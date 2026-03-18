スイーツ王国さっぽろ推進協議会は、「さっぽろスイーツコンペティション2026」の入賞および出品作品を網羅した公式パンフレットを、2026年3月17日（火）より配布開始いたします 。これに合わせ、先行販売分を含む全17作品が、札幌市内および近郊の計26店舗にて出揃います 。100%北海道産の糖とチーズおよび乳製品にこだわった、パティシエたちの技の競演がいよいよ本格的に街を彩ります 。

■「さっぽろneoチーズケーキ」とは

2006年に始まった「さっぽろスイーツコンペティション」の2026年度テーマ作品です 。近年、世界的な情勢不安や円安により外国産乳製品が高騰する中、改めて地元の高品質な乳製品に注目が集まっています 。また、消費志向の変化による砂糖の消費量減少という課題を背景に、北海道が誇る「乳製品」と「糖」の魅力を再発見すべく企画されました 。パティシエたちがその技と発想を存分に活かし、100%北海道産の「チーズ」および「その他乳製品」と、道産の「糖」を掛け合わせた〈新しい＝neoチーズケーキ〉を形にしています 。本コンペティションは、単に入賞作品を決定・販売するだけではありません。一定の条件を守りながら、協議会会員の各洋菓子店が創意工夫を凝らして同一名称のスイーツを販売する、業界内でも珍しい「競争と連携」の取り組みです 。【さっぽろneoチーズケーキの定義】以下の条件を満たし、各店舗がアレンジを加えた個性豊かな味わいをお楽しみいただけます。■素材のこだわり: 北海道産の「糖」と、100％北海道産の「チーズ」および「乳製品」を使用すること 。■独自性の追求: 各店が考える〈新しさ＝neo〉のアイデアを形にすること 。■共通名称: すべて「さっぽろneoチーズケーキ」の商品名で販売すること 。■共通ピック: 象徴となる共通ロゴのケーキピックを飾ること（グランプリ作品は金色、その他は白色） 。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=ygPuLuKcPyI

■公式パンフレットの配布と販売店舗について

3月17日（火）より、各販売店舗にて公式パンフレットの配布を開始します 。パンフレットには以下の情報が掲載されています。＜グランプリ作品：暁 patisserie FURUTA＞レアチーズムースの中に和のわらび餅とパートドフリュイを忍ばせ、チーズソースをかけてこんがり焼き上げた、新感覚の逸品です 。＜準グランプリ作品：Patisserie ICHIE＞北海道産チーズの個性を重ね、風味が溶け合う仕上がりに 。ハスカップを使うことで、濃厚でありながらも軽やかな余韻を感じる味わいです 。＜多彩な創意工夫＞他にも、十勝産あんバタークリームを使用した作品や 、糖質10g以下のヘルシーな作品など 、各店が独自の「neo」を追求した個性が光ります。

https://www.north-yogashi.com/%E8%A4%87%E8%A3%BD-%E3%81%95%E3%81%A3%E3%81%BD%E3%82%8D%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%842026-%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B

■大会概要

【大会名称】さっぽろスイーツコンペティション2026 ～neoチーズケーキ～Supported by 天下糖一プロジェクト ミルクランド北海道【開催目的】 (1)札幌の菓子店のチーズケーキの美味しさの追求とパティシエの技術向上。(2)北海道産の「糖」※注1、北海道産の「チーズ」※注２、北海道産の「その他乳製品」※注２を使用したスイーツの追求。(3)時代変化やニーズの多様化に合わせた新しいチーズケーキの開発。(4)各店舗の個性や特徴が光る「さっぽろ neo チーズケーキ」を開発することで、札幌のスイーツ文化を活性化する。(5)札幌をスイーツの街として広くPRする。 ※注１ 北海道産原料であり北海道内で加工された「糖」であること。※注２ 北海道産100％で北海道産以外の原材料の使用は認められません。北海道産生乳を使用していれば加工地は問いません。 【主催】 スイーツ王国さっぽろ推進協議会【特別協賛】天下糖一プロジェクト、ミルクランド北海道【開催方法】公募