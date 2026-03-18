UNITED ARROWS BOTTLE SHOPとの共同開発による「UA×IMADEYA 酒アートTシャツ」を3月20日（金）より発売開始

株式会社いまでや

千葉に本店を持ち、GINZA SIX、錦糸町PARCO、千葉エキナカ、清澄白河、軽井沢、松坂屋名古屋にてお酒のセレクトショップ「IMADEYA」を展開する株式会社いまでや（所在地：千葉市中央区仁戸名町、代表取締役：小倉秀一、以下当社）は、株式会社ユナイテッドアローズ（以下、UA）の法人サービスが展開するお酒のレーベル「UNITED ARROWS BOTTLE SHOP」との共同開発により、美術家・望月通陽氏のアートをあしらった「酒アートTシャツ」を3月20日（金）よりリリースいたします。

酒アートTシャツ WHITE・BLACK 着用イメージユニフォーム制作から始まった、日常を彩るプロダクトへの昇華

当社はこれまで、「お酒っておもしろい」のキーワードのもと、お酒文化の裾野を広げる試みとしてさまざまなグッズ展開を行ってまいりました。



今回のプロジェクトの原点は、「仙禽×UNITED ARROWS」など、UAの法人サービス（開発本部 コーポレートビジネス部）によるコラボレーションを手掛ける、ブランドディレクター 鈴木貴至 氏・デザイナー 鈴木 脩 氏との出会いにあります。

2024年11月にオープンした「IMADEYA NAGOYA SAKAE」のユニフォーム制作を皮切りに、今では全店舗のユニフォームを共同開発していただくなど、UA法人サービスを担う開発チームとの交流を深めてまいりました。



関連ページ：ユナイテッドアローズの法人サービス(IMADEYA ユニフォーム)

https://www.united-arrows.co.jp/service/produce/uniform/26/

スタッフ用のユニフォーム開発を共にする中で飲食店やイベントという特別な場だけでなく、「日常でお酒を楽しむ際のワクワク感」そのものを形にできないか、という想いが共鳴し、一般販売用のTシャツ制作がスタートしました。

また、以前よりIMADEYA主催のイベントにお越しいただくお客様から「IMADEYAのアートを、ぜひ身に纏える形で届けてほしい」というお声を多くいただいていたことも、きっかけのひとつです。

UAオフィスでの検証

「単なるTシャツではなく、長く愛用される上質な一着を」という想いから、製作期間は1年以上に及び、UA開発チームと共に、生地選びから刺繍の色選定まで、細部にわたる打ち合わせを重ね、Tシャツが完成しました。

酒アートTシャツ WHITE・BLACK酒アートTシャツ WHITE コラボレーションタグ酒アートTシャツ BLACK コラボレーションタグ

Tシャツには、IMADEYAのシンボルアートを手掛けていただいている美術家・望月通陽氏(produced by 五割一分)が描く「酒」のアートが施されており、その独特のラインを洗練された印象に仕上げるため、プリントではなく、あえてUAの生地に馴染む「刺繍」という手法を選択しました。

さらに、素材には毛羽立ちを抑えた、滑らかでつや感のあるコットン100%の天竺生地を使用し、肌触りの良さを追求。程よい厚さの 6.3 オンスで、きめ細かくさらっと滑らかな着心地が特徴です。シルエットは、デニムやスカーフなど手持ちのアイテムとも合わせやすいドロップショルダーで仕上げました。

サイズ展開は、海外のお客様への展開や現代的なオーバーサイズの着こなしにも対応できるよう、MからXXLまでの4サイズをラインナップ。日常のあらゆるシーンに馴染む、汎用性の高い一着を目指しています。

酒アートTシャツ WHITE・BLACK 着用イメージ(アウトドア)

＜UA×IMADEYA 酒アートTシャツ 商品詳細＞

商品名：UA×IMADEYA 酒アートTシャツ

カラー：WHITE / BLACK

サイズ：M / L / XL / XXL（※Sサイズ展開なし）

価格：6,600円（税込）

仕様：オーガニックコットン100%（裏面起毛）、家庭洗濯可

発売日：2026年3月20日(金)

販売店舗：IMADEYA ONLINE STORE／IMADEYA 千葉-本店-／IMADEYA GINZA／IMADEYA SUMIDA／いまでや清澄白河

※IMADEYA 千葉エキナカ・IMADEYA KARUIZAWA・IMADEYA NAGOYA SAKAEでの販売は現在予定しておりません。

酒アートTシャツ WHITE 着用イメージ酒アートTシャツ WHITE

■WHITE

ユナイテッドアローズ×IMADEYAオリジナル 酒アートTシャツ(WHITE) M・L・XL・XXLサイズ

酒アートTシャツ BLACK 着用イメージ酒アートTシャツ BLACK

■BLACK

ユナイテッドアローズ×IMADEYAオリジナル 酒アートTシャツ(BLACK) M・L・XL・XXLサイズ

※商品画像は、光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境により、実際の色味と異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。

IMADEYA ONLINE STORE 販売ページはこちら：https://imadeya.co.jp/collections/ua_imadeya_tshirts

※販売開始は2026年3月20日(金)となります。

UNITED ARROWS 関連ページ：https://www.united-arrows.co.jp/service/produce/uniform/26/