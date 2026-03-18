2026年2月度 派遣社員の平均時給は1,709円。41ヵ月連続で前年同月を上回る。

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営する日本最大級の派遣のお仕事探しサイト『エン派遣』（https://haken.en-japan.com/）では、サイトに掲載されたすべての職種（※）の求人情報をエリア別（※）に集計し、募集時の平均時給分析を行なっています。2026年2月度の集計結果がまとまりましたので、お知らせします。

※『エン派遣』上で分類されている職種、エリア

TOPICS

- 三大都市圏の平均時給は1,709円。前年同月比での上昇は41ヵ月連続に。- オフィスワーク系では、選挙関連の求人も多数登場し時給は微減。- 介護系では人材獲得に向け、1,900円を上回る求人も登場。

概況解説

2026年2月度の三大都市圏平均時給は1,709円（前月比-5円・0.3％減、前年同月比+12円・0.7％増）でした。前年同月を上回るのは41ヵ月連続です。

オフィスワーク・事務系は、1,686円（前年同月比+30円、前月比-10円）となりました。4月入職に向けて求人が年間で最も増加する時期を迎え、専門スキルを要する高時給の求人が登場した一方で、未経験から応募可能な選挙関連の事務といった求人も増加。幅広い層向けの求人が増えたことで全体の平均時給は前月比で微減となりました。

医療・介護系は1,481円と、前年同月比で44円上昇しています。オフィスワーク系と比較すると季節による繁閑が小さい職種ですが、介護関連では、派遣スタッフの動きにあわせて各社が募集を積極化し求人数が大きく増加しました。人材獲得に向けて、1,900円以上など相場を大幅に上回る高時給の求人も登場し、平均時給の上昇に繋がりました。

『エン派遣』の調査（※）では、派遣の仕事探しにおける不安の第1位が「希望条件に合う仕事が見つかるか」でした。4月入職を目指すこの時期は、特に多様な求人が出揃うため、選択肢が豊富で仕事を探しやすいタイミングと言えるでしょう。その一方で、不安の第2位には「経験・スキルが足りているか」が続いています。求職者が安心して就業するためには、派遣会社による適切なお仕事の提案や、業務内容に関する詳細な説明といったサポートが引き続き重要になっています。

※「派遣で働くきっかけ」調査ー『エン派遣』ユーザーアンケートー(https://corp.en-japan.com/newsrelease/2026/44756.html)（2026/02/26）

三大都市圏 職種別平均時給は、【技術系】を除く職種で前年同月比プラスに。

2月度のエリア別平均時給は、全エリアで前年同月比プラス。

2月度の職種別／前年同月比 時給上昇額ランキング

2月度の職種別／時給額ランキング

日本最大級。派遣の仕事に特化した求人情報サイト『エン派遣』 https://haken.en-japan.com/(https://haken.en-japan.com/)

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※2025年10月より職種区分を一部変更。新設・名称変更等の見直しを行ないましたが、時系列比較の継続性は確保しています。

プレスリリース ダウンロード

三大都市圏外エリアの派遣時給

https://prtimes.jp/a/?f=d725-1172-45d6ce54d9df1af35e2ff8a81f0ef228.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d725-1172-18a20c4343b2f9cbdf250d6b3e303adf.pdf

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