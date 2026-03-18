株式会社買取王国（本社:愛知県名古屋市、代表取締役会長:長谷川和夫、代表取締役社長:嶋本匡能）は、東海地方を中心にリユースショップを店舗展開しています。このたび、2026年4月18日（土）に東海地区最大級のヴィンテージイベント「KOV ヴィンテージマーケットVol.2」を開催いたします！

イベント概要

日程：2026年4月18日(土)時間：9:00～17:00※9:00~10:00はアーリーチケットのみ入場可能⁡開催場所：AICHI SKY EXPO 展示ホールD〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号

チケット情報

【前売り券】・一般（10:00から入場可） / 1,000円・アーリーチケット（先行入場券...9:00から入場可） / 1,500円前売り券は以下のサイトよりご購入いただけます。（チケットぴあのサイトが開きます）https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2544356&rlsCd=001【当日券】・一般（10:00から入場可） / 1,500円・レイトチケット（14:00から入場可） / 500円※中学生以下：無料※障害者手帳をお持ちの方：無料※無料でのご入場は10時からとなります。

日本全国から集結した人気ヴィンテージショップが、選りすぐりの「珠玉のアイテム」をお届け。服・雑貨・アクセサリーなど、各地の目利きバイヤーたちが本気でセレクトした、一期一会のヴィンテージアイテムが勢揃いします。皆様のご来場を心よりお待ちしております！

商号 株式会社買取王国 （カブシキガイシャカイトリオウコク）代表者 長谷川 和夫（ハセガワ カズオ）所在地 〒455-0073 愛知県名古屋市港区川西通5丁目12番地TEL 052-304-7851業種 小売・流通上場先 東証スタンダード従業員数 500名未満会社HP https://okoku.jpIR情報 https://www.okoku.jp/company/ir/