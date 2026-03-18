株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区、社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 京橋 グランデ（所在地：大阪市都島区）７階レストラン「ロレーヌ」では、２０２６年４月４日（土）、１１日（土）、１８日（土）、２５日（土）の４日間「いちごとスパークリング～お日にち限定ディナービュッフェ～」を開催いたします。 スパークリングワインのフリーフロー（飲み放題）と、「苺のショートケーキ」や「苺のティラミス」などイチゴをふんだんに使用したスイーツ、「ポルチーニと蒸し鶏のスパニッシュオムレツ」「鰆のアクアパッツァ」などバラエティ豊かな温製・冷製料理を心ゆくまでお楽しみいただけるお日にち限定のディナービュッフェは、女子会やデートにおすすめです。平日の喧騒を離れ、アクセスの良い京橋駅直結の空間で、少し贅沢な土曜日をお過ごしください。

■「いちごとスパークリング～お日にち限定ディナービュッフェ～」開催概要

（1）開催期間

２０２６年４月４日（土）、１１日（土）、１８日（土）、２５日（土）

（2）開催時間

１８：００～２０：００（ＬＯ １９：３０）

（3）料金（税込）

５，５００円

（4）メニュー一例

＜スイーツ＞ 苺のショートケーキ／抹茶のテリーヌ／苺のティラミス／苺のジュレ 苺と抹茶のカヌレ／苺のシフォンケーキ／苺抹茶タルト／苺のマカロン／苺のブリュレ 苺のロールケーキ／苺のパンナコッタ など＜冷製料理＞ 苺のサンドイッチ／ポルチーニと蒸し鶏のスパニッシュオムレツ／ポーションサラダ など＜温製料理＞ 鶏もも肉の唐揚げ／フライドポテト／鰆のアクアパッツァ ベーコン・ソーセージのペンネミートグラタン／豚バラ肉とアスパラのインパデッラ など＜パン各種＞ ミニクロワッサン／ベーグル／チョコデニッシュ／ビスケットスコーン など ドリンクはスパークリングワインの他に、コーヒー、紅茶、ハーブティーなど、ソフトドリンク７種もご用意しております。

■場所

ホテル京阪 京橋 グランデ ７階 レストラン「ロレーヌ」所在地 ： 大阪市都島区東野田町２丁目１-３８アクセス ： 京阪電車京橋駅直結、JR・Osaka Metro京橋駅すぐお問合せ ： ０６-６３５７-３０３３（受付時間 １０：００～２０：００）ＵＲＬ： https://www.hotelkeihan.co.jp/kyobashi/

■予約ＷＥＢサイト

https://www.tablecheck.com/shops/lorraine/reserve

https://newscast.jp/attachments/wiOg9Qogf72YpzGxoh5a.pdf