carderia(TM)池袋店、1周年記念企画第11弾！19万枚のストレージカードを1枚5円で販売

アクセルマーク株式会社

アクセルマーク株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：松川裕史、証券コード：3624）が運営するトレーディングカード専門店「carderia(TM)（カーデリア）池袋店」は、店舗オープン1周年記念企画第11弾として、「ストレージカード5円キャンペーン」を実施いたします。

ストレージケースに並ぶカードの中から1枚を選ぶ時間には、必要なカードを探す実用性だけでなく、思いがけないカードと出会う発見もあります。carderia池袋店では、こうした「探す時間」そのものもトレーディングカードの楽しみ方の一つと捉えており、その体験をより多くの方に楽しんでいただく企画として本キャンペーンを実施いたします。

■ ストレージカード5円キャンペーン

本キャンペーンは19万枚のストレージカードを対象に、1枚5円で販売する企画です。

ストレージカードとは、店舗内のストレージケースにカードをまとめて陳列し、お客様がその中から自由に選んで購入する販売形式です。

対象タイトル

・ポケモンカードゲーム

・遊戯王OCG

・デュエル・マスターズ

・ONE PIECEカードゲーム

・ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド

・ユニオンアリーナ

ストレージカードは、対戦に必要なカードを探す実用的な場として利用されることが多い一方で、多くのカードの中から気になる1枚を見つける楽しさも生まれています。実際の店頭では、対戦用カードを探すプレイヤーだけでなく、好きなキャラクターやイラストのカードを探したり、気になっていたカードを改めて手に取ったりするなど、来店者それぞれの目的でカード探しが行われています。

■ 1周年記念企画について

carderia池袋店は、「Card Community Cafe ～トレカの未来を、もっと快適に、もっと楽しく～」をコンセプトに、トレーディングカードを通じた交流と発見の場を提供する店舗として運営しています。

1周年記念企画では、福袋、イベント、鑑定カード企画などさまざまな施策を展開してきました。

今回の「ストレージカード5円キャンペーン」は、その中でもカードを探す時間そのものに焦点を当てた企画です。対戦に必要なカードを探す方はもちろん、ケースの中から1枚を見つける時間も含めて、トレーディングカードの魅力をより多くの来店者に感じていただくことを目指しています。

今後もプレイヤーとコレクター双方が楽しめる商品展開やイベントを通じて、トレーディングカード文化の魅力発信とコミュニティ形成を進めてまいります。

■ 店舗概要

・店舗名：carderia(TM)（カーデリア）池袋店

・所在地：東京都豊島区東池袋1丁目19-10 太陽ビル2階

・アクセス：池袋駅 東口より徒歩5分

※営業時間は公式Xにてお知らせいたします

・X公式アカウント：カーデリア池袋店（@carderia_ikb） https://x.com/carderia_ikb

・TikTok公式アカウント：https://www.tiktok.com/@carderia_ikb

・carderia（カーデリア）とは

2025年3月12日、池袋にグランドオープンしたトレーディングカード専門店「carderia(TM)（カーデリア）」。card（カード）とcafeteria（カフェテリア）を組み合わせた店名が示す通り、落ち着いたカフェのような雰囲気と充実したカードゲーム環境を両立させた新しいスタイルの専門店です。木目調の温かみのある内装と開放的なショーケース、ゆとりあるプレイスペースを備え、快適な商品選びと対戦環境を提供いたします。

コアファンから初心者まで、幅広い層のお客様にトレーディングカードの魅力を体験いただける空間を目指し、「Card Community Cafe ～トレカの未来を、もっと快適に、もっと楽しく～」をコンセプトに、新たなカードコミュニティの形成を支援してまいります。