【楽天イーグルス】仙台駅東西地下自由通路 楽天イーグルス装飾について

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、この度、マイチーム協議会のご協力のもと、仙台駅東西地下自由通路の一部を、チームカラーを基調とした楽天イーグルス仕様に装飾いたしましたので、お知らせいたします。

本装飾は、プロ野球シーズン開幕前の本日3月18日（水）より掲出を開始いたしました。

楽天モバイル 最強パーク宮城でのご観戦時や、普段からこの地下通路をご利用の皆さまに、日常の中で楽天イーグルスをより身近に感じていただくことを目的としています。ぜひ、地下通路をご利用の際には、楽天イーグルス装飾にご注目ください。

楽天野球団は、これからもファンの皆さまと共に、地域の盛り上げに寄与できるよう取り組みを行ってまいります。

＜仙台駅東西地下自由通路 楽天イーグルス装飾について＞

・掲出場所：仙台駅東西地下自由通路［仙台市青葉区中央1-10-10先］

・掲出開始：3月18日（水）～

・協力：楽天イーグルス・マイチーム協議会

■提供素材

https://rak.box.com/s/sq0nfvou0eizhhojvz0gnlhw9pxwwv1m

※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします