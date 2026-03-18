デル・テクノロジーズ、「Dell AI Data Platform with NVIDIA」の機能強化を発表

デル・テクノロジーズ株式会社

当資料は、2026年3月16日に米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

米国リリース原文：https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~03~dell-ai-data-platform-with-nvidia-supercharges-enterprise-ai-with-breakthrough-data-orchestration-and-storage-innovations.htm#/filter-on/Country:en-us

ニュースの概要

- 「Dell AI Data Platform with NVIDIA」のアップデートにより、AIデータ ライフサイクル全体を自動化し、要求の厳しいエージェンティックAIワークロードに最適なストレージ パフォーマンスを提供- NVIDIAの最新AIストレージとデータ管理のイノベーションを全面的にサポート

2026年3月16日、カリフォルニア州サンノゼ『NVIDIA GTC』発：

デル・テクノロジーズは、「Dell AI Data Platform with NVIDIA」のアップデートを発表しました。今回のアップデートにより、企業がAIアプリケーションと自律型AIエージェントを強化する優れたストレージ パフォーマンスを提供しながら、企業データの検出・活用を容易にします。



背景：

AIは支援ツールから自律型のエージェンティック システムへと急速に移行しつつあります。しかし、その有効性は、確実にアクセスでき、信頼性が担保され、意思決定に活用できるデータによって制約されています。データの多くが構造化、ビジネス コンテキスト、ガバナンスに欠けており、サイロ化されているため、多くの企業にとって導入の障壁となっています。その結果、AI導入の取組みは停滞し、投資効果を十分に得られないまま、競争上の優位性が失われてしまいます。

デル・テクノロジーズとNVIDIAは、データの遅延、サイロ化、品質の不均一といったエンタープライズAI活用における最大の障壁の一つを解消します。「Dell AI Factory with NVIDIA」の中核を担う「Dell AI Data Platform with NVIDIA(https://www.dell.com/ja-jp/shop/artificial-intelligence/sc/ai-data-platform)」は、セキュリティ、ガバナンス、および業界最高水準のパフォーマンスを大規模に維持しながら、エンタープライズ データをAIに活用します。従来のコンピューティング手法と比較して、ベクトル インデックス作成が最大12倍(*1)、データ処理が3倍(*2)、最初のトークンまでの時間が19倍速くなります(*3)。

AIデータ ライフサイクル全体を自動化：

デル・テクノロジーズのデータエンジンは、NVIDIAのAIインフラストラクチャーによって加速され、AIデータ ライフサイクル全体を自動化するとともに、エンタープライズ ガバナンスを維持しながらデータ準備にかかる時間を大幅に短縮します。

- デル・テクノロジーズが昨今買収したDataloop社のテクノロジーを基盤とする「Dell Data Orchestration Engine」は、AIに適したデータ運用の方法を再定義します。ノーコード、ローコード対応のエンジンがAIデータ ライフサイクルを一元管理し、構造化・非構造化データ、マルチモーダル データを自動で検出し、ラベル付け・拡充・統制されたAI対応データセットへ大規模に変換します。自動化されたパイプラインをアクティブ ラーニングやヒューマン イン ザ ループ（人間が介在する）ワークフローと組み合わせることで、組織はガバナンスと制御を維持しながら、データセットの品質とモデルの精度を継続的に向上させることができます。Data Orchestration Engine Marketplaceでは、NVIDIA NIM マイクロサービス(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai-data-science/products/nim-microservices/)やNVIDIA AI Blueprint(https://build.nvidia.com/blueprints)をはじめ、200種類以上のモデル、アプリケーション、テンプレートを厳選して集約されたライブラリを使用しています。組織は、独自にデータワークフローを構築することなく、本番環境への迅速な展開が可能です。

- デル・テクノロジーズは、最新のNVIDIA AI-Q(https://build.nvidia.com/nvidia/aiq) Blueprintをサポートし、企業が意思決定を加速させるうえで役立つ実用的なインサイトを提供し、カスタマイズ可能なAIエージェントを構築できるよう支援しています。NVIDIAが加速したデータエンジンを「Dell AI Data Platform」に統合することで、構造化・非構造化データにまたがる高性能なデータの準備、検索、推論パイプラインが可能になります。また、「Dell Enterprise Hub on Hugging Face」上で提供されるNVIDIA Nemotron 3 Super(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai-data-science/foundation-models/nemotron/)モデルに加え、構築済みのNVIDIA BlueprintやNIMマイクロサービスといった、拡充されるライブラリにアクセス可能です。

