阪急西宮ガーデンズは、毎年春に館内で桜装飾を実施し、ご来館の皆さまに季節の訪れをお楽しみいただいております。本年は、本館メインエントランスに高さ5.5mの桜の木を展示するほか、スカイガーデンでは桜のライトアップを実施し、春ならではの空間を演出いたします。

本年の桜装飾のお披露目として「阪急西宮ガーデンズ 春のお花見会」を2026年3月17日（火）に開催いたしました。当日は、スペシャルゲストとして俳優・小泉孝太郎さんが着物姿で登場。桜を背景に西宮の地酒を味わい、感想を述べたほか、お花見についての思い出エピソードも披露しました。さらには、カードに書かれた質問に本音で答える質問コーナー「春の本音トーク！Q＆A」も実施し、お花見会を盛り上げました。





小泉さんが桜の木の下のステージに着物姿で登場！お花見についての思い出を語る

イベント冒頭では、阪急西宮ガーデンズ館長の柴田美保が登壇し挨拶を行い「この春、新しい季節の到来に合わせて、ファッションやライフスタイル雑貨など11店舗の新店舗・リニューアル店舗がオープンします。地域社会と共に発展し、更にお客様に愛される施設を目指してスタッフ一同、精一杯努めてまいります」と力強く宣言し、会場からは温かい拍手が送られました。

続いて、スペシャルゲストとして俳優・小泉孝太郎さんが日本の春をイメージしたステージセットに映える上品な着物姿で会場を魅了しました。お花見のお供として西宮の地酒が手渡されると、小泉さんは「日本酒は大好きで、ほぼ毎日飲んでいます」と笑顔でコメント。実際に口に含むと「素晴らしい甘み。幸福感のあふれるお酒です」と感想を述べ、西宮ならではの一杯を堪能しました。さらにお花見の楽しみ方について聞かれると「子どものころよりも、大人になってからの方がゆったりと桜を楽しめるようになりました」と語り、神田川や隅田川で屋形船に乗り、川面から桜を見上げる“水上花見”をおすすめする場面も。トーク終盤には、地酒をもう一度「くいっ」と味わい、日本酒好きな一面が垣間見える和やかなひとときとなりました。





日本酒がお好きな小泉さん「甘い和菓子と日本酒は最高の組み合わせ」

イベント中盤には、小泉さんがボックスに入ったカードを引き、書かれた質問に答えるQ＆A形式のトークコーナー「春の本音トーク！Q＆A」を実施。

最初に小泉さんが選んだのは「最近はまっている食べ物は？」と書かれたカード。小泉さんは少し悩む様子を見せながら、「僕は甘い物も相当いけるんですよ」と明かし、「天気の良いお昼に日本酒をいただきながら、よもぎ餅や草餅、お団子と合わせて食べるのがとても合う。甘い和菓子と日本酒は、騙されたと思って是非試してほしい」と日本酒好きならではのこだわりを語りました。

続いて小泉さんが選んだのは「阪急西宮ガーデンズは何の跡地に建設されたでしょうか？」と書かれたカード。クイズ形式での出題に、「小泉さんが学生時代に打ち込んだもの」とヒントを得ながら「阪急ブレーブスの本拠地の球場」と見事正解。野球に関するエピソードを聞かれると、「阪神甲子園球場はずっと憧れの地で、仕事で撮影する機会があったんですが、マウンドのプレートは僕にとって聖地だったので、踏めずに少し場所をずらして撮影しました。形は違うけれど、芸能の仕事を通して阪神甲子園球場に訪れることができたことは宝物です」と、野球への敬意と仕事への向き合い方が伝わる素敵なエピソードを披露しました。





小泉さんが”新年度の抱負を“を発表！「パープレーに挑戦！達成したら車のナンバーを72に」

最後に、小泉さんに「新年度の抱負」をフリップで発表していただきました。掲げたフリップには「72への道」の文字が。その意味を尋ねると、小泉さんは微笑みながら「ゴルフ好きの方はすぐわかると思います。ベストスコアは75なので、あと少し。仕事でパープレーを目指す機会をいただいたので、頑張って挑戦してみたい」とコメント。さらに「実現したら、車のナンバーを72にしようかな（笑）」と冗談を交えると、会場は笑顔と拍手に包まれました。

