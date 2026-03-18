【2026年4月度公開セミナースケジュール 】新任マーケター合同研修　や マーケティングセンスの磨き方など６講座開催 株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2026年4月度公開セミナースケジュール

■マーケティング

● 二極化する生活者×PBとNB×進化する小売業

4/15（水）13:00～17:00 ★オンライン

https://www.marken.co.jp/seminar/006581_pbnb.php

二極化する生活者の消費行動、PBとNBの関係性、そして進化する小売業の戦略をアメリカと日本を対比させながら整理し、メーカーが今後どのような視点で市場を捉えるべきかをお伝えします。

講師：河口 友紀

My Market 代表取締役

藤原 栄子

Knowledge Index Corporation 代表取締役

■トレードマーケティング＜無料セミナー＞

● 「組織・機能」変革のポイント2026 トレードマーケティングの推進

4/17（金）13:00～14:30 ★会場集合型

https://www.marken.co.jp/seminar/0065892026.php

環境の変化に伴い、メーカーと小売の関係性も大きく変化する中で、

トレードマーケティングをどのように推進していくかを、組織・機能の観点から解説をいたします。

※本セミナーは消費財メーカーの方のご参加に限定させていただいております。

講師：平林 信吾

株式会社マーケティング研究協会 代表取締役

■マーケティング基礎

● 新任マーケター合同研修 2026

4/21（火）10:00～17:30 ★会場集合型

https://www.marken.co.jp/seminar/006585_2026_1.php

マーケティングの基本的な考え方を講義とワークを通して体系的に理解し、実務で活かせるマーケターの思考力を身につけることができます。マーケティングに関連した部門だけなく、マーケティング思考を養いたい営業担当の方にもおすすめです。

講師：伊藤 隆裕

社会産業イノベーション株式会社 代表取締役

■マーケティング

● リテールAIとリテールメディアの最前線

4/22（水）13:00～16:00 ★オンライン

https://www.marken.co.jp/seminar/006583ai_3.php

小売業のDXが進む中で注目されるリテールAIとリテールメディアの最新動向を整理し、

メーカーが押さえるべきポイントを解説。

講師：今村 修一郎

一般社団法人リテールAI研究会 テクノロジーアドバイザー

■業界研究

● 注目食品スーパー 惣菜部門徹底比較

4/24（金）13:00～17:00 ★オンライン

https://www.marken.co.jp/seminar/006582post_213.php

食品スーパーの惣菜部門の最新動向を分析し、売場づくりや商品開発の視点から、

メーカーが理解しておくべきポイントを解説。

講師：海蔵寺 りかこ

株式会社KTMプラニングR 代表取締役

■マーケティング

● "マーケティングセンス" の鍛え方

4/27（月）13:00～17:00 ★会場集合型

https://www.marken.co.jp/seminar/006588post_216.php

センスは鍛えることで身につきます！

データ、人、デザインをセンスのいい人はどのようにみているのか？

その「センスの磨き方」と実務での「思考方法」を、元P&Gマーケティング部の岡本さんと一緒にケースをもとに考えていきます。

講師：岡本 晋介

株式会社えとじや 代表取締役

5月以降の開催予定は以下より確認できる。

https://www.marken.co.jp/seminar/

株式会社マーケテイング研究協会

株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

●公開セミナー（オンライン・集合型）開催スケジュール

https://www.marken.co.jp/seminar/

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/