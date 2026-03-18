製造業受発注プラットフォーム「ASNARO」、会員企業登録数1,000社を達成

株式会社丸菱製作所

株式会社丸菱製作所（本社：愛知県春日井市、代表取締役：戸松 裕登、以下「丸菱製作所」）が提供する製造業受発注プラットフォーム「ASNARO（アスナロ）」は、このたび会員企業登録数1,000社を達成しました。事業開始当初から目標としていた2026年までの到達ラインを計画通り実現し、中小製造業が地域や既存の取引関係を超えてつながる受発注インフラとして、着実に利用基盤を広げています。

ASNAROがつくる製造業界のニューノーマルにむけて

「ASNARO」は、これまで互いの存在や強みが見えにくかった中小製造業同士が、横のつながりによって取引できる場を目指して運営してまいりました。今回の会員企業登録数1,000社達成は、単なる登録数の到達ではなく、製造業における新たな受発注の選択肢として、一定の認知と利用の広がりが進んできたことを示す節目であると捉えています。

東海三県には約6,500社もの町工場があり、その15%もの企業に導入いただいたことは、私たちにとって大きな意味を持ちます。愛知・岐阜・三重を中心とした中部地方での会員基盤形成が進んだことで、「新しい仕組みを試す段階」から「より広い層に浸透し始める段階」への移行を示す一つの契機と考えています。新規事業は継続性が問われやすい領域でもありますが、今回の到達は、ASNAROが今後も継続的に活用されるプラットフォームとなりうることを示す節目でもあります。

今後の展開

今後、深刻な労働人口の減少に伴い、製造業の現場では従来通りの受発注や生産体制の維持が難しくなる局面が増えていくことが想定されます。そうした状況下で、ASNAROは必要なときに必要な技術・リソースへアクセスできる仕組みとして、中小製造業の需給調整を支える選択肢の一つになることを目指します。

また、今後は中部地方で形成してきた会員基盤を足がかりに、関東や関西においても認知拡大を図っていく考えです。地域や業種の壁を越え、技術やリソースに横串を通せるプラットフォームへと展開することで、サプライヤーが自社の技術を自ら商品として届けられるような市場の形成を進めてまいります。

代表コメント

これまでのものづくりの商慣習は、メーカー様を中心に最適化されてきた側面があり、サプライヤーは自社の技術そのものの価値ではなく、時間やレート、あるいは第三者が定めた価格基準に依存しやすい状況がありました。

そこで私たちは、培ってきた技術や自社のリソースに、サプライヤー自らが値付けをし、その価値を主体的に示せる枠組みをつくりたいと考えています。特に町工場や中小企業の仕事は人に依存する技術を用いることが多く、拡大することが難しかったものの、人手不足が進むこれからの時代においては、希少性のある技術として再評価される余地が大きいと感じています。

ASNAROは、中部地方はもちろん、全国のサプライヤーにとって、人が関わる技術の価値を見直し、正しく届けていくための土台になりたいと考えています。今回の1,000社達成を一つの通過点として、より多くの製造業者が自社の技術を自らの言葉で発信し、取引できる環境づくりを進めていく所存です。

株式会社丸菱製作所

代表取締役 戸松 裕登

製造業受発注プラットフォーム「ASNARO」について

ASNARO（アスナロ）は、加工業者が持つ技術を商品として扱い、売買を行うことができるプラットフォームサービスです。会社を合わせるマッチングとは異なり、「技術」や空き状況をもとに取引を行うため、技術やリソースのシェアリングと自社の得意分野を売り買いする技術のマルシェとなることで各社が持つ困ったイマを解決することができます。

受託先を探す企業は、複雑な既存の商流を介さずサイト上で直接発注を行うことができるため、スムーズなやりとりや適正価格での発注が可能です。

「ASNARO（アスナロ）」公式サイト：https://asnaro.co.jp/about/

丸菱製作所について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=I9Dx8ld6anY ]

設立70年来、エレベータ部品や工作機械部品製造を中心とした大型製品の一括加工を主要事業としてきました。大型設備や複数を自社で保有することで、一貫した生産体系を実現しているのが特長です。



2022年に行った製造業受発注プラットフォーム「ASNARO」のリリース後は、サービス運営・拡大や持続可能な社会の実現に向けた広報活動に取り組んでいます。

【会社概要】

社名：株式会社 丸菱製作所

所在地：愛知県春日井市大手町字川内1045番地

代表取締役社長：戸松 裕登

（「ASNARO（アスナロ）」担当：安藤正利）

創立：1953年4月1日

資本金：3,600万円

WEBサイト：https://www.marubishi-co-ltd.com