フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」のお菓子専門店 エシレ・パティスリー オ ブール＜渋谷・横浜・池袋＞では、2026年4月1日（水）より「プティブール・エシレ（2枚入）」を販売いたします。

エシレが贈る、できたての美味しさ ワンハンドで楽しめる 心ほどけるサブレ

フランス語で“小さなバター”を意味する「プティブール」。その名のとおり、エシレ バターをたっぷりと使って焼き上げた「プティブール・エシレ」は、口に広がる芳醇な香りと、サクサクとほどける軽やかな食感が魅力の定番人気のサブレです。卵を使わずシンプルな材料で仕上げているので、バターの豊かな味わいをまっすぐに感じていただけます。2025年秋より、ジェイアール名古屋タカシマヤの店舗で先行販売している「プティブール・エシレ（2枚入）」は、手に取りやすい価格と、できたての香ばしさを楽しめる特長が評判を呼び、幅広い年代のお客様からご好評を いただいております。特に若い世代からは、気軽に楽しめる“ちょっと贅沢な一枚”として大人気。そしてこの度、名古屋での反響を受け、首都圏の3店舗＜渋谷・横浜・池袋＞でも販売を開始いたします。販売当日に店内厨房で丁寧に焼き上げた、できたてならではの香りと軽やかな食感をお楽しみいただくため、購入からなるべく早めにお召し上がりいただくことをおすすめしております。 自分へのご褒美にちょっと贅沢なおやつを。エシレをカジュアルに楽しめる極上のサブレ「プティブール・エシレ（2枚入）」を、この機会にぜひご賞味ください。

商品概要

商 品 名：プティブール・エシレ（2枚入）価 格：432円（税込）発 売 日：2026年4月1日（水）賞味期限：当日中販売店舗：渋谷・横浜・池袋・名古屋備 考：通年販売 数量限定

ÉCHIRÉ PÂTISSERIE AU BEURRE（エシレ・パティスリー オ ブール）

フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」のお菓子専門店です。エシレ バターをふんだんに使ったここでしか買えない焼菓子を中心に、エシレ バターのおいしさをお届けいたします。 東急フードショーエッジ店（渋谷）、 伊勢丹新宿店（新宿）、ジェイアール名古屋タカシマヤ店（名古屋）、横浜髙島屋店（横浜）、西武池袋店（池袋）

https://www.kataoka.com/echire/