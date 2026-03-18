四万十川総合保全機構と「流域治水を核とした復興を起点とする持続社会」地域共創拠点は、四万十川流域における共創の流域治水に関する連携協定を締結します。【連携協定の概要】１ 協定名四万十川流域における共創の流域治水に関する連携協定２ 協定締結日 令和８年３月３０日３ 主な内容 ・四万十川の自然環境、景観及び生物資源の保全、水害・土砂災害のリスクに関する情報の収集と専門的な知見の共有 ・保全機構が実施する取組に対して必要な技術的助言、これに関する住民への周知、対話の場等への講師派遣などの協力４ 協定締結式 ・日時：令和８年３月３０日（月） ９時４５分～ ・場所：中土佐町役場 １階 大会議室５ 本資料のお問い合わせ先 担当：四万十川総合保全機構事務局 津野 （高知県四万十町役場企画課四万十川振興室） 電話：0880-22-3124 Email: 105010@town.shimanto.lg.jp※詳細は別紙「開催要領」のとおり

・四万十川総合保全機構は、四万十川を流域共通の財産として後世に引き継ぐため、津野町、梼原町、中土佐町、四万十町及び四万十市の長により構成し、四万十川財団への助成等を通じて四万十川の環境保全を行っています。会長は、池田 洋光 中土佐町長。・「流域治水を核とした復興を起点とする持続社会」地域共創拠点は、「共創の流域治水を核とした、大災害後も安全・安心に住み続けられ、豊かな環境と若者が残り集う持続可能な地域の実現」をビジョンに、全国の複数の大学や企業等の連携により研究開発を実施しています。プロジェクトリーダーは、島谷幸宏 熊本県立大学特別教授。地域共創拠点の HP https://www.midori-lab.pu-kumamoto.ac.jp/

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