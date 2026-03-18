恵比寿で“フランスのランチ体験”を

ＫＡＩＲＯＳ ＴＲＡＤＩＮＧ合同会社

恵比寿に新しいフレンチランチ体験。「Le Foyer Ebisu」ランチスタート

東京・恵比寿のフレンチビストロ＆ワインバー「Le Foyer Ebisu（ル・フォワイエ恵比寿）」は、2026年3月16日よりランチ営業をスタートいたします。

フランス・ロワール地方の食文化をベースにしたメニューを特徴とし、ディナーでご好評いただいている温かく落ち着いた空間はそのままに、フランスの家庭料理やビストロ料理を、より気軽にお楽しみいただけるランチメニューをご用意しました。

新登場：ランチメニューのご紹介

■ サン・ミッシェル風オムレツ

ふんわりと軽やかな食感が特徴の、フランスの定番料理。ランチでも気軽にお楽しみいただけます。新登場：ランチメニューのご紹介

■ フエセット（当店スペシャリテ）

ロワール地方の伝統的な小さなパン「フエ（fouee）」をオーブンで焼き上げ、熱々の状態で提供。

お好みの具材を詰めて楽しむスタイルが特徴です。

フエ3個＋トッピング3種（単品具材）

■ 熟成コンテのクロック・ムッシュ

香ばしく焼き上げたパンに、熟成コンテチーズをたっぷり使用したフランス定番の一皿。

■ ハラミステーキ・フリット

フランスのビストロ定番、牛ハラミステーキとカリッと揚げたフリットの組み合わせ。

ランチ限定デザート（各500円）

ランチタイム限定で、フランスの定番デザートもご用意しております。

・クレームブリュレ

・チョコレートムース

・イル・フロッタント

（フランス語で「浮かぶ島」を意味する、メレンゲとカスタードの軽やかなデザート）

・プロフィットロール

（アイスを詰めたシューに温かいチョコレートソースをかけたデザート）

恵比寿で味わう、小さなフランスのひととき

ランチでも、Le Foyer Ebisuならではのフランスらしい温かな空気と味わいをお楽しみいただけます。

恵比寿にいながら、気軽にフランスを感じるひとときをお過ごしください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■店舗情報

店名：Le Foyer Ebisu（ル・フォワイエ恵比寿）

住所：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-9-1 シャンブ

ル恵比寿1F

ランチ営業時間：11:45～14:00

ディナー営業時間：17:30～22:30

定休日：月曜

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Tabelog : https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13315481/

Instagram：https://www.instagram.com/le.foyer.ebisu

公式サイト：https://www.lefoyer-ebisu.com

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