「Data Center Japan 2026」への出展のお知らせ

大和電器株式会社

大和電器株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：齋藤俊彦、以下 「大和電器」）は、2026年３月24日（火）～３月25日（水）の２日間、東京都立産業貿易センター浜松町館にて開催される、データセンター業界最大級のイベントである「Data Center Japan 2026」に出展致します。

「Data Center Japan 2026」は、データセンター業界におけるステークホルダーが一堂に会し、業界の課題と解決に向き合うイベントです。長年培ってきたデータセンター向け電源ソリューションの最新技術をご紹介するため、今回の展示会に出展いたします。

三相PDU（0Uタイプ）三相PDU（1Uタイプ）



◆開催概要

・展示会名：Data Center Japan 2026

・会期 ：2026年3月24日(火)～3月25日(水) 10:00～17:00

・会場 ：東京都立産業貿易センター浜松町館2F、4F、5F

〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝

・公式URL：https://f2ff.jp/event/dcjapan



◆出展ブース情報

・ブース番号：2B-01

・展示製品：三相PDU（０Uタイプ、１Uタイプ）、他

※PDU・・・Power Distribution Unit 電力分配ユニット



出展ブースでは、日本メーカーとして初となる『三相PDU』を展示いたします。近年増加している高負荷・高密度ラックに対応でき、GPUサーバーやAIワークロードなど電力需要が高まる環境での実運用を想定したモデルです。サイズや構造に徹底的にこだわり、大和電器ならではの技術を盛り込みました。

◆特徴

・国内の自社工場で生産し、短納期と高品質を実現します。

・一般的なPDU（約60mm）と比較し、約1/2の薄さとなる「32.5mm」を実現。ラック内の配線スペースを確保できます。（0Uタイプ）

・日本の電気用品安全法（PSE）に基づき、国内市場向けとして認証取得を予定しています。

・最大48口アウトレットにより、1台で多くの機器へ電源供給が可能。高密度ラック構成に最適です。（0Uタイプ）

・未使用ユニットスペースを有効活用でき、高負荷GPUサーバー構築に最適。増設用途にも対応します。（1Uタイプ）



※本リリースに記載の内容は開発中の製品をもとにしており、最終仕様とは異なる場合があります。



展示会場で実機をご覧いただけますので、直接体感してみてください。また、ご好評いただいている100V・200Vコンセントバー（PDU）シリーズも多数展示いたします。

◆本件に関するお問い合わせ先

大和電器株式会社 営業担当：田淵（たぶち）

Tel: 03-3714-9331