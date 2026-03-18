「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」 認定のお知らせ

グンゼ株式会社

グンゼ株式会社（本社：大阪市北区、社長：佐口 敏康）は、経済産業省および日本健康会議が優良な健康経営を実践している法人を共同で選定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。

「健康経営優良法人制度」は、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人を顕彰する制度です。

当社は、創業の精神である「人間尊重と優良品の生産を基礎として、会社をめぐるすべての関係者と共存共栄をはかる」に基づき、「人財」こそが企業経営における最も重要な資源であると考え、従業員一人ひとりがお互いを尊重しあい、心身ともに健康で安心して働ける職場環境づくりに取り組んでいます。

【主な取り組み】

・生活習慣病の予防： 健康診断有所見者へのフォローの徹底、健康保険組合との連携による

特定保健指導実施率の向上、健康保険組合・労働組合との健康イベントの

共催、厨房付き食堂のある事業所での健康メニューの提供

・メンタルヘルス対策： ラインケア（新任管理職研修）、セルフケア（入社～３年目研修）、

社外相談窓口の周知

・女性特有の健康課題対策： 社外相談窓口の設置、無料卵巣機能検査の受診案内

・喫煙対策： 健康保険組合禁煙プログラムのＰＲ

・感染症予防対策： インフルエンザ予防接種費用補助

・その他： 1on1ミーティングなどによる職場コミュニケーションの活性化

グンゼは今後も、従業員がそれぞれの能力を十分に発揮することで、社会にとって必要とされる企業を目指し、健康経営を積極的に推進してまいります。

※「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。