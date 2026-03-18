獲得マイルが最大3倍！ポイ活アプリ「ジオクエ」、投稿するほど報酬がアップする新プログラム「ランクアップ制度」を開始

ジオテクノロジーズ株式会社

ジオテクノロジーズ株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：八剱 洋一郎）は、“撮った写真に価値がつく”ポイ活アプリ「GeoQuest（通称：ジオクエ）」に「ランクアップ制度」を新機能として追加し、本日より提供を開始しました。

「ランクアップ制度」は、「ジオクエ」内の投稿実績に基づいてユーザーのランクが決まる制度です。ランクが上がるほどクエスト投稿でもらえるマイルが増え、最高ランクのゴールドランクでは、通常の3倍のマイルを獲得できます。また、１日の投稿可能回数や一時保存可能件数が増え、より便利にジオクエを利用できるようになります。

「ジオクエ」は当社が約30年にわたり手掛けるデジタル地図の整備・更新を目的としたアプリです。日頃から「ジオクエ」を通してデジタル地図の整備に協力していただいているユーザーに対し、感謝の気持ちを込めて本制度を導入しました。

■ 「ランクアップ制度」について

ユーザーのランクは、経験値、OK率、スター数の３つの条件で決まります。ランクは過去3ヵ月の投稿実績をもとに、毎月1日に自動で判定されます。現在のランクや、次のランクに昇格するために必要な条件などの情報は、今回の機能追加に伴い、新たに追加された「マイページ」から確認することができます。

＜ユーザーランクを決める３つの条件＞

- 経験値：投稿で得られたEP（Experience Point）の合計値- OK率：投稿写真がガイダンスを満たし、有効と判断された割合- スター数：高品質な投稿に付与されるスターの獲得数

＜ユーザーランク毎の特典＞

- レギュラー：マイル倍率1倍、投稿上限 5件、一時保存上限20件- ブロンズ：マイル倍率1倍、投稿上限 5件、一時保存上限25件- シルバー：マイル倍率2倍、投稿上限10件、一時保存上限50件- ゴールド：マイル倍率3倍、投稿上限20件、一時保存上限100件 特別クエスト参加権・リアルイベント優先参加権

<マイページの機能>

マイページでは、以下の情報を確認できます。

- 現在のランク- 3つの条件（経験値・OK率・スター数）の進捗- 次のランクへの昇格に必要な条件- 1日の残り投稿可能数

※詳細はジオクエ ランクアップ制度紹介ページ https://www.geo-quest.jp/rankup をご覧ください。

■ 「ランクアップ制度」開始の背景

「ジオクエ」は、ジオテクノロジーズが約30年にわたり手掛けているデジタル地図の整備に必要な情報の収集を主な目的としたアプリです。日本全国のユーザーから投稿される情報は、累計200万件にも上り、既に30万地点にも及ぶ地図の更新に活用され、品質向上につながっています。

デジタル地図という社会インフラ整備のために、ジオクエを通して品質の高い情報を寄せてくれる熱心なユーザーの方へ、より多くのマイルを還元するとともに、今後も継続して当社の地図整備に協力してもらいたいという想いから、この「ランクアップ制度」を導入しました。

今後、投稿された情報がどのように地図整備に活用されているかを紹介するイベントや、交流会の開催などを通して、ユーザーの声をジオクエの運営やUIに反映していくことを考えています。今後のジオクエにご期待ください。

■ “撮った写真に価値がつく”ポイ活アプリ「GeoQuest（通称：ジオクエ）」とは

完全無料のアプリ「ジオクエ」では、街中にあるビルやコインパーキングなど様々な施設が「クエスト」として出題され、ユーザーは「クエスト」の場所に行き、現地の写真を撮影して投稿することでマイルがもらえます。貯めたマイルはAmazonギフトカードやPayPayマネーライトなど30種類以上の他社ポイントや現金に交換できます※。

また、企業・自治体の調査を請け負うユーザー参加型調査サービス「GeoQuest Connect、通称：ジオクエConnect」も提供しています。

※ マイルの獲得・交換には、当社が提供するポイ活アプリ「トリマ」、またはポイントサイト「トリマ」との連携が必要です。

【ジオクエ WEBサイト】：https://www.geo-quest.jp/

【ジオクエConnect WEBサイト】：https://www.geo-quest.jp/connect

■ ジオテクノロジーズ株式会社について

当社は、1994年の創業から一貫してデジタル地図を提供しています。翌年には地図ソフト「MapFan」を発売。その後、国内初のiモード地図や、カーナビ、法人向けの地図データ、位置情報ソリューションをはじめ、高度な自動運転の実現に不可欠なAD/ADAS用地図をいち早く提供しています。

また、2020年にリリースしたポイ活アプリ「トリマ」に代表されるアプリケーションのユーザーとの接点により、人の移動やその背景にある意識といった現実世界の状況「インサイト」をリアルタイムで把握することが出来るようになってきています。

当社は、これらの人流をはじめとする膨大なビッグデータと、約30年間整備してきた地理空間データを掛け合わせて最先端技術を用いて分析することにより、「今この瞬間のインサイト」を提供し、より快適でサスティナブルな世界の実現という社会貢献を目指しています。

本社所在地：東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス22F

代表者 ：代表取締役社長 八剱 洋一郎

設立 ：1994年5月1日

事業内容 ：オートモーティブビジネス／エンタープライズビジネス／マーケティングビジネス／コンシューマービジネス

コーポレートサイト： https://geot.jp/