「戦略人事の郷中塾」第5期が盛況のうちに閉幕

株式会社musuhi

株式会社musuhi（所在地：鹿児島県霧島市、代表取締役CEO 野崎恭平）が主催する実践型プログラム「戦略人事の郷中塾（ごうちゅうじゅく）」第5期が、2026年2月の最終発表会をもって盛況のうちに閉幕いたしました。

第5期には、全国19社・55名の経営者、人事責任者、事業責任者が参加。

半年間にわたり、理念・事業戦略・組織戦略をつなぐ「戦略人事」をテーマに、講義・対話・実践を通じて学びを深めました。

最終発表会では、参加者が自社の戦略人事構想を発表。

半年間の学びと実践の成果が共有され、参加者同士が今後の挑戦を称え合う熱量の高い場となりました。

なお「戦略人事の郷中塾」第6期は、2026年9月より開講予定です。

■戦略人事の郷中塾とは■

日本全国で進行する労働人口減少や人材の流動化は、企業経営において大きな課題となっています。

「人が採れない」

「人が定着しない」

「組織が機能しない」

こうした課題の背景には、採用・評価・制度といった個別施策ではなく、経営と組織のつながりが弱いという構造的な問題があります。

「戦略人事の郷中塾」は、人事を“戦略的経営領域”として再定義し、経営理念・事業戦略・組織／人事戦略を一体で設計する力を育む実践型プログラムです。

薩摩藩の人材教育「郷中教育」に着想を得て、企業や立場の枠を越えた仲間とともに学び合いながら実践を深める場として設計されています。

■第5期プログラムの特徴■

第5期では、以下の3つの学習プロセスを通じて、参加者が自社の組織課題と向き合いました。

【1】実践者から学ぶライブ講義

実際に戦略人事を推進する経営者・人事責任者が講師となり、理念経営・組織開発・採用・人材マネジメント・労務などのテーマを実例を交えて講義。現場の実践知をもとに、経営と人事を結びつける具体的な思考と手法を学びました。

【2】対話による内省「ピアグループ」

参加者同士が月1回の分科会で自社の組織課題を共有し、問いを深めながら学び合う対話の場を設計。互いの実践を支え合う関係性を育みました。

【3】自社の戦略人事設計

個別セッションや集合型のワークショップを通じて、自社の理念や経営戦略と連動した人事戦略を設計。 最終回では参加者が自社の戦略人事構想を発表し、半年間の成果を共有しました。

■参加者の声■

参加者からは、以下のような声が寄せられました。

「戦略人事とは何かが腹落ちしました。人事は経営のど真ん中にあると実感しました。」

「組織文化は自然にできるものではなく、意図して設計するものだと学びました。」

「他社の人事・経営者との対話を通じて、自社の課題を深く見つめ直すことができました。」

「学びを持ち帰り、社内で1on1や人事戦略の見直しなど具体的な取り組みを始めています。」

▼参考：第5期プログラムを追体験いただける、ダイジェスト動画はこちらから

https://www.youtube.com/watch?v=IIzqjg_psGE(https://www.youtube.com/watch?v=IIzqjg_psGE)

■郷中塾が目指すもの■

郷中塾が目指しているのは、人事スキルの習得ではありません。

理念・戦略・組織をつなぎ、企業の未来を創る「戦略人事のリーダー」を育てることです。

思想を学び、仲間と対話し、自社で実践する。

この学びの循環を通じて、企業の持続的な成長を支える人材を育成することを目指しています。

■ 第6期開催予定（2026年9月開講■

「戦略人事の郷中塾」第6期は、2026年9月より開催予定です。

半年間のプログラムを通じて、理念・経営戦略と連動した人事戦略を設計し、組織変革を実践する力を育みます。

現在、第6期の募集に向けた準備を進めています。

募集開始や詳細は、公式サイトにて順次ご案内いたします。

▼公式サイト

https://gochu-hr.jp

■musuhiの想い■

鹿児島に根を張り、企業の組織づくりに伴走してきた株式会社musuhiは、多くの経営者と「人と組織」に関する対話を重ねてきました。

理念はあるが、組織が動かない。

人を大切にしたいが、仕組みが追いつかない。

その背景には、経営と人事の分断があります。

郷中塾は、企業の未来を担う経営者や人事が集い、対話し、学び合い、実践する場です。

組織の未来を、自分たちの手で変えていく。

その挑戦に伴走していきます。

（株式会社musuhi 戦略人事の郷中塾主宰 平野知実）

■会社概要

会社名：株式会社musuhi

所在地：鹿児島県霧島市

代表者：代表取締役CEO 野崎恭平

事業内容：人材開発・組織開発コンサルティング／採用支援ほか

公式サイト：https://gochu-hr.jp

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社musuhi

戦略人事の郷中塾 担当：平野

公式サイト：https://gochu-hr.jp

お問い合わせフォーム：https://forms.gle/JpWSGzbR6WBAGP877