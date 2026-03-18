2026年3月31日（火）ウェビナー開催のお知らせ『心を動かす体験設計：空間構築の最新トレンドとヒント』

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章、以下「アマナ」）は、2026年3月31日（火）、『心を動かす体験設計：空間構築の最新トレンドとヒント』をテーマにウェビナーを開催します。

顧客接点が複雑化し効率化を求めるAIの普及が進む今、企業と顧客の深いエンゲージメントを生み出す「リアルな場での体験価値」が世界的に再定義されています。リテール空間がメディア発信拠点へと進化し、XRやAIといったDeep Techがリアル空間に深い没入感をもたらす中、日本企業の多くはまだデジタル施策とリアルイベントが分断されているのが現状です。

本ウェビナーでは、世界の最新トレンドを紐解きながら、物理空間とデジタル技術をシームレスに融合させる「Phygital（フィジタル）」な体験設計メソッドを大公開。圧倒的な美意識と高度なテクノロジー実装力を掛け合わせた、人の心を動かす次世代の空間構築のヒントをお届けします。

スピーカー

村田 友祐

株式会社アマナ／Experience Design Produce Sec.｜Section Manager｜Creative Producer

2011年、株式会社アマナへ入社。2015年から2018年まで広告代理店へ出向。グラフィック・映像・CG・VRなどを中心としたビジュアルコンテンツなどのプロデュース業務を担当。2020年からのコロナ禍においてはバーチャルライブ配信ソリューション「deepLIVE(TM)」や企業のスタジオ構築支援などを担う。現在は展示会やイベント・複合コンテンツをプロデュースするExperience Design Sec.の部門長を担当。

渡邊 隆尚

株式会社アマナ／Solution Partner Dept.｜Department Manager｜Marketing Director

2014年にアマナグループに入社し、ディレクターとしてモバイルメディア事業・プロトタイピングラボに携わり、2017年からコンテンツマーケティング事業に従事。2021年からはコンテンツマーケティング事業責任者としてamana Content Marketingのサービスを提供、企業のコンテンツマーケティングを支援。2024年からはDigital AD、Experience Design部門を含むSolution Partner Deptの部門長を担う。

こんな方におすすめ- 一貫したブランド体験を作れていないマーケティング・広報担当の方- 展示会やオフィスに最新技術を導入したいが、企画・実装ノウハウがないDX・イベント担当の方- 顧客や社員が自ら発信したくなる「記憶に残る空間」を作りたい事業開発・店舗開発担当の方開催概要

日時：2026年3月31日（火）12:00～12:50

定員：100名

参加費：無料

申込用URL：https://bit.ly/4shWDFt

問合せ：TEL 03-3740-4011（代表）、E-Mail event@amana.jp

株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する、国内最大規模の制作会社へと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 10,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり・人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

設 立：1979年4月

資本金：100百万円

従業員数：（連結）520名 ※2026年1月1日現在

事業内容：

ビジュアルコミュニケーション事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/