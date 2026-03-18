KPMGジャパン

KPMGジャパン（東京都千代田区、共同チェアマン：山田 裕行、知野 雅彦）は、日本マイクロソフト株式会社（東京都港区、以下、日本マイクロソフト）が2026年3月24日（火）に開催する「Microsoft AI Tour Tokyo」に協賛することをお知らせします。

本イベントではAIによるビジネス変革をテーマに、 最新のAIテクノロジーの体験やエキスパートによるセッションへの参加など、さまざまなプログラムが予定されています。KPMGジャパンは、Premiumスポンサーとして協賛するとともに、日本マイクロソフト株式会社 コーポレートソリューション事業本部 AI ビジネスソリューション統括本部 ビジネスプロセスソリューション第一営業本部 ソリューションエンジニアである寺岡 剛氏と、KPMGコンサルティング株式会社 Digital Transformation Acceleration ビジネスユニット アソシエイトパートナー 中野 裕介による「人とAIが共創・協働するインテリジェントオートメーションの世界にトランスフォーメーション」と題したセッションを行うほか、ソリューションの紹介を行う専用ブースの出展も行います。

本イベントの詳細につきましては、こちらのリンク(https://aitour.microsoft.com/flow/microsoft/tokyo26/landingpage/page/cityhome)からご参照ください。

KPMGジャパンについて

KPMGジャパンは、KPMGインターナショナルの日本におけるメンバーファームの総称であり、監査、税務、アドバイザリーの3つの分野にわたる11のプロフェッショナルファームによって構成されています。クライアントが抱える経営課題に対して、各分野のプロフェッショナルが専門的知識やスキルを活かして連携し、KPMGのグローバルネットワークも活用しながら、価値あるサービスを提供しています。

日本におけるメンバーファームは以下のとおりです。有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人、KPMGアドバイザリーホールディングス株式会社、KPMGコンサルティング株式会社、株式会社 KPMG FAS、株式会社 KPMG Forensic & Risk Advisory、KPMGあずさサステナビリティ株式会社、KPMGヘルスケアジャパン株式会社、KPMG社会保険労務士法人、株式会社 KPMG Ignition Tokyo、株式会社 KPMGアドバイザリーライトハウス

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