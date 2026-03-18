観光地のごみ箱設置効果を横浜で実証！FMヨコハマがデータ検証、戦略的配置の重要性を示唆

横浜エフエム放送株式会社

FMヨコハマ（横浜エフエム放送株式会社）は、一般社団法人SAVE OUR BEAUTIFUL OCEANと連携し、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として、横浜・みなとみらいエリア（日本丸メモリアルパーク周辺）における路上散乱ごみの実証調査を実施しました。本調査では、期間限定で公共ごみ箱を設置し、設置前・設置中・撤去後の散乱ごみ状況を比較分析。ごみ箱の効果と今後の都市型ごみ対策の方向性について、実測データに基づく知見を得ました。

■ 背景：インバウンド増加と都市ごみ対策の課題

近年、訪日観光客の増加に伴い、観光地周辺における路上ごみ対策は全国的な課題となっています。一方、日本の多くの都市では、テロ対策や衛生管理の観点から公共ごみ箱の設置数が限定されてきました。こうした中、「ごみ箱の不足がポイ捨ての一因となっているのではないか」という仮説を検証するため、本実証調査を実施しました。

■ 調査概要

・調査期間：2025年12月～2026年1月

・調査場所：横浜・みなとみらい21地区（日本丸メモリアルパーク周辺）

・実施内容：

ホットスポットを特定

ごみ箱を3か所に期間限定設置

設置前・設置中・撤去後の散乱ごみを計測

・調査手法：株式会社 ピリカが提供するごみ分布調査システム「タカノメ（徒歩版）」による動画解析

■ 主な調査結果

本調査から、以下の傾向が確認されました。

１. 街全体の散乱ごみ量

ごみ箱設置の有無によって、街全体の散乱ごみ量に顕著な差は見られませんでした（※1月1日の特殊要因日を除く）。

２. 飲料容器ごみ

一方、ペットボトル・缶・びん等の飲料容器については、ごみ箱設置期間中に散乱数の減少が確認されました。

３. ごみの種類別傾向

散乱ごみの上位は、紙類・たばこ・包装フィルム等の小型ごみが中心であり、通常型のごみ箱だけでは全体削減に限界がある可能性が示唆されました。

４. ホットスポットの存在

自販機周辺、ベンチ周辺、歩道の溝など、場所によってごみの集中が確認され、空間的な偏在が明確になりました。

■ 企画者コメント（FMヨコハマ）

本調査では、ごみ箱設置の有無によって街全体の散乱ごみが一律に減少するわけではないという、実務的に重要な知見が得られました。

一方で、飲料容器等の一定サイズ以上のごみに関しては、設置期間中に散乱抑制効果が確認されており、ごみ箱が「適切な場所・用途で設計された場合」に有効に機能する可能性が示唆されました。

日本の多くの都市では、テロ対策等を背景に公共ごみ箱の設置が抑制されてきましたが、インバウンド増加や観光地における滞留行動の変化を踏まえると、今後は“設置するか否か”の二項対立ではなく、“どこに・何を対象に・どのように設置するか”という運用設計の高度化が求められる段階に入っていると考えています。

本実証は、そうした議論を感覚論ではなく実測データに基づいて検討するための基礎的知見を提供するものであり、観光地を抱える全国の自治体にとっても参考となるモデルケースになり得ると考えています。

FMヨコハマでは、今後も地域・行政・企業と連携し、データに基づいた実効性のあるごみ対策のあり方について発信と検証を継続してまいります。

＜団体概要＞

団体名称 ：海を守ろう！～神奈川県民の意識を変革せよ～プロジェクト

（一般社団法人 SAVE OUR BEAUTIFUL OCEAN）

URL ：https://kanagawa-mamorou.uminohi.jp/

活動内容 ：海洋ごみに関する啓発と実際のごみ拾い活動

CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/

FMヨコハマ(横浜エフエム放送)

FMヨコハマは、1985年日本初の独立系FM局として誕生。神奈川県を放送対象として地域に根ざした放送を行い、地元横浜を象徴するメディアとして心地よい音楽を中心にさまざまな情報を発信しています。周波数は84.7MHz(小田原80.4MHz・磯子87.0MHz)。可聴エリアは神奈川県全域、近隣１都７県の一部。2025年12月20日に開局40周年を迎えました。

オフィシャルサイト：https://www.fmyokohama.co.jp/

開局40周年スペシャルサイト：https://www.fmyokohama.jp/40th/



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