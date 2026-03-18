ライヴアルバム『吟澪灑舞』リリース記念『陰陽座 黒猫のねこまんまRADIO』一夜限りの復活特別番組が放送決定！

株式会社エフエム東京

TOKYO FMでは、2026年3月31日（火）の25:00～26:00、妖怪ヘヴィメタルバンド「陰陽座」のライヴアルバム『吟澪灑舞（ぎんれいさいぶ）』のリリースを記念して、ヴォーカル・黒猫がパーソナリティを務める番組『陰陽座 黒猫のねこまんまRADIO』を一夜限りの特別番組として復活放送いたします。ぜひ、お聴きください。

2015年から2017年の2年間と、2025年1月から6月にかけての半年間レギュラー放送されていた番組『陰陽座 黒猫のねこまんまRADIO』。今回、陰陽座の最新ライヴアルバム『吟澪灑舞』のリリースを記念し、再びTOKYO FMで復活します。

今回の放送には、陰陽座のメンバーである黒猫（ヴォーカル）、瞬火（ベース・ヴォーカル/リーダー）、招鬼（ギター・コーラス）、狩姦（ギター・コーラス）が全員揃って出演し、ライヴアルバム『吟澪灑舞』の制作やライヴの裏側、ここでしか聴くことのできない貴重なエピソードなど、作品の熱気と魅力を余すことなく語ります。

また、現在、番組では「陰陽座ライヴ川柳」を募集中。陰陽座のライヴで感じた“あるある”や、実際に起こったハプニング、印象に残っている出来事などを、五・七・五の川柳でお送りください。メッセージが採用された方には、番組特製クリアカードをプレゼントします。

放送を前に、ヴォーカルの黒猫からメッセージが届きました。

「『陰陽座 黒猫のねこまんまRADIO』一夜限りの大復活！昨年の最終回でみんな一緒に「復活したらいいなー！」と願ったおかげか、こんなにも早くまたリスナーの皆さんと幸せなひとときを過ごせるなんて夢のようです！しかも陰陽座渾身のライヴアルバム『吟澪灑舞』リリーススペシャルということで、メンバー全員揃ってお届けしちゃいますよ！復活を待ち望んでいてくれた方はもちろんのこと、はじめましての方にも大いに楽しんでいただける番組になること間違いナシなので、ぜひぜひ聴いてくださいね♪ 皆さんからのメッセージもお待ちしています！」

陰陽座ファンの方はもちろん、ヘヴィメタルファンも必聴の特別番組。3月31日（火）25時からの放送を、ぜひお楽しみに！

【番組概要】

◇タイトル ： 『陰陽座 黒猫のねこまんまRADIOライヴアルバム『吟澪灑舞』リリーススペシャル！』

◇放送日時 ： 2026年3月31日（火）25:00～26:00

◇出演者 ： 黒猫、瞬火、招鬼、狩姦（陰陽座）

◇番組メールフォーム ： https://www.tfm.co.jp/f/nekomamma/message2026

◇番組紹介：

妖怪ヘヴィメタルという唯一無二の音楽世界を築き上げてきたバンド「陰陽座」。本番組では、“世紀末”ならぬ“年度末”スペシャルとして、陰陽座メンバー全員が登場。3月18日（水）にリリースされた最新ライヴアルバム『吟澪灑舞』を引っさげて、ここでしか聴くことのできないライヴの裏話や制作秘話などをたっぷりとお届けします。

さらに現在、番組では「陰陽座ライヴ川柳」を募集中。陰陽座のライヴで感じた“あるある”や、実際に起きたハプニング、印象に残っている出来事などを五・七・五の川柳でお送りください。メッセージが採用された方には、番組特製クリアカードをプレゼント。陰陽座ファン必聴のスペシャルプログラムを、どうぞお楽しみに！

◇陰陽座オフィシャルHP：https://www.onmyo-za.net

【陰陽座 黒猫 プロフィール】

“妖怪ヘヴィメタル”の歌唱担当。

その類い希なる確かな歌唱力と芳醇な表現力により、「ゆりかごから墓場まで」と言える幅広い歌唱表現を自由自在にこなす、陰陽座が誇る希代の歌姫。ライヴ・ステージに於ける楽曲ごとに表情を変える艶やかな舞や、叙情的で美しい歌詞の世界にも定評がある。