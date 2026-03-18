“SUSHIRO Cafe”からの新提案！混ぜて楽しむひんやりスイーツ“フラッペ”「飲むストロベリッぺ」「飲むバニラッぺ」が登場！原宿系動画クリエイターしなこさんが“まぜまぜ”フラッペ宣伝部長に就任！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、“SUSHIRO Cafe”からの新提案として混ぜて楽しむひんやりスイーツ“フラッペ”が登場します。第一弾として3月18日（水）より「飲むストロベリッぺ」と「飲むバニラッぺ」を全国のスシローにて販売いたします。

“SUSHIRO Cafe”は、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、こだわりのスイーツを提供しています。年間200種類を超える試作品の中から、プロの目線で厳選したこだわりのスイーツだけを、お客さまへとお届けしています。

この度、季節に合わせた味わいをお客さまご自身でひと手間を加え、楽しみながらお召し上がりいただける新定番スイーツをお客さまにご提供したい、という想いから、“フラッペ”を開発いたしました。スシローの“フラッペ”は、お客さまご自身でよく混ぜて完成させるからこそ、出来立てを味わえるのが特長です。おすしを食べた後でもおいしく食べられるように仕立てました。

3月18日（水）より、第一弾として「飲むストロベリッぺ」と「飲むバニラッぺ」を販売いたします。「飲むストロベリッぺ」は、牛乳にストロベリーのシャーベット、ゴロゴロとした苺ソースを混ぜて楽しむひんやりスイーツです。苺のフレッシュ感と、飲みごたえがありつつもさっぱりとした後味を感じられる味わいに仕上げました。「飲むバニラッぺ」は牛乳とバニラ風味のシャーベットを混ぜて楽しむひんやりスイーツです。よく混ぜてお召し上がりいただくことで、バニラと牛乳のコクをご堪能いただけます。

“フラッペ”の販売にあたり、お子さまを中心に絶大な支持を集め、食のトレンドを牽引する原宿系動画クリエイターのしなこさんに“まぜまぜ”フラッペ宣伝部長にご就任いただきます。店内やスシロー公式SNSなどで、今回のために制作した『フラッペぺぺぺダンス篇』と『フラッペのおいしい食べ方篇』の2種類の動画を公開いたしますのでぜひ商品とあわせてお楽しみください。さらに4月上旬からは、“まぜまぜ”フラッペ宣伝部長就任を記念して、しなこさん監修の“フラッペ”を販売いたします。

ぜひこの機会に“SUSHIRO Cafe”から登場する新作スイーツと、しなこさんとスシローのコラボをお楽しみください。

※2026年3月11日（水）～3月17日（火）までテスト販売を実施いたしました。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

商品概要

■商品名：飲むストロベリッぺ

■価 格：税込270円～

■販売期間：2026年3月18日（水）～4月5日（日）

但し販売予定総数16万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

※お持ち帰り対象外。

■商品名：飲むバニラッぺ

■価 格：税込250円～

■販売期間：2026年3月18日（水）～

※通常販売商品です。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※店舗により取扱い商品が異なります。

※お持ち帰り対象外。

※2026年3月11日（水）～3月17日（火）までテスト販売を実施いたしました。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取扱いがありません。

※写真はイメージです。

SNSキャンペーン概要

本キャンペーン開催中にスシロー公式Xアカウントをフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿をいいね＆リポストすると抽選で10名さまに、『スシローで使えるお食事券10,000円分』が当たるキャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン期間：2026年3月18日（水）～4月5日（日）

■応募方法：

１.スシロー公式Xをフォロー

２.キャンペーン期間中に投稿される対象ポストをいいね＆リポスト

■賞品・当選人数：『スシローで使えるお食事券10,000円分（電子）』×10名さま

“SUSHIRO Cafe”とは

スシローでは、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、こだわりのスイーツを提供しています。定番スイーツに加えて、年間約50種類の新作スイーツが登場し、おいしさはもちろん、スシローに来るたびに新たな発見や驚きをご提供いたします。スシロー商品開発部には専属パティシエが在籍しており、パティシエを含むメンバーを中心に日々最新の情報を集めて新しい商品をご提供できるように試行錯誤しています。2026年3月にロゴを新しくいたしました。

【パティシエ紹介】

月輪ひかり

製菓学校を卒業後、一流ホテルのレストラン専属パティシエとして勤務したのち、スシローのスイーツ部門の商品開発担当に。菓子製造技能士（2級）試験において、大阪地区の成績優秀者として表彰経験も。

作田潤一

幼いころから食に携わることを志し、個人店のチーフ・パティシエとして勤務した後、一流ホテルのパティシエとして、スイーツの開発・製造に携わる。スシロー入社以後も、幅広い経験を活かして、スイーツ開発に取り組む。

佐藤真衣子

製菓学校卒業後、某有名メーカーで長年、デザートの商品開発に従事。メーカーで培った幅広い知識とトレンド感覚を活かし、お客さまの反応を直接感じられるスシローで、新たなスイーツ開発に取り組む。

内平愛理

製菓学校卒業後、有名店などで経験を積み、パティスリーの立ち上げや店長兼シェフ・パティシエとして活躍。製造から経営までこなした幅広い経験を活かし、常識にとらわれない自由な発想で商品開発を手掛ける。

“まぜまぜ”フラッペ宣伝部長 しなこさんについて

バズるスイーツを次々と創り出す原宿系動画クリエイター！

YouTubeでは主にASMR動画を投稿しており、動画内で創る奇抜でユーモアのあるスイーツが話題。原宿の店舗にてバズるスイーツを創り出すスイーツプロデューサーとしても活動している。また、2024年3月からはアーティストとして活動している。

コラボ動画について

3月18日（水）より、店内やスシロー公式SNS上で今回のコラボのために作成した動画を2本公開いたします。しなこさんならではの世界観で展開する動画となっております。スシローの“フラッペ”は、『フラッペのおいしい食べ方篇』の動画のようによく混ぜてお召し上がりください。

『フラッペぺぺぺダンス篇』

動画視聴URL：https://youtu.be/LC1NbdWtCHE(https://youtu.be/LC1NbdWtCHE)

『フラッペのおいしい食べ方篇』

動画視聴URL：https://youtu.be/_wHHpbJru_s(https://youtu.be/_wHHpbJru_s)