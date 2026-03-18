倉敷観光の象徴である倉敷アイビースクエア。その敷地内にある『愛美赤煉瓦館（あいびあかれんがかん）』を丸ごと貸し切り、1日限りのバリアフリーな遊び場を創り出します。認定NPO法人ペアレント・サポートすてっぷ（所在地：岡山県倉敷市、代表：安藤 希代子）は、2026年4月26日（日）、倉敷アイビースクエア内「愛美赤煉瓦館」にて、障がいの有無を超えて誰もが混ざり合うイベント「第3回 春フェス」を開催いたします。本イベントの開催資金を募るクラウドファンディング（プロジェクトURL： https://congrant.com/project/parentsupport0322/21057 ）が、2026年3月25日（水）23:59に最終期限を迎えます。■背景：なぜ「街のど真ん中」で「全館貸切」なのか普段、街の中で障がいのある人を見かける機会は決して多くありません。私たちはその状況を、教育や啓発といった言葉ではなく、純粋な「ワクワクする体験」で変えたいと考え、倉敷の象徴的な場所である「愛美赤煉瓦館」を舞台に選びました。全館を貸切にする理由は、スペースの確保だけではありません。医療的ケアが必要なお子さんや、大きな音・人混みが苦手なお子さん、そしてそのご家族が、周囲に気兼ねすることなく、ありのままの姿でイベントを「同じ目線」で楽しむための「安心の拠点」を構築するためです。■「同じ目線」で楽しむことが、心の境界線を溶かしていく美味しいもの、素敵な音楽、夢中になれるゲーム。そこにあるのは「助ける・助けられる」という関係だけではありません。「これ美味しいね」「あの音楽、素敵だね」と、同じものに心動かされ、同じ目線で笑い合う体験。その積み重ねが、「みんな同じ街で暮らす、同じ人間なんだ」という当たり前の実感を育んでいくと信じています。今回のクラウドファンディングは、以下のような「さりげないサポート」を備えた空間を作るための挑戦です。誰もが分かち合える環境： 手話通訳の配置、食事のミキサー対応など。安心のバックアップ： 専門スタッフが常駐する休憩・排泄スペースの確保。自然な手助け： 段差での移動など、来場者同士が自然に手を添え合えるような運営体制。この場所での出会いが、いつか倉敷の街全体の「当たり前」の景色になっていくことを目指しています。■クラウドファンディング概要プロジェクト名：倉敷の春、誰もが主役になれる1日を。 愛美赤煉瓦館を全館開放！第3回「春フェス」をみんなで作りたい！募集期間：2026年1月26日（月）～2026年3月25日（水）23:59目標金額：200万円プロジェクトURL：https://congrant.com/project/parentsupport0322/21057■「第3回 春フェス」開催概要開催日：2026年4月26日（日） 10:00～16:30会場：倉敷アイビースクエア「愛美赤煉瓦館」内容：プロミュージシャンによるラテンジャズライブ、装花ワークショップ、各種ゲームコーナー、物販、飲食販売など参加対象：障がいの有無を問わず、どなたでも