康会議が推進する「健康経営優良法人認定制度」において「健康経営優良法人2026(大規模法人部門)」に認定されました。





健康経営優良法人2026(大規模法人部門)





健康経営優良法人認定制度とは、日本健康会議が認定する顕彰制度です。特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境整備を目的としています。

「健康経営優良法人2026」では、大規模法人部門に3,765法人、中小規模法人部門に23,085法人が認定されました。





▼参考URL：「健康経営優良法人2026」認定法人が決定しました(経済産業省)

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html





当社は、社員の健康保持・増進を重要な経営課題の一つに位置づけ、「All Well --- 社員も会社もみんな健康」をキャッチフレーズに、「ＪＦＥグループ健康宣言」および「ＪＦＥシステムズ健康宣言」の実現に向け、今後も健康経営を継続して推進してまいります。









【当社の主な取り組み】

(1) 専門職による健康管理体制

産業医と2名の専属常勤保健師による健康管理体制により、社員のさまざまな心身の健康問題の解決をサポートしています。また社外の従業員支援プログラム(EAP)による相談窓口の利用も推進しています。





(2) 健康経営戦略マップと健康経営推進目標の策定

経営課題と健康経営施策のつながりの見える化・効果指標による健康経営施策の効果測定を目的に「健康経営戦略マップ」と「健康経営推進目標」を策定、運用しています。





(3) 社員に対するがん対策推進

当社は、厚生労働省が推進する「がん対策推進企業アクション」に賛同する、「推進パートナー企業」に登録しています。

がんへの正しい理解や、がん検診受診の啓発に取り組み、従業員が安心して働ける環境を整備しています。





(社員に対するがん対策推進)

・健康診断とがん検診をワンストップで行える体制づくり

・該当者全員へ大腸がん検診の検査キットの配布

・衛生委員会や女性対象の研修における、検診受診の推進

・仕事を継続しながら治療を行うための制度や相談体制構築などの両立支援

・ピンクリボン活動として乳がん自己検診グッズの配布





(4)健康増進への取り組み

専門医や専門家を招聘してのオンラインセミナーの開催、栄養士によるランチョンセミナーの開催など、健康に関する情報発信を行っています。また、内臓脂肪測定会や歩行基礎力測定会の開催など、社員の健康増進を後押しする施策を行っています。





歩行基礎力測定会の様子





(5) 感染症対策

感染症予防や感染拡大防止に積極的に取り組んでおり、インフルエンザワクチンの集団接種や費用補助を行っています。





(6) 健康保険組合のコラボヘルス

ＪＦＥ健康保険組合の協力により、さまざまな健康施策を実施しています。健康保険組合が提供している健康ポータルサイト「PepUp(ペップアップ)」の利用促進、ウォーキングイベントのコラボ開催、禁煙プログラムの利用促進、歯科検診、乳がん自己検診グッズや歯科衛生用品の配布など、セルフケアの推進や啓発を行っています。





▼参考URL：当社コーポレートサイト「サステナビリティ 健康経営」

https://www.jfe-systems.com/sustainability/society/health.html









【ＪＦＥシステムズ株式会社について】 https://www.jfe-systems.com

鉄鋼業界におけるシステム構築・運用で培った企画・構想力と技術力を活かし、多彩なサービスをお客様に提供しています。製造業をはじめさまざまな分野のお客様に向けて、システムインテグレーション、アウトソーシング、コンサルティング、独自のパッケージ製品および、ERPを中核にさまざまな製品を組み合わせた複合ソリューションの提供など、幅広いビジネスを展開しています。

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