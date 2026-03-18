越中島開発プロジェクトの計画策定パートナーを決定

株式会社ヤマタネ

株式会社ヤマタネ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：河原田 岩夫、以下「ヤマタネ」）は、越中島開発プロジェクト（以下「越中島PJ」）に関し、今後の行政協議や都市計画手続きの支援、および事業開発計画の深化をサポートしていただく「計画策定パートナー」として、清水建設株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：新村 達也、以下「清水建設」）を選定いたしました。

【これまでの経緯】

当社は、2025年5月に越中島開発グランドビジョン(https://www.yamatane.co.jp/assets/pdf/ir/plan/%E8%B6%8A%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3.pdf)（以下、「グランドビジョン」）を公表し、本社のある越中島一丁目地区の開発事業を進めております。グランドビジョンでお示しした通り、2026年3月までに主にデベロッパーを想定した「事業パートナー」を選定する予定としておりました。

しかし、昨今の建設費の高騰や物価の上昇を受け、各所の再開発プロジェクトがスケジュールの見直しや計画の変更を検討せざるを得ない状況の中、当社としては、現時点で共同開発するデベロッパーを選定するよりも、先に行政協議や都市計画協議の深化を進めたほうが付加価値の高い開発につながり、当社の企業価値向上に資すると判断いたしました。

そこで「事業パートナー」を、行政協議や都市計画協議を支援していただく「計画策定パートナー」と、当社と共に開発事業を主体的に進めていただく「事業実施パートナー」に切り分け、2026年3月の段階では、計画策定パートナーを選定することといたしました。

【選定方法】

大規模な開発事業の実績豊富な複数のゼネコンや設計事務所にお声掛けし、事前に定めた選定基準をもとに各社の提案を採点し、最高得点であった清水建設を選定いたしました。

【パートナーからのサポート内容】

以下の事項について、ご支援をいただきます。

（１） 行政協議や都市計画協議の支援

（２） 再開発の基本計画の策定支援

（３） まちづくり準備協議会に提出する資料作成の支援

（４） その他再開発計画具現化にかかる事項の支援

【今後の予定】

今回選定したパートナーと共に、行政協議や都市計画協議を進め、まちづくり準備協議会を通して地域の皆さまと十分に意思疎通を図り、開発計画を具体化してまいります。

その後、適切なタイミングで事業実施パートナーを選定し、グランドビジョンでお示しした通り、2028年度中には事業実施パートナーと連携した事業計画の公表を予定しております。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ヤマタネ 経営企画部 広報担当

TEL：03-3820-1116 お問い合わせフォーム(https://form.run/@yamatane-fhrJxjc9aMHj4MrBbOzM)