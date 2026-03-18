ニュウマン新宿10周年記念 ファッションの祭典「NEW YAMI-ICHI」と食の祭典「NEW JUBILEE」をプロデュース

株式会社Camp

株式会社Camp（本社：東京都渋谷区、代表取締役：横田大、以下：Camp）は、株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：表輝幸）が運営するニュウマン新宿の開業10周年を記念して開催される、ファッションの祭典「NEW YAMI-ICHI」と食の祭典「NEW JUBILEE」をトータルプロデュースしました。

10周年という節目に、ニュウマン新宿を象徴する「ファッション」と「食」という2つの軸から、新たなカルチャーを発信します。まず展開されるのが、ファッションの祭典「NEW YAMI-ICHI」。本企画では、戦後の“ヤミ市”という言葉を現代的に再解釈し、フリーマーケットを中心に人々のエネルギーや創造性が交差する場として、新宿から新しい楽しみ方を提案します。

そして4月からは、食の祭典「NEW JUBILEE」がスタート。お客さまが選ぶ「推しグルメ総選挙」や期間限定メニューの登場など、五感を満たす“おいしい祝祭”を展開します。

Campは、本企画においてコンセプトメイクおよび大型アートウォールや館内に掲出中のメインビジュアル制作を軸に、2026SS立ち上がりに合わせたPR動画のディレクション、公式SNSのコンテンツディレクション、ニュウマン新宿初のフリーマーケット企画「NEW YAMIICHI-場-」の企画運営までをトータルプロデュースしています。

さらに、館内の体験価値を高める取り組みとして、オープニング期間を彩るパネル・タブロイド・エントランス柱装飾などの制作物一式のディレクションを担当。加えて、スタッフスタイリング企画「NEWoMagazine」のディレクションおよびビジュアル制作、10周年限定グルメを紹介するリーフレットの制作も手がけました。

スタッフスタイリング企画「NEWoMagazine」

空間演出からビジュアル、コミュニケーションツールまでを横断的に設計することで、ニュウマン新宿10周年の世界観を一体感を持って創り上げています。

ニュウマン新宿初のファッションフリマ「NEW YAMIICHI-場-」

「NEW YAMI-ICHI」のハイライトとして、ニュウマン新宿初となるファッションフレアマーケット「NEW YAMIICHI-場-」を3月27日（金）～29日（日）の3日間限定で開催します。

近年、若い世代を中心にありのままの自分を肯定し“自分らしさ”を大切に、既存の潮流にとらわれない価値観が広がっています。また、買い物や情報収集がオンライン中心へと移行する一方で、その場で出会い、体験する「リアル」の価値も改めて見直されています。

こうした時代背景を踏まえ、「NEW YAMIICHI-場-」では、商業施設という枠組みを軽やかに越え、東京の多様な個性やドメスティックな魅力に光を当てながら、自分たちならではの価値観を楽しめる場を展開します。

ファッションフリマアプリ「pickyou」の人気インフルエンサーによる出店エリアに加え、ニュウマン新宿として初めて公募制で出店者を募集し、総勢約40組が集結。インフルエンサーやクリエイター、公募出店者が混ざり合うことで、東京の多様なスタイルや価値観が交差する、新しいフリーマーケットのかたちを提案します。

●「NEW YAMIICHI-場-」

・開催日程：2026.3.27 Fri. - 29 Sun. 12:00 - 19:00 ※最終日のみ17:00まで

・場 所：NEWoMan新宿 メインエントランス前（JR新宿駅ミライナタワー改札外）

・料金：無料

・参加インフルエンサー：星野りよん、Nagi、空 みれい、Hitomi、Rico、松本優、渡邉 菜ノ葉、Damani Wilson、麗 結、Haruma Matsumoto、Hazuki、柚希、haruka、Kotori、mihara mai、SUZU、はるかじ、かわいみおん、𝘒𝘈𝘖𝘙𝘐、ﾆｼﾙﾙ、寺西 慧悟、u_uauaaa、uta、Kaito Tachibana、CHISA、弘中 亮太、SUZU

10年の節目を軽やかに越え、次の時代へ進むニュウマン新宿を表現

メインビジュアルは、「NEW YAMI-ICHI」と「NEW JUBILEE」の2つのコンセプトを軸に制作。対照的な世界観を描くことで、ニュウマン新宿の10周年という節目を立体的に表現しています。

「NEW YAMI-ICHI」では、新宿という巨大都市の成り立ちも踏まえ、戦後の“ヤミ市”という言葉が持つ人間の根源的なエネルギー、生活者からボトムアップで大きな潮流を生んでいく力強い創造性に着目。混沌とした市場に宿る人々の高揚感や希望の光を、ビジュアルとしてファッション性高く表現しました。撮影には、ファッションや音楽シーンで数多くのビジュアル制作を手がけてきた写真家・Toshio Ohno氏を起用し、ヤミ市のエネルギーと「闇」という言葉とは裏腹の祝祭感を同時に描き出しています。

一方「NEW JUBILEE」では、明るい色彩と華やかなトーンで、10周年の祝祭感と未来への期待を表現。フードスタイリストを迎え、ニュウマン新宿館内のショップで実際に販売されているケーキや焼き菓子などをビジュアルに取り入れることで、“食の祝祭”をリアルに立ち上げています。

完成したビジュアルは、エントランスウィンドウなど施設内各所に展開。10mに及ぶ大型アートウォールをはじめ、街の景色の一部として立ち上がるスケールで掲出されています。

また、ショッパーや公式Instagramでの投稿など館内外のコミュニケーションツールにも展開。コンセプトメイクからビジュアル制作、空間展開、コミュニケーション設計までを一貫してディレクションし、ニュウマン新宿の思想を都市の景色として立ち上げています。※配布終了

そのほかモデルの竹下玲奈氏によるInstagramコンテンツ「ニュウマン裏ばなし」など、館内ショップと連動したSNSコンテンツも展開し、施設の魅力を多角的に発信しました。

お客さま参加型企画「推しグルメ総選挙」や10周年限定メニューも展開

ニュウマン新宿スイーツ・デリショップでは、日頃ご利用いただいているお客さまによる投票企画「推しグルメ総選挙」を開催。ルミネ公式アプリ「ONE LUMINE」からお気に入りの一品に投票することで、ニュウマン新宿の人気グルメの“推し”を決定します。

また館内では、“JUBILEE（祝祭）”をテーマにした10周年限定商品や特別メニューも登場。華やかなスイーツや食卓を彩るメニューなど、この時期だけの限定ラインナップが各ショップに並びます。

さらにCampは、これらの限定商品や注目メニューの魅力を編集・再構成した10周年限定グルメ紹介リーフレットの制作も担当。館内での回遊や購買体験をより楽しめるコミュニケーションツールとして展開します。

【投票期間】4月1日（水）～4月30日（木）

【投票方法】ルミネ公式アプリ「ONE LUMINE」

※ルミネのアプリ「ONE LUMINE」をダウンロード後、「よく行くルミネ登録」にてニュウマン新宿をご登録ください。「イベント応募」欄より詳細をご確認いただけます。

※投票者の中から抽選で、屋上ビアガーデン「THE MED TERRACE」招待などの体験型プレゼントを予定