ホーユー、ワークライフバランス向上に向けた取り組みが評価され「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に2年連続で認定

ホーユー株式会社

ホーユー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：佐々木 義広、以下ホーユー）は、経済産業省と日本健康会議が推進する「健康経営優良法人認定制度」において「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。当社の認定は、2025年に続いて2年連続となります。

今回の認定にあたっては、幅広い健康経営施策を継続的に推進している点が評価されました。なかでも、有給休暇の取得推進や男性の育児休業取得推進など、従業員のワークライフバランス向上を目的とした「働きやすい職場環境づくり」に関する取り組みが高く評価されています。

社内研修：異動者サポートセミナーの様子

ホーユーは、これからも、世界中の人々の心に彩りを与え、内面からイキイキ、ワクワクと美しい人生を送るためのお手伝いをしていきたい。その想いを実現するために2030年へ向けた、私たちホーユーグループのありたい姿を示す「イキイキ・ワクワクビジョン2030」を掲げています。

このビジョンの実現のために、最も大切な要素である社員のイキイキ・ワクワクを増やしていくためには、社員が「心身ともに健康であること」が重要だと考え、そのための健康推進体制を整備し、健康経営に取り組んでおります。

当社の主な健康経営の取り組み

下記のテーマに基づいて、健康経営に取り組んでおります。

１.社員のヘルスリテラシーの向上

・重要な健康課題である更年期に対する理解を深めることを目的に、社内向けウェビナーを実施



２.社員の健康増進

・名古屋薬業健康保険組合と連携した「禁煙サポートプログラム」の推奨

・健康管理アプリ「Pep Up」を活用した健診結果改善チャレンジなどの施策を実施



３.心理的安全性の高い職場づくり

・管理職向けに「異動者サポートセミナー」を実施し、異動者が安心して働ける職場づくりについて意見交換・ディスカッションを実施

今後も、従業員一人ひとりが心身ともに健康であり、イキイキ・ワクワクと働くことができる環境を実現するとともに、健康経営優良法人としてふさわしい活動を行い、さらなる健康経営の促進に努めてまいります。また、ホーユーは、これからも新しい価値を創出し続け、当社の「イキイキ・ワクワクビジョン２０３０」で掲げた「顧客彩りビジョン・環境彩りビジョン・社員彩りビジョン」を実現し、事業の成長と地球環境の保全を両立させながら、より豊かで持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

健康経営優良法人とは

健康経営優良法人認定制度は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

ホーユー株式会社について

ホーユーは1905年（明治38年）の創業以来、家庭用およびプロ向けのヘアカラー・頭髪化粧品に関するビジネスを展開しています。市販品ヘアカラー市場において、国内シェアNo.1 ※1 を誇り、長年に渡って、ヘアカラー関連商品の製造・販売ならびに研究・開発をおこなっています。

2023年に会社創立100年を迎え、海外への積極的な事業展開や安全性研究の一歩先を見据えたアレルギー分野への挑戦など、常に新しいものを生み出す姿勢を変えることなく次の100年へ向け歩みを進めています。

※1調査期間：

インテージSRIヘアカラー市場 ： 1996年1月～2017年12月 各年累計販売金額

インテージSRI+ヘアカラー市場 ： 2018年1月～2025年12月 各年累計販売金額

ホーユー株式会社 会社概要

本社：愛知県名古屋市東区徳川一丁目501番地

代表：代表取締役 社長執行役員 佐々木 義広

創業：1905年（明治38年）

創立：1923年（大正12年）

資本金：1億1000万円

従業員数：1,080名 (2025年10月31日時点)

連結売上高：527億円（2025年10月31日決算）

国内生産拠点： 瀬戸工場 （愛知県瀬戸市山の田町106番地の2） 、桜が丘工場（愛知県瀬戸市穴田町985）

事業内容：ヘアカラー・頭髪化粧品の製造・販売

HPアドレス：https://www.hoyu.co.jp/