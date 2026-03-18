【ロイズ】店舗限定！ひと箱で英国フェアのスイーツを少しずつ楽しめる「ロイズティータイムボックス」を3月18日に発売。

株式会社ロイズコンフェクト

株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、紅茶の国"イギリス"のおいしさをロイズのレシピで楽しめる英国フェアを開催中。ひと箱に7種類の英国フェア限定商品を詰め合わせた「ロイズティータイムボックス」を北海道内のロイズ直営店10店舗およびロイズ商品取り扱いの一部店舗限定で2026年3月18日より期間・数量限定で販売開始しました。

紅茶を使ったお菓子や英国伝統菓子をアレンジしたお菓子など、優雅なティータイムにぴったりなスイーツを7種計16個詰め合わせた「ロイズティータイムボックス」。イギリスらしいカラーをベースに、ロンドンの名所ビッグ・ベンや近衛兵のモチーフがデザインされたパッケージもポイント。英国フェアのお菓子を少しずつ味わいたい方はもちろん、手土産にもおすすめです。

※「ロイズティータイムボックス」はロイズ通信販売では取り扱っておりません。

ロイズティータイムボックス【期間・数量限定】【店舗限定】

商品名：ロイズティータイムボックス

内容量：7種／計16個

価 格：税込2,268円（本体価格2,100円）

▼セット内容

・チーズ＆チョコブラウニー ×2個

ジンで風味付けしたカカオの香り豊かな生地にくるみを入れ、チーズなどを練り込んだ味わい深い生地を重ねて焼き上げました。チーズケーキのようなすっきりとした味わいと濃厚なカカオ感がマッチした大人向けのブラウニーです。

・紅茶とりんごのプチケーキ ×1個

アップルジャムと紅茶の茶葉を入れた生地に、ピムス（※）とりんごのお酒をまとわせた糖漬けりんごを入れて焼き上げました。りんごの食感と風味をより楽しめる味わいです。

※ジンをベースにリキュール、柑橘系フルーツエキスなどをブレンドしてつくられる、イギリスのお酒。

・チョコレートショートブレッド ×3個

紅茶との相性が抜群とされる、スコットランド伝統の焼き菓子「ショートブレッド」をアレンジ。バターの香りが広がるさくさくとかろやかな食感の生地を、すっきりとした甘さのチョコレートでコーティングしています。

・アールグレイビスケット ×3枚

華やかな香りが広がる茶葉を生地に練り込んで、歯ざわりよく焼き上げました。そのまま味わうのはもちろん、紅茶やミルクなどに浸し、しっとりさせて食べるのもおすすめ。

・ロイズアールショコラ[ミルクティー]ジンジャー ×2個

ジンジャーがふわりと香るミルクティーの味わいのクリームを、ほんのり紅茶風味のミルクチョコレートに閉じ込めました。クッキークランチがアクセント。

・ロイズアールショコラ[ミルクティー]シナモン ×2個

シナモンが効いたミルクティーの味わいのクリームを、すっきりとした甘さのチョコレートに閉じ込めました。クッキークランチがアクセント。

・チョコレートウエハース[紅茶クリーム] ×3個

紅茶の風味が豊かに広がるリッチな味わいのクリームを、さくさくの4層のウエハースでサンドし、まろやかなミルクチョコレートで包みました。

この他にも、英国伝統菓子をアレンジしたチョコレートや焼き菓子などを豊富にご用意しております。

ぜひ、ロイズ通信販売・ロイズ直営店にてお買い求めください。

「ロイズティータイムボックス」は2026年３月18日より販売中。

※各店商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合がございます。

営業状況は当社公式ホームページの店舗情報（ https://www.royce.com/brand/shop/ ）でご確認ください。

▼この他の英国フェア全ラインナップはこちらから

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000797.000033166.html

取扱店情報

■ロイズ直営店

・ロイズ東苗穂店 (札幌市東区東苗穂3条3丁目2-55)

・ロイズ札幌大丸店 （札幌市中央区北5条西4丁目7 大丸札幌店地下1F）

・ロイズ厚別西店 (札幌市厚別区厚別西3条6丁目700-70)

・ロイズあいの里公園店 (札幌市北区あいの里3条9丁目21-50)

・ロイズ屯田公園店 (札幌市北区屯田9条5丁目3-4)

・ロイズ西宮の沢店 (札幌市手稲区西宮の沢4条4丁目18-1)

・ロイズタウン工場直売店 （石狩郡当別町ロイズタウン1-1）

・ロイズ上江別店 (江別市上江別437-15)

・ロイズ新千歳空港店 （千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル2F）

・ロイズ チョコレートワールド （千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル 3Fスマイル・ロード）

■ロイズ商品取扱店

・ロイズ札幌丸井今井店 （札幌市中央区南1条西2丁目11 丸井今井札幌本店大通館地下2F）

・ロイズ厚別サンピアザ店 （札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7-2 サンピアザ地下1F）

・ロイズイオンモール旭川駅前店 （旭川市宮下通7丁目2-5 イオンモール旭川駅前1F）

・ロイズ函館空港店 （函館市高松町511 函館空港国内線旅客ターミナルビル2F）

・チョコレートショップ「ムービングショップ小樽店」 （小樽市色内1丁目10-23 1F）

※通信販売では取り扱いがございません。

ロイズ直営店で使える！便利でお得な「ロイズポイントカードアプリ」

北海道内にあるロイズ直営店で使える「ロイズポイントカードアプリ」の会員を募集中です。

直営店でのお買い物が対象のポイント付与や、アプリ会員限定のクーポン・新商品やおすすめ商品の情報を配信しています。便利でお得なアプリで、直営店でのお買い物をお楽しみください。

※すでにポイントカードをお持ちの方は、ポイントをアプリに引き継いでご利用いただけます。

※ロイズ通信販売、一部取り扱い店ではご利用いただけません。

▼ダウンロードはこちらから

【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com(https://www.royce.com/)

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