- デル・テクノロジーズは、次世代のNVIDIA Vera Rubin NVL72(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/vera-rubin-nvl72/)、NVIDIA BlueField-4 DPU(https://www.nvidia.com/ja-jp/networking/products/data-processing-unit/)、NVIDIA Spectrum-X(TM) イーサネット(https://www.nvidia.com/ja-jp/networking/spectrumx/) ネットワーキングを搭載した新たなモジュール式リファレンス デザインのNVIDIA STX(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/ai-storage/stx/)もサポートします。これにより、組織におけるAI活用に向けたデータの管理、処理、抽出プロセスの効率化を実現します。

- 「Dell Data Analytics Engine」に搭載された新たなAIアシスタントは、自然言語による会話形式のインターフェイスをSQL分析に直接統合します。これにより、ビジネスユーザーはSQLの専門知識がなくても、主要な指標について共通のセマンティックな理解があれば、統制されたデータ製品のクエリ、可視化、コラボレーションを直感的に行うことができます。これにより、データへのアクセスが民主化され、意思決定が合理化され、より深いインサイトを迅速に得ることができます。これは、構造化データへのアクセスを必要とするAIエージェントを導入している組織に、大きな価値をもたらします。

- 「Dell AI Data Platform with NVIDIA」では、NVIDIA RTX PRO(TM) Blackwell Server Edition GPU(https://blogs.nvidia.com/blog/gtc-2026-news/#rtx-pro-4500)を導入することにより、データ プラットフォーム層に直接アクセラレーションをもたらします。構造化データ処理向けのNVIDIA cuDF(https://developer.nvidia.com/topics/ai/data-science/cuda-x-data-science-libraries/cudf)や、非構造化データに対するベクトル インデックス作成および検索向けのNVIDIA cuVS(https://developer.nvidia.com/cuvs)を含む、高速化されたNVIDIA CUDA-X ライブラリ(https://www.nvidia.com/ja-jp/technologies/cuda-x/)が、デル・テクノロジーズのデータ エンジンおよび最適化されたインフラストラクチャーと連携することで、SQLクエリを最大3倍高速化し(*4)、ベクトル インデックス作成を最大12倍高速化(*5)します。これらのテクノロジーにより、組織は大規模なデータの処理や準備において、より応答性の高いAIアプリケーションの開発と、インフラストラクチャー効率の向上を図ることが可能になります。

ストレージ ソフトウェアの大幅な革新により、GPUの演算能力を最大限に引き出す：

企業がAIの実験段階から本番環境へ移行するにつれ、ストレージは深刻なボトルネックとなります。従来のストレージ アーキテクチャーは、規模の拡大に伴い処理速度が低下し、GPUがアイドル状態に陥ることで、インフラストラクチャーへの投資が十分に活かされないという課題が生じます。デル・テクノロジーズのAI最適化ストレージ エンジンは、大規模環境でもパフォーマンスを維持できる専用アーキテクチャーによってこのボトルネックを解消します。

- 「Dell Lightning File System(https://www.dell.com/ja-jp/shop/storage-servers-and-networking-for-business/sf/lightning-file-system)」は世界最速の並列ファイルシステム(*6)で、ラックあたり最大150GB/秒(*7)、従来のオールフラッシュ スケールアウト ファイルの競合製品と比較して最大20倍のパフォーマンス(*8)、競合する並列ファイルシステムと比較してラックユニットあたりのスループットが最大2倍(*9)で、AIトレーニングおよび推論環境において、非常に高いパフォーマンス密度を提供します。ストレージに直接アクセスできる専用ファブリック アーキテクチャーにより、速度の低下を防ぎ、大規模環境でもGPUを最大限に活用できます。Lightning FSはNVIDIAベースのAIインフラストラクチャーにシームレスに統合され、トレーニングと推論のワークロードをフルスピードで実行し続けます。

