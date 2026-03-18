4月2日は国連「世界自閉症啓発デー」世界172カ国と日本全国520カ所以上がブルーに

NPO法人あっとオーティズム

4月2日は国連が定めた「世界自閉症啓発デー（World Autism Awareness Day）」です。自閉スペクトラム症（ASD）をはじめとする発達障害への理解を広げるため、世界各地で啓発活動が行われています。

その象徴的な取り組みが「Light It Up Blue（ライト・イット・アップ・ブルー）」キャンペーンです。

この活動は、米国ニューヨークに本部を置く自閉症支援・啓発団体Autism Speaksが呼びかけて始まりました。現在では世界172カ国以上のランドマークや公共施設がブルーにライトアップされる国際的な啓発活動となっています。

NPO法人あっとオーティズムは日本でこのキャンペーンを推進するため、毎年、「LIUB Japan実行委員会」を立ち上げ、全国からパートナー団体・企業を募り（別紙2）、自治体、企業の皆様と連携しながら活動を行っています。

LIUB セルフィサイン（日本語版）

世界ではニューヨークの Empire State Building、パリの Eiffel Tower、ロンドンの Tower Bridge、シドニーの Sydney Opera House 、エジプトのピラミッドなど、各国のランドマークがブルーにライトアップされ、自閉スペクトラム症への理解を広げるメッセージが発信されています。

ピラミッド（エジプト）オペラハウス（オーストラリア） 世界自閉症啓発デーにおける Light It Up Blueライトアップ 写真提供：Autism Speaks

日本では2011年に神戸の3ヶ所のライトアップからこの活動が始まりました。NPO法人あっとオーティズムは、Light It Up Blueキャンペーンのパートナーとして2011年から参加し、当時まだ約35カ国だった参加国が世界へ広がる中で、国際会議でも日本の取り組みを発表することで、世界各地の啓発活動の連携やつながりの形成にも寄与してきました。

現在では全国の自治体、企業、団体、市民の主催者の皆様の協力によりブルーライトアップは全国へ広がり、2025年には521施設（別紙１）がブルーにライトアップされるなど、啓発活動は年々広がりを見せています。日本では4月2日～8日が発達障害啓発週間となっておりこの期間を中心に啓発活動が行われます。

神戸ポートタワー・神戸海洋博物館東京タワー兵庫大仏 能福寺グラフ：日本のライトアップ施設数推移

2026年も4月2日を中心に、東京タワー、大阪城、姫路城、神戸ポートタワー、横浜マリンタワー、さっぽろテレビ塔、中部電力MIRAI TOWERなど全国各地のランドマークがブルーにライトアップされる予定です。

横浜マリンタワーさっぽろテレビ塔中部電力MIRAI TOWER横浜スタジアム

ASDなどがある人の多くは、見え方や聞こえ方、感じ方などが周囲の人と異なることがあります。しかしその特性は外見からは分かりにくいため、誤解されてしまうことも少なくありません。実際には、強い音や光、人の多さ、情報の多さなどの環境によって強い不安や混乱を感じている場合があります。そのため、周囲の理解と環境の工夫がとても重要になります。

ASDなどのある人にとって特に大切なのは、「先が見通せること」と「感覚に配慮すること」です。次に何が起こるのか、どのように行動すればよいのかが分かるだけで安心して過ごすことができます。また、音や光、人の距離などの感覚に配慮された環境が整うことで、不安や負担が軽減され、本来持っている力や可能性を発揮することにつながります。環境を整えることは特別なことではなく、誰もが安心して過ごせる社会をつくることでもあります。

Light It Up Blueのブルーの光には、ASDや発達障がいを理解し、互いの違いを尊重しながら支え合う社会をつくりたいという願いが込められています。私たちはこの活動を通して、多様な人が共に生きる社会、そして誰一人取り残さない社会の実現を目指しています。

