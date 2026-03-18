『JRA FUN CLUB』が大幅リニューアル！

日本中央競馬会

JRA（日本中央競馬会）は、本日3月18日（水）より、みんなで競馬を楽しむためのオンラインコミュニティ『JRA FUN CLUB』をリニューアルいたします。

『JRA FUN CLUB』サイトの競馬疑似体験コンテンツ「JFCグランプリ」は、１週間を通じ競馬を楽しんでいただけるようになり、予想の楽しさが進化しました。

また、『JRA FUN CLUB』YouTubeチャンネルでは、競馬エンタメ動画の配信に加えて、藤懸貴志騎手による栗東トレーニング・センターのリポート動画や、競馬記者出演する毎週末の予想ライブなど、コンテンツを拡充しております。

『JRA FUN CLUB』URL： https://club.jra-fun.jp/(https://club.jra-fun.jp/)

『JRA FUN CLUB』公式YouTubeチャンネルURL：https://www.youtube.com/@jrafunclub

『JRA FUN CLUB』リニューアル内容 ダイジェスト動画URL：https://youtu.be/UOemhevrHUk

『JRA FUN CLUB』サイト 注目コンテンツ

■競馬予想体験コンテンツ「JFCグランプリ2026」

競馬の予想が疑似体験できる「JFCグランプリ」（旧：推し馬グランプリ）では、月曜日から事前予想の投稿が可能となり１週間を通じて競馬に触れられるようになりました。さらに、他会員との予想コメントのシェアが可能になったほか、最終投票では選択できる頭数が３頭まで増え、予想の楽しさが倍増しました。

■JFCガチャ・キャンペーンに参加できる「JFCマイル」

JFCグランプリの成績に応じて獲得できる「JFCマイル」を貯めると、ジョッキーグッズや来賓席招待が当たるキャンペーンに加え、競馬の名シーンなどの写真がコレクションできる「JFCガチャ」にも参加いただけるようになりました。

※画像はイメージです。 実際の画面と異なる可能性がございます。

■競馬トークが楽しめる「掲示板」

みんなで競馬トークが楽しめる掲示板はさらに使いやすくなりました。また、お気に入り会員をフォローできる機能なども追加され、SNSのようにご利用いただけます。

『JRA FUN CLUB』公式YouTube 注目コンテンツ

『JRA FUN CLUB』の公式YouTubeチャンネルでは、騎手の意外な一面や名馬・名レースを深堀りする動画に加えて、競馬で働く人たちを通じて競馬の魅力を伝える企画も始動しました。さらに、藤懸貴志騎手が栗東トレーニング・センターをリポートするショート動画 など、ここでしか見られないコンテンツが盛りだくさんです。

出演者は、競馬愛のある「公式会員」として、元・乃木坂46の北野日奈子さん、タレント・モデルのほのかさん、お笑い芸人のキャプテン渡辺さんとムラコさんが昨年から引き続き登場します。

■競馬予想ライブ配信「JFCライブ」

毎週土曜日には、競馬記者をゲストに迎え、日曜日のメインレースの解説を行う「JFCライブ」を配信中です。過去のレース映像・調教映像を交えながらの全頭解説は競馬予想の参考になること間違いなしです。

※内容および配信曜日・時間は変更になる可能性がございます。

『JRA FUN CLUB』公式会員 コメント・プロフィール

■『JRA FUN CLUB』公式会員 コメント

【北野日奈子さん】

新しく始まった『ほのひなの馬noウラ！』では、タイトルの通り競馬の世界の裏側に潜入していくという競馬好きにはたまらない企画です！JFCサイトがリニューアルされ、競馬好きの皆さんとより競馬を楽しめるようになりました！ぜひこれからもJFCと共に競馬を愛し競馬を楽しみ競馬に浸りましょう。私の大好きな馬や人馬の絆の魅力が伝わるコンテンツがたくさんなので、見逃さないでくださいね！

【ほのかさん】

競馬をもっと皆さんに身近に感じてもらえるために活動していきます。新企画の「ほのひなの馬noウラ」が始まりましたが、これからどんな競馬の裏側に迫っていくのか楽しみにしていてください。

ウマ女、ウマ友達を増やしていきながら、今年も奮闘します！

【キャプテン渡辺さん】

私は競馬及び、JFCに骨を埋める覚悟があります！

皆様が楽しめる事のみを考えて生きていきます。

よろしくお願いいたします！

【ムラコさん】

引き続き競馬の魅力をどんどん発信していきたいです！特に競馬予想が大好きなので、ライブ配信やオフ会などでみなさんと一緒にたくさん予想談義がしたいです！

■『JRA FUN CLUB』公式会員 プロフィール

北野日奈子

2022年4月に乃木坂46を卒業し、タレント、俳優として活動中。

好きなものはわんこと競馬。趣味は馬グッズ集め。

ほのか

2024年『CanCam』専属モデルを卒業し、現在はタレント、俳優などマルチに活躍中。

ファッション、スポーツ、競馬と犬が好き。

キャプテン渡辺

お笑い芸人。好きなものは競馬の他、麻雀、映画、漫画など。

ムラコ

お笑い芸人、脚本・構成作家、イラストレーター。競馬普及のために、競馬予想や自己流の競馬理論などをSNS等で発信中。