- 「Dell Exascale Storage」は、大規模なAIとHPC（ハイパフォーマンス コンピューティング）向けに構築された唯一の3-in-1ストレージです(*10)。ITチームはデル・テクノロジーズの最高レベルのファイル、オブジェクト、およびパラレルファイルシステム ストレージ ソフトウェアを最新の「Dell PowerEdge」サーバーに柔軟に導入できます。「Dell PowerScale」「Dell ObjectScale」「Dell Lightning File System」ストレージ リソースを共通のハードウェア プラットフォームに統合できるため、高頻度取引やネオクラウドなどの最も要求の厳しいAIおよびHPC環境をサポートできます。「Dell Exascale Storage」は、NVIDIA CX-8およびCX-9 SuperNICをサポートし、最大800GbEのネットワーク接続を計画しており、ラックあたり最大6TB/秒の読み取りパフォーマンスを実現し(*11)、マルチモーダルAIワークロードに必要な高いスループットを提供します。

- 「NVIDIA CMX(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/ai-storage/cmx/)」コンテキスト メモリ ストレージ プラットフォームのサポートと、「PowerScale」「ObjectScale」「Dell Lightning File System」にわたる共有ストレージ上のKVキャッシュによる推論の加速により、パフォーマンスの要件に応じて、KVキャッシュをGPUメモリから「Dell CMX」ストレージおよび高速共有ネットワーク ストレージにオフロードできます。これにより、長文のコンテキストやエージェンティックAIワークロードのGPU利用率が大幅に向上し、AIシステムはGPUメモリを使い果たすことなく、拡張されたインタラクションでもコンテキストを維持できるようになります。この機能は、大量の履歴データの参照や、長い会話スレッドの維持が求められるAIエージェントを導入する企業にとって不可欠です。

- 「PowerScale」のテスト強化：新たなテストにより、「PowerScale(https://www.dell.com/ja-jp/shop/storage-servers-and-networking-for-business/sf/powerscale?gacd=16229420-1186-5761040-441689965-0&dgc=st&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=18034627122&gbraid=0AAAAADllXQfK6O-i4p3s8jRPrv4cWESFv&gclid=EAIaIQobChMIxdju-8ukkwMVknRHAR24yTqTEAAYASAAEgKg0PD_BwE)」のソフトウェア主導型パラレルネットワーク ファイルシステム（pNFS）アーキテクチャーは、エンタープライズAI環境における大容量ファイルにおいて、NFSv3と比較して最大6倍高速化(*12)されることが実証されています。これにより、GPU負荷の高いAIワークロードに継続的にデータを供給し、パイプライン全体のボトルネックが軽減され、高価なGPUリソースがデータ待機によりアイドル状態に陥ることがなくなります。

「Dell AI Factory with NVIDIA」が、エンタープライズAIにおけるROI実現への道筋を提供：

「Dell AI Factory with NVIDIA」は、今年でリリースから2年を迎えます(https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~03~dell-ai-factory-with-nvidia-delivers-proven-path-to-enterprise-ai-roi.htm#/filter-on/Country:en-us)。これは、企業がAIをパイロット運用から実稼働に移行するのを支援する、エンド ツー エンドのAIインフラストラクチャー、ソフトウェア、ソリューション、およびサービス ポートフォリオにわたる進歩です。「Dell AI Factory」の導入企業は4,000社を超え、初期導入企業は導入後1年間で最大2.6倍の投資収益率（ROI）を達成しました(*13)。これは、エンド ツー エンドのアプローチが測定可能なビジネス成果をもたらすことを実証するものです。

コメント：

デル・テクノロジーズのインフラストラクチャー ソリューションズ グループ（ISG）プロダクト マネジメント担当 シニア バイスプレジデント、トラビス ヴィジル（Travis Vigil）は、次のように述べています。「AIのパイロット段階から本番環境への移行において企業が直面する最大の課題はすでに保有しているデータを精査し、それを実務に活用することです。『Dell AI Data Platform with NVIDIA』は、データライフサイクル全体を自動化し、AIワークロードが求めるスピードとスケールを実現します。デル・テクノロジーズは、お客様がAIインフラストラクチャーをより迅速に導入し、自信を持って拡張し、真のビジネス価値を得られるよう、統合作業を行ってきました。NVIDIAと協力して、エンタープライズAIインフラストラクチャーのあるべき姿を定義しています」。

NVIDIAのストレージ テクノロジー担当バイスプレジデント、ジェイソン ハーディ（Jason Hardy）氏は、次のように述べています。「自律型エージェントへの移行には、データ インフラストラクチャーに対し根本的に異なるアプローチが必要です。自動オーケストレーション、AIネイティブなストレージ、GPUに最適化されたパフォーマンスを連携させることが不可欠です。デル・テクノロジーズのエンタープライズ向け専門知識とNVIDIAのフルスタックAIインフラストラクチャーを組み合わせることで、AIを大規模に導入するために必要な基盤が確立されます」。