「今日は西宮に来てよかったです！心身ともにリフレッシュできました！」という小泉さんの言葉とともに、新年度が近づく華やかな春の雰囲気がより一層広がり、温かな余韻を残しながらイベントは幕を閉じました。





実施概要

■日時 2026年3月17日（火） 10:15～10:50（報道受付 9:45～）

■場所 阪急西宮ガーデンズ 本館2階 メインエントランス（兵庫県西宮市高松町14番2号）

■登壇者 阪急西宮ガーデンズ 館長 柴田美保

■ゲスト 小泉孝太郎さん

■内容

主催者挨拶／ゲスト登場／スペシャルゲストトーク／春の本音トーク！Q＆A／

「新年度の抱負」発表／フォトセッション





ゲスト情報

■小泉孝太郎

1978年生まれ、47歳。

ドラマはもちろん、バラエティでもレギュラーMCとして活躍中。





【主な出演】

2013～ TBS「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」レギュラー

2025 TBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」

2025～ EX 「プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見」 MC

2025～ EX 「日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎」





【春のガーデンズニュース】新店情報

この春、阪急西宮ガーデンズに新たに7店舗がオープンします。





【春のガーデンズニュース】リニューアル情報

この春、阪急西宮ガーデンズに新たに4店舗がリニューアルオープンします。





【春のガーデンズニュース】春の館内装飾

桜の開花とともに淡いピンクに染まる桜鉢とステージで春の訪れをお届けするほか、スカイガーデンでは、桜専用に開発されたSAKURA TERAS(R)で季節の移ろいによって変化する桜のライトアップを実施します。

季節の移ろいを五感でお楽しみください。





名称：桜装飾 ―サクラサク―

期間：3月4日（水）～3月23日（月）

場所：本館2F メインエントランス





名称：桜のライトアップ

期間：3月1日（日）～4月19日（日）

時間：17:00～21:00

場所：本館4F スカイガーデン





【春のガーデンズニュース】春のイベント情報

Sポイント5倍ポイントアップキャンペーンをはじめ、親子で楽しめるコンサート＆トークショーやラジオ公開収録などイベントを多数開催。





名称：Sポイント5倍ポイントアップキャンペーン【専門店限定】

期間：3月20日（金・祝）～3月23日（月）

ガーデンズ専門店限定でSポイント5倍ポイントアップキャンペーンを開催。※西宮阪急・イズミヤ・一部店舗は対象外













名称：春のわくわくステージ りさおねえさんのコンサート＆トークショー

期間：3月21日（土） （1）13:00／（2）15:30

場所：本館4F スカイガーデン 木の葉のステージ【観覧無料・要整理券】

上原りささんと、歌って踊って親子で楽しめるステージ。









名称：映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念ドラえもん撮影会

期間：3月23日（月）・3月24日（火）各日（1）11:00／（2）13:30／（3）15:30

場所：本館1F フェスティバルガーデン【参加無料・要整理券】

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2026













名称：

MBSラジオ番組公開録音

「押尾コータローの押しても弾いても」ゲスト：オーイシマサヨシ

日時：3月29日（日） 13:30～15:00

場所：本館4F スカイガーデン 木の葉のステージ【観覧無料・要整理券】

プレミアムなトーク＆パフォーマンスを披露します。









名称：ガーデンズ外あそび

日時：4月29日（水・祝）10:00～17:00

場所：本館4F スカイガーデン・ガーデンズホール【参加無料】

親子でカラダを動かして、ワークショップが体験できます。





名称：おでかけ！おきたらんど in 阪急西宮ガーデンズ

日時：5月5日（火・祝） 15:30～

場所：本館4F スカイガーデン 木の葉のステージ【観覧無料・要整理券】

※詳しくは3/30以降に「おはよう朝日です」公式HPをご覧ください。





施設情報

名称：阪急西宮ガーデンズ

所在地 本館：兵庫県西宮市高松町14番2号

開業 本館：2008年11月26日

店舗数 本館：約300店舗

URL： https://nishinomiya-gardens.com/

受賞歴：

繊研新聞社主催

第28回（2025年）

「テナントが選んだディベロッパー大賞」準大賞受賞









阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1