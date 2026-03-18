栗林運輸が本社オフィスを全面改装、働く環境をアップデート

栗林運輸株式会社

栗林運輸株式会社（本社：東京都港区）は、社員がより働きやすく、コミュニケーションが生まれやすい職場環境を整えるため、本社事務所の内装改修工事を実施することを決定しました。

近年、物流業界では「現場とオフィス」「部署間」「世代間」の連携がますます重要になっています。栗林運輸では業務効率の向上だけでなく、日常的な相談・共有・コミュニケーションが自然に生まれる環境づくりを目指し、オフィスの刷新を決定しました。改装後のオフィスには、 集中できる執務エリア 複数人で打ち合わせや共同作業ができるテーブルスペース リラックスしながら会話ができるラウンジスペース を設けています。

若手社員が活躍できる環境づくりへ

若手社員が増える中で、職場の雰囲気や相談のしやすさは「働き続けられる会社かどうか」を左右する重要な要素となっています。今回の改修では、年次や部署を超えて自然に交流が生まれる空間設計を通じて、会社のカルチャーそのものを育てていきます。栗林運輸は、物流という社会インフラを支える企業として、働く人の環境づくりにも積極的に取り組み、持続的な成長と組織力の強化を図ってまいります。

【改修概要】

所在地：東京都港区（本社） 改修対象：本社2階・3階 2階改修期間：2026年３月～5月 3階改修期間：2026年6月～8月 内容：内装改修工事（執務エリア・コミュニケーションスペース整備等）

【会社概要】

会社名：栗林運輸株式会社

所在地：東京都港区海岸三丁目22番24号

代表者：代表取締役 栗林宏吉

事業内容：一般港湾運送事業、内航運送業、貨物利用運送事業、船舶代理店業、通関業、倉庫業など

URL：（https://www.kuriun.co.jp）

【本件に関するお問い合わせ先】

栗林運輸株式会社

担当部署：総務部

担当者名：村杉

TEL：03-3452-6111

Email：（murasugi@kuriun.co.jp）