世界遺産 姫路城 以上の掲載写真は世界自閉症啓発デーにおける Light It Up Blueライトアップ

パートナー登録QR

パートナーの登録はこちらから。

パートナー登録後、発送日に

１.LIUBオリジナルブルー風船

２.LIUB2026フライヤー

をお届けします。

（風船およびフライヤーはなくなり次第終了となります）

またLIUB2026では全国各地のブルーライトアップの様子をSNSでつなぐ取り組みも実施しています。ブルーライトアップやイベントの様子をSNSに投稿する際は、以下のハッシュタグをご活用ください。

#liub2026

#liubjp2026

#waad2026

ブルー写真アップロードQR

社会課題解決への取り組みの一環として、参加施設・団体の皆様にはブルーライトアップの様子を撮影いただき、QRコードより写真をご投稿いただく取り組みも行っています。全国のブルーの光をつなぎ、理解の輪を広げていきます。

実行委員長コメント

Light It Up Blueは、世界各地のランドマークをブルーにライトアップすることで、ASDや発達障がいへの理解を広げる国際的な啓発活動です。日本では2011年に神戸から始まり、多くのパートナーの皆様や協力施設のご支援また行政機関のご協力などにより全国へと広がってきました。ブルーの光を通して、一人ひとりの違いを理解し、互いに支え合える社会につながることを願っています。

【写真提供・取材について】

ライトアップ写真の提供が可能です。

取材につきましては、LIUB Japan実行委員長が対応いたします。また各地主催者への取材は別紙２のパートナーリストに問合せ先が記載されています。

【団体概要】

団体名：NPO法人あっとオーティズム

所在地：兵庫県芦屋市

公式サイト：https://www.happy-autism.com

【お問い合わせ】

LIUB Japan 2026実行委員会

運営事務局：NPO法人あっとオーティズム

担当：実行委員長 佐伯比呂美

Email：world.happy.mamas@gmail.com

【別紙資料】

別紙1：2025年 Light It Up Blue ライトアップ実績一覧

別紙2：2026年 LIUB 各地パートナーリスト

別紙3：世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間 フライヤー

別紙１：ライトアップ施設リスト2025

https://prtimes.jp/a/?f=d160062-2-2a8f40beff2d88f4811db74edda774c6.pdf

別紙２：パートナーリスト2026（3月7日時点）

パートナーの最新情報はこちらから。随時更新されます。https://www.happy-autism.com

https://prtimes.jp/a/?f=d160062-2-2c142d54c03949489e651bc3cedec39e.pdf

別紙３：LIUB 2025フライヤー

LIUB Japan2026実行委員会 世界自閉症啓発デー発達障害啓発週間フライヤーオモテ全国用フライヤー ウラ（全国各地パートナーと協力施設の掲載）兵庫県用フライヤー ウラ（（兵庫県パートナーと協力施設の掲載）

LIUB Japan Facebookあっとオーティズム ホームページLIUB nstagram

ホームページの最下部には無料でダウンロードできる「LIUBセルフィサイン」「ランチョンマット」「フライヤー」各種データがあります。ご活用ください。

世界のLight It Up Blueキャンペーン セルフィフォト

■（参考）関係法律等： 障害者虐待防止法、障害者基本法、学校教育法 （特別支援教育）、発達障害者支援法、障害者総合支援法、児童福祉法、精神保健福祉法、障害者差別解消法、障害者雇用促進法、障害者権利条約など。

■Autism Speaksは啓発の他、研究、調査などを行う米国の支援機関。ALN（Adovocacy Leadership Network）会議主催。World Focus on Autism主催。LIUB 大使プログラム主催。

Autism Speaks: 1E.33rd street 4th floor New York, NY10016/ URL: www.AutismSpeaks.org

■LIUB促進にあたっての関連機関：

チラシに掲載の多くの後援団体、各地主催団体がともにオーティズムの理解・啓発に取り組んでいます。

又、世界自閉症啓発デー日本実行委員会は、厚生労働省、一般社団法人日本自閉症協会が主催団体となり、文部科学省、こども家庭庁、国立特別支援教育総合研究所、全日本自閉症支援者協会、日本自閉症スペクトラム学会、日本発達障害ネットワーク、

発達障害者支援センター全国連絡協議会、全国情緒障害教育研究会、全国児童発達支援協議会、自閉症児者を家族にもつ医師・歯科医師の会、国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が共催団体となっています。