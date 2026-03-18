DM発送の「セルマーケ」が劇的リニューアル！「直感操作」で初めてのDM発送をもっと身近に。

ディーエムソリューションズ株式会社セルマーケ（https://sellmarke.jp/）

ダイレクトメール（DM）の印刷から発送までをワンストップで提供するWEB注文サービス「セルマーケ（https://sellmarke.jp/）」（運営会社：ディーエムソリューションズ株式会社）は、セルマーケサービスサイトのUIデザインおよび注文システムを大幅リニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、「DMマーケティングをもっと手軽に、もっと身近に」をコンセプトに、初めてご利用いただくお客様でも迷わず注文できるシンプル操作を追求。さらに、入稿日から発送日までの納期が長ければ長いほど価格が下がる新料金体系や、AIによる即時回答サポートを導入し、企業の販促活動をコストと運用の両面から強力にバックアップします。

■リニューアルの背景：お客様の声から生まれた「さらなる使いやすさ」

リニューアルした「セルマーケ」を確認 :https://sellmarke.jp/

今回のリニューアルは、計画段階から既存ユーザー様へのヒアリングを徹底して行いました。

「より直感的に操作したい」「料金プランをシンプルにしてほしい」といったリアルな声を反映し、マーケティングツールとしての利便性をできる限り高めました。従来のユーザー様には違和感のない操作性を維持しつつ、初めての方でもECサイトで買い物をする感覚でDM発送を完了できる仕様へと進化させています。

■リニューアルの5つの重要ポイント

1. 視覚的に迷わない！UIデザインの刷新

商品や各種ページのアイコンデザインを一新。重要アクションのボタンデザインの色や形を統一・強調し、視認性を向上させることで、「どの商品を選べばよいか」「次はどの操作をすればいいのか」がひと目でわかるようになりました。

2. 注文フローの統合により、操作ミス、入稿忘れをゼロへ

従来「後から入稿」「今すぐ入稿」と分かれていたフローを一本化。初めての方でもスムーズに手続きが進められるよう、徹底的にシンプルで分かりやすい動線を構築しました。

3. “納期の余裕”がコスト削減に。最大約10％OFFの新料金体系

従来の3つの料金プラン（スピードプラン、スタンダードプラン、ゆったりプラン）を廃止し、入稿日から発送日までの期間が長ければ長いほど安くなる料金体系へ移行。最長納期（最短+9営業日）を選択いただくと、最短納期の単価に比べ約10％お安くご注文いただけます。

※新料金体系が反映されるのは、2026年4月1日以降の発送日でご選択いただくご注文から適用となります。

4. ポストカード系商品にも「ゆうメール」「おまかせ発送プラン」が選択可能に

ポストカード・V型/Z型圧着はがきの3商品において、新たに「ゆうメール」「おまかせ発送プラン」を発送方法として選択可能に。注文部数によっては郵便発送よりも「ゆうメール」や「おまかせ発送プラン」の方がお安くご注文いただけます。

※「ゆうメール」「おまかせ発送プラン」の場合、信書の発送はできません。

5. AIが5秒で解決！「メッセージングフォーム」の導入

メール、チャットフォームを一つに集約した新たな「メッセージングフォーム」を設置。AIが過去のFAQから最適な回答を分析し、わずか5秒で回答を表示します。24時間、疑問をすぐに解決できる体制を整えました。カスタマサーサポートとの直接のやり取りもこれまで以上にスムーズとなります。

■【期間限定】リニューアル記念！初回注文ポイント3倍キャンペーン

新しくなったセルマーケをより多くの方にご体験いただくため、以下キャンペーンを実施いたします。

期間： 2026年3月12日(木) ～ 2026年4月30日(木)

内容： 上記期間中の初回注文分のポイント還元率を通常の3倍にアップ

対象：セルマーケで初めてDM発送をご注文いただくお客様

※キャンペーン期間以前に会員登録いただいたお客様も初めてのご注文がキャンペーン期間中であれば対象となります。

■「セルマーケ」サービス概要

リニューアルした「セルマーケ」を確認 :https://sellmarke.jp/

サービス名： セルマーケ

URL： https://sellmarke.jp/

主な機能： DMの印刷・宛名印字・発送までのオンライン注文

【本件に関するお問い合わせ】

ディーエムソリューションズ株式会社

セルマーケ事務局

東京都武蔵野市御殿山1-1-3 クリスタルパークビル2F

問い合わせフォーム：https://support.sellmarke.jp/hc/ja/requests/new

TEL：050-3160-0295

コーポレートサイト：https://www.dm-s.co.jp/