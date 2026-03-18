【天ぷら新宿つな八】総本店が生まれ変わります〈株式会社綱八〉

天ぷら新宿つな八総本店・建て替えと新店舗開店のお知らせ

株式会社 綱八築77年の新宿つな八総本店

天ぷら専門店「天ぷら新宿つな八」などを運営する、株式会社 綱八（本店：東京都新宿区、本部：東京都中野区、代表取締役：志村脩）は、2026年6月より、総本店の建て替え工事を行います。

これまで耐震工事などを重ねながら営業を続けてまいりましたが、近年は建物の老朽化が進み、機能面の改善が必要な状況となっていました。慎重に検討を重ねた結果、総本店は5月31日をもって一時休業し、建て替える決断に至りました。

創業102年のつな八総本店の店舗建物は、築後77年を越え、レトロな外観とともに長年にわたり多くのお客様に親しまれてまいりました。三世代にわたって通ってくださる常連のお客様も多くいらっしゃいます。総本店はまさにつな八の原点です。長年愛された建物との別れは名残惜しいものではありますが、この場所で過ごした時間や思い出を皆さまの記憶に留めていただければ幸いです。

4月下旬から閉店までの期間は、これまでの感謝の気持ちを込めた特別献立をご提供いたします。

なお、建て替えに伴い、新店舗「新宿つな八総本店別館」を、6月23日に現在の総本店から徒歩1分の場所にある「三峰ビル TRES SHINJUKU」にて、開店いたします。

新店舗におきましても、これまでと変わらぬ味とメンバーで、心を込めた料理をご提供してまいります。

建て替え後の総本店は、より多くのお客様に心地よくお過ごしいただける店舗を目指します。現在の総本店に使われている建材も一部再利用する計画です。

多様化する食文化があふれる時代の中で、和食、そして江戸食の伝統を守りつつ、革新を続けながら、次の世代へと継承してまいります。

建て替え概要

新宿つな八総本店入口のれん新宿つな八総本店カウンターの軒先

【現店舗最終営業日】2026年5月31日

【建て替え工事期間】2026年6月～2028年夏頃（予定）

【新総本店開店日】2028年夏（予定）

新店舗概要

【新店舗名称】天ぷら新宿つな八総本店別館

【新店舗開店日】2026年6月23日

【新店舗所在地】東京都新宿区新宿3-28-4 三峰ビルTRES SHINJUKU 現在の総本店から徒歩1分

【会社概要】

【企業名】 株式会社綱八

【公式URL】http://www.tunahachi.co.jp/

【事業内容】 天ぷら・刺身を中心とした、天ぷら・和食の飲食店経営

【本部事務所】〒164-0012 東京都中野区本町 3-30-4 KDX中野坂上ビル7F

【メールアドレス】rope-8@tunahachi.co.jp

【電話】03-5354-3603