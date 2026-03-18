LINE集客と代理店制度を解説！エルメ認定講座説明会レポート

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年2月20日（金）に「L Message認定講座説明会」をオンラインで開催いたしました。

説明会では、LINE公式アカウントの基礎から「L Message（エルメ）」の活用方法を解説。未経験からLINE制作を収益化する仕組みを説明しました。

こんな課題をお持ちの方へ向けた説明会でした- 新たな収入源につながる事業を探している方- LINEを自分のビジネス（飲食店・美容院・塾など）に活かしたい方- LINE活用に興味はあるが、何から始めればよいかわからない方- 営業未経験でもスキルを身につけて独立を目指したい方

国内のLINE月間ユーザー数は約9,900万人です。業種を問わず広がるLINEの可能性を、データと実例を交えて紹介しました。

セミナー前半：LINE公式アカウントとエルメの基礎

前半では、LINE公式アカウントの基本機能と、その限界を補う拡張ツールとして「L Message（エルメ）」の概要を解説しました。

LINE公式アカウントはメッセージ到達率ほぼ100%・開封率約60%と高い伝達力を持ちますが、以下のような課題もあります。

- 友だち追加の流入経路（SNS・店舗・広告など）が把握できない- 性別・年代などのセグメント配信（属性に応じた情報の送り分け）の精度が低い- 予約・決済の自動化には外部サービスとの連携が必要

これらを解決するのがL Message（エルメ）です。主な機能として、流入経路の識別・フォーム作成・予約受付とリマインド自動化・商品決済・データ分析などが紹介されました。

セミナー後半：LINE制作事業の収益モデル

後半では、LINE制作事業の収益モデルと代理店制度が解説されました。

代表的な収益の形として以下が紹介されました。

- LINE制作代行：1アカウントあたり22万～88万円が相場- レベニューシェア（事業の収益をあらかじめ決めた配分率で分け合う方式）：クライアントの売上に応じた成果報酬型の契約- 代理店報酬：L Message有料プランの紹介数に応じて積み上がるストック型収入（継続的に発生する安定した利益）

また、実際の受講者事例として、受講初月に月商30万円を達成し、3ヶ月後に独立したケースを紹介。あわせて、ネイルサロンやコンサルティングなど、既存事業と組み合わせた事例についても共有されました。

L Message（エルメッセージ）について

L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。

LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。

▼主な機能

・メッセージ配信

・フォーム作成

・予約受付管理

・商品販売、決済

・データ分析

L Message（エルメッセージ）公式HP

L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lme.jp/?prtimes