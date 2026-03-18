『名古屋「0歳からの・はじめてのオーケストラ」』が2026年3月20日 (金・祝)にウインクあいち（愛知県 名古屋市中村区 名駅 4-4-38）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/events/13696

公式サイトhttps://salonconcert.com/concert-info/hajimeteno-orchestra/260320aichiwink/クラシックの定番から懐かしの名曲まで。３世代に渡ってお楽しみいただけます。NHK等TVにも多数出演のサロンオーケストラジャパンによるコンサート。全国で年間３５０公演の人気団体です。目の前で繰り広げられるサロンオーケストラジャパンの演奏は楽しさと迫力いっぱい。 子どもたちが夢中で聴き、親からは歓声が上がる話題のコンサートです。▶来場者による公演レポートはこちらhttps://salonconcert.com/concert-event/04282-2/開場から開演前まで、おもちゃの楽器あそび・ヴァイオリン体験、ウェルカム演奏等をお楽しみ頂けます！※こちらでの演奏は電子ピアノを使用いたします

職業体験イベント「オーケストラプレイヤーになっちゃおう！」も同日開催！～イベントで体験できること～・サロンオーケストラの演奏エリアを自由に動きながら見れる・聴ける！・いろんな楽器に触れてみたり、演奏者から楽器の秘密や楽しい話が聞ける・「どんな練習をどのくらいしているの？」気になったことをなんでも自由に質問出来る！・指揮者体験ができる。カッコ良い指揮のやり方を体験できる！・衣装に着替えてオーケストラメンバーになりきって撮影が出来る！※こちらのイベントは別途お申し込みが必要です。コンサートとセットでのご予約でお得にご参加いただけます。

選べる２つの時間帯

https://www.confetti-web.com/events/13698

10:30 開場&楽器体験11:00-11:40 コンサート＝＝＝＝＝職業体験イベント「オーケストラプレイヤーになっちゃおう！」12:10 受付開始 12:30-13:30 ※こちらのイベントは別途お申し込みが必要です。＝＝＝＝＝14:00開場&楽器体験14:30-15:10コンサート

開催概要

『0歳からの・はじめてのオーケストラ』開催期間：2026年3月20日 (金・祝)会場：ウインクあいち（愛知県産業労働センター）５階 小ホール（愛知県 名古屋市中村区 名駅 4-4-38）■チケット料金（自由席・税込）0歳から未就学児まで：1,000円一般(小学生以上）：2,000円【カンフェティ限定・1,000円割引！】一般（小学生以上）2,000円 → カンフェティ席 1,000円！職業体験イベント「オーケストラプレイヤーになっちゃおう！」セット券5歳以上対象(１名)：1,500円0歳からの・はじめてのオーケストラとセットで参加の場合：1,000円（全席自由・税込）※出演者数・プログラムは変更になる場合があります。ご了承ください

チケットサイト「カンフェティ」チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com