提供時期について：

- 「Dell Data Orchestration Engine」とマーケットプレイスは、2026年第1四半期に提供開始予定です。- デル・テクノロジーズとNVIDIAのブループリントは、すでに提供開始しています。- NVIDIA AI-Q Blueprintに対するデル・テクノロジーズのサポートは、すでに提供開始しています。- 「Dell Analytics Engine」内のAIアシスタントは、2026年上半期に提供開始予定です。- 「Dell AI Data Platform」におけるNVIDIA GPU アクセラレーションのデータ処理とデータインデックス作成は、2026年下半期に提供開始予定です。- 「Dell Lightning File System」は、2026年4月に提供開始予定です。- 「Dell Exascale Storage」は、2026年下半期初頭に提供開始予定です。- NVIDIAの最新イノベーションに対するデル・テクノロジーズのサポートは、年間を通じて順次提供予定です。

*1. Elasticsearchの結果(https://www.elastic.co/search-labs/blog/elasticsearch-gpu-accelerated-vector-indexing-nvidia)と比較したデル・テクノロジーズの社内テストに基づく（2025年12月）。

*2. デル・テクノロジーズ社内テストに基づく（2025年9月）。

*3. Qwen3-32Bモデルを使用したデル・テクノロジーズ社内テストに基づく（2025年10月）。

*4. デル・テクノロジーズ社内テストに基づく（2025年9月）。

*5. Elasticsearchの結果(https://www.elastic.co/search-labs/blog/elasticsearch-gpu-accelerated-vector-indexing-nvidia)と比較したデル・テクノロジーズの社内テストに基づく（2025年12月）。

*6. ラックユニットあたりのランダムスループットとシーケンシャルスループットを比較したデル・テクノロジーズの予備テストに基づく（2025年5月）。実際のパフォーマンスは異なる場合があります。

*7. シーケンシャルI/Oとランダム読み取りI/Oの内部分析に基づいているため、実際の結果は異なる場合があります（2026年2月）。

*8. ノードあたりのIOPSパフォーマンスを比較したデル・テクノロジーズの社内テストに基づく（2026年3月）。IOPSレートは、リモート ファイル システム上のFIOに基づく。実際のパフォーマンスは異なる場合があります。

*9. ラックユニットあたりのランダムスループットとシーケンシャルスループットを比較したデル・テクノロジーズの予備テストに基づく（2025年5月）。実際のパフォーマンスは異なる場合があります。

*10. 主要なエンタープライズ ストレージ ベンダーの公開ドキュメントに基づく（2026年3月）。比較対象は、単一エンジンのマルチプロトコル設計を除き、1つの再利用可能なハードウェア プラットフォーム上の個別のファイル、オブジェクト、および並列ファイル エンジンを指します。

*11. 「Lightning File System」のシーケンシャルおよびランダム読み取りI/Oの社内分析に基づく（2026年2月）。実際の成果は異なる場合があります。

*12. 大規模ファイルのシングル クライアント ランダムI/Oパフォーマンスに関する予備的な社内テストに基づく（2026年3月）。結果はワークロードと構成によって異なります。

*13. デル・テクノロジーズが委託したエンタープライズ戦略グループの論文「『Dell AI Factory』とNVIDIAによる経済的利益の分析」に基づき、オンプレミスのデル・テクノロジーズとNVIDIAのソリューションのROIを比較（2025年8月）。推定コストは、Llama 3 70B LLMを利用して組織によるワークロードの推論とモデル微調整を4年間にわたってモデル化しました。8基のH100 GPUを搭載したXE9680サーバーを使用。実際の結果は変動する場合があります。

# # #

■デル・テクノロジーズについて

デル・テクノロジーズ（NYSE：DELL）は、企業や人々がデジタルの未来を築き、仕事や生活の仕方を変革することを支援します。同社は、AI時代に向けて、業界で最も包括的かつ革新的なテクノロジーとサービスのポートフォリオをお客様に提供しています。

# # #

(C) Copyright 2026 Dell Inc.、その関連会社。All Rights Reserved.

Dell Technologiesが提供する製品及びサービスにかかる商標は、米国Dell Inc. 又はその関連会社の商標又は登録商標です。その他の製品の登録商標および商標は、それぞれの会社に帰属します。