ミニストップは、株式会社天乃屋の人気ロングセラー米菓、「天乃屋の歌舞伎揚」とのコラボ新商品、「クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚®味」を、２０２６年３月２０日（金）に、ミニストップ全店で発売します。「クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚®味」は、株式会社天乃屋監修のもと、定番人気の「天乃屋の歌舞伎揚」を再現し、甘じょっぱさがやみつきになる味わいに仕上げました。米粉や濃口醤油、赤砂糖を使用することで、お米を揚げたような香ばしさ、コクのある甘さを再現しています。クランキーチキンのザクザク衣と相性抜群の味わいです。専用容器には、「クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚®味」デザインを使用しました。 また、「クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚®味」発売に合わせて、対象商品との同時購入で値引きキャンペーンを実施します。※1ミニストップは今後も、見た目・食感・素材にこだわった商品を開発・発売してまいります。

【商品情報】

⚫商品名 クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚®味⚫発売日 ２０２６年３月２０日（金）⚫発売地区 全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）※2⚫ミニストップ本体価格 ３１８円（税込価格３４３．４４円）※3⚫エネルギー ２９２ｋｃａｌ※4⚫商品特長 原材料に米粉、濃口醤油、赤砂糖等を使用。 株式会社天乃屋監修のもと「歌舞伎揚」の「甘じょっぱさ」、「お米を揚げた香ばしい味わい」を再現しました。※5

※1 既に値下げされているクランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚®味は適用外です。一部取り扱いの無い店舗がございます。※2 一部取り扱いの無い店舗がございます。※3 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。※4 エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「１食あたり」の値を表示しています。商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。※5 本品に天乃屋の歌舞伎揚®は入っておりません。

【対象の商品を一緒に買うと1セットにつき本体価格から２８円引き※6】

⚫期間 ２０２６年３月２０日（金）～４月２日（木）⚫対象商品 ▹クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚®味 ▹ひとくち歌舞伎揚※6 対象３点（クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚®味＋歌舞伎揚２種）同時購入の場合は２８円引きです。既に値下げされているクランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚®味は適用外です。一部取扱いのない店舗がございます。

【対象の商品を一緒に買うと1セットにつき本体価格から１０円引き※6】

⚫期間 ２０２６年３月２０日（金）～４月２日（木）⚫対象商品 ▹ クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚®味 ▹ 天乃屋の歌舞伎揚 １１枚※6 対象３点（クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚®味＋歌舞伎揚２種）同時購入の場合は２８円引きです。既に値下げされているクランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚®味は適用外です。一部取扱いのない店舗がございます。

【ミニストップアプリ限定！】

ミニストップアプリ限定で、お得なクーポンを配信します。⚫クーポン内容 本体価格より３０円引き※7⚫期間 ２０２６年３月２０日（金）～３月２６日（木）⚫対象商品 クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚®味クーポンご利用には、ミニストップアプリのご登録、クーポン取得・提示が必要です。※7 他のセールやキャンペーンとの併用はできません。

【ミニストップアプリ版モバイルオーダー限定！】

ミニストップアプリ版モバイルオーダー限定で、お得にお楽しみいただけます。⚫クーポン内容 本体価格より３０円引き※7⚫期間 ２０２６年３月２０日（金）～３月２６日（木）⚫対象商品 クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚®味ミニストップアプリのご登録後、ミニストップアプリ版モバイルオーダーにてクーポンをご利用の上、ご注文ください。モバイルオーダーWEB版では、クーポンをご利用いただけません。※7 他のセールやキャンペーンとの併用はできません。

【お店で待たずに、さっと受け取り！ミニストップのモバイルオーダーが便利！※8】

［モバイルオーダーのご利用について］

「ミニストップアプリ版」※9ミニストップアプリのご利用には、ミニストップアプリのダウンロード・ご登録が必要です。ミニストップアプリの画面中央、右下「オーダー」ボタンから注文できます。

「ミニストップスマートフォン用ホームページ」ミニストップスマートフォン用ホームページ 店頭販促物掲載の二次元コードからアクセスし、注文できます（会員登録は不要です。領収書発行の為、メールアドレスの登録が必要となります）。

「利用可能な決済方法一覧」⚫ミニストップアプリ版 AEON Pay、PayPay、ｄ払い、ａｕＰＡＹ、楽天Pay、クレジットカード⚫ミニストップスマートフォン用ホームページ版 AEON Pay、PayPay、ｄ払い、ａｕＰＡＹ、楽天Pay、クレジットカード

「利用できるクレジットカード」イオンマークのカード、VISA、JCB、MASTER、American Express、Diners Club

※8 ドリンク、チキン、クーポン商品など、一部の商品を除きます。※9 ミニストップアプリのご利用には、ミニストップアプリのダウンロード・ご登録が必要となります。