TuneCore Japan、「INDEPENDENT ARTIST 100 - 2026」ノミネートアーティスト200組が決定

チューンコアジャパン株式会社

インディペンデントアーティストのための音楽デジタルディストリビューションサービス「TuneCore Japan」（運営：チューンコアジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長：野田威一郎、以下 TuneCore Japan）は、新たに未来のカルチャーへ繋ぐプロジェクト「TuneCore Japan INDEPENDENT ARTIST 100 - 2026」のノミネートアーティストを発表しました。プロジェクト始動の2月10日から3月9日までの推薦フェーズを経て、今回下記の200組が決定。さらに、本日3月18日より、最終選出となる100組を決定するための「本投票」を開始いたしました。

◼︎ノミネートアーティスト一覧



11 / Amina / Aura / 15MUS / 2時だとか / 5Leaf / aimi / AIRIE / AK-69 / ANORAK! / ARuM / Awich / AWOL CARTEL / Billy Laurent / BRON-K / brooks / C.O.S.A. / C6ix / cambelle /

cephalo / CFN Malik / Charisma.com / CIVILIAN / coco. / cono / CRAZY VODKA TONIC /

Daichi Yamamoto / DJ KANJI / DJ SCRATCH NICE / dodo / DOGO / E.O.U / eminata / FANI / farmhouse / Friday Night Plans / Fried Banana Shop / FUGA / GeTO / GEZAN / Gottz /

H.Takahashi / Hanemii / HIMI / HoneyWorks / HUGEN / I'm / Ichika Nito / icn_oO / IFE / IO /

IRIS MONDO / ISLND / JAKEN / JaysicK / Jinmenusagi / Julia Takada / Kaneee / keigo /

KEIJU / ki-you / killwiz / Kingo / Kohjiya / Kojoe / Kommune / KOTA / krynX / Kvi Baba /

Kyiku / Linen Frisco / Lunv Loyal / M3R / maco marets / Manda / Masato Hayashi /

maya ongaku / MIKADO / Mili / MIMI / Miyu Ogawa / MNNK BRO. / Mom / Moment Joon /

Moral & Pureness / MUD / Neetz / NELKE / NENE / nikiie / Nozomi Kitay / NTsKi / OKOJO / OZworld / PM Kenobi / POLTA / PompadollS / Popal Daoud Akira / r-906 / Rama Pantera /

RAY / redraw / reina / Roka / ROTH BART BARON / ryo (supercell) / Sad Kid Yaz / Sadie /

SEEDA / sh1t / Show Chick Boy / SHOW-GO / Showy / sidenerds / Siero / Skaai / SKRYU / SKYTOPIA / Som / SPARTA / SUKISHA / SUSHIBOYS / SUTEZENI / SWEE / T-STONE /

tamanaramen / Tani Yuuki / Tete / the BL00M / Tohji / Tokimeki Records / tokki /

TOSHIKI HAYASHI(%C) / TRIPPYHOUSING / Tylan Willetcrass / valknee / VERRY SMoL /

VIBI / Watson / WILYWNKA / Worldwide Skippa / YOHLU / YOWLL / Yvng Patra / YZERR /

ZIN / ZOT on the WAVE / カフェインジャンキー / カフネ / かめりあ / カンザキイオリ /

こっちのけんと / ゴリラ祭ーズ / サニーデイ・サービス / スーパー登山部 / トップシークレットマン / なきそ / ひとひら / ピノキオピー / ラッキーオールドサン / 安月名莉子 / 安次嶺希和子 / 影ぼう /

加賀美ハヤト / 稀羽すう / 鬼の右腕 / 月野恵 / 厚揚げろが / 江崎文武 / 高瀬統也 / 座布団忍者 /

秋山璃月 / 春野 / 新目鳥 / 水いらず / 星導ショウ / 雪国 / 千葉雄喜 / 超☆ヤンキース / 超右腕 /

田山ショーゴ / 田島ハルコ / 徒然書簡 / 徳利 / 乃紫 / 馬場俊英 / 梅井美咲 / 白神 真志朗 / 百足 /

浜野はるき / 浮 / 楓 / 平葵 / 邦KUNI＆ジェロニモR.E / 暴飲暴食P / 未来電波基地 / 有田咲花 /

来島エル / 舐達麻 / 苺りなはむ

企画概要

【企画名】TuneCore Japan INDEPENDENT ARTIST 100 - 2026

【内容】最もシーンの前進に「実感（Impact）」または「予感（Potential）」をもたらしたインディペンデントアーティストを、インディペンデントアーティストによる投票により100組選出します。

【選出方法】下記「投票の仕組み」を参照

【発表】 2026年4月下旬（予定）、特設ウェブサイトにて発表予定

投票の仕組み

本企画の目的は「シーンのリアルな声によるアーカイブ」です。公平性と透明性、そして当事者意識の醸成を担保するため、以下の二段階選出方式を採用しています。

【投票参加資格者】

TuneCore Japan 利用アーティスト（配信実績がある方）

*本投票フェーズから音楽業界関係者を含む（音楽プラットフォーム、メディア、ライター等）

【選出ステップ】



【終了】 1. 第一投票 - 推薦フェーズ （2026年2月10日 ～ 3月9日）



2. ノミネート選出（2026年3月18日）



3. 第二投票 - 本投票フェーズ（2026年3月18日 ～ 4月14日）

約1ヶ月間、投票参加資格者がノミネートに選ばれたアーティストから最大5組まで、その理由と共に推薦します。



4. 最終選出・発表（2026年4月下旬）

投票結果を踏まえ、100組を「TuneCore Japan INDEPENDENT ARTIST 100 - 2026」として TuneCore Japan が選出し、特設サイトにて発表します。

皆様の本投票を経て、いよいよ100組のアーティストが決定します。

選ばれた100組のアーティストが本企画を通して、活躍の場を広げられるきっかけになることを目指し、現在様々なパートナー様と企画を準備しています。



皆様の投票への参加をどうぞよろしくお願いいたします。

【TuneCore Japan INDEPENDENT ARTIST 100 - 2026 投票ページ】

https://www.tunecore.co.jp/events/independent-artist-100-2026

【ノミネートアーティスト200組 Spotifyプレイリスト】

https://open.spotify.com/playlist/6Wrh9n7XTuPh9MqF5lUMIx?si=LS5cXcwGQ6iET9IJAhC1Kw

【TuneCore Japan】

自分で作った楽曲を、利用者であれば、『誰でも』世界中（185ヶ国以上）の配信ストアで販売できる、音楽配信ディストリビューションサービス。2012年10月より、日本でのサービスを開始しており、アーティストへの総還元額は711億円を突破。国内外問わずアーティストが楽曲販売可能な音楽配信ストア及び新機能を追加し続け、積極的に事業展開を行っている。

http://www.tunecore.co.jp/

【会社概要】

会社名：チューンコアジャパン株式会社

設立：2012年2月

代表取締役社長：野田威一郎

資本金：4,500万円

《本件に関するお問い合わせ先》

チューンコアジャパン株式会社 PR担当

TEL：03-6824-9354 Email：contact@tunecore.co.jp