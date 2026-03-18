KickFlipが先行公開曲を披露！P1Harmony、ONEWほか豪華アーティストも続々とカムバック！『SBS人気歌謡』最新回が 「Music K」にて日本最速・独占配信中

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC（IMXC、本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：小宮之子）は、韓国で3月15日(日)に生放送された『SBS人気歌謡』の最新回を、翌日3月16日(月)18時よりPrime Videoのサブスクリプション「Music K」にて日本最速・独占配信を開始いたしました。

(C) SBS

『SBS人気歌謡2026 日本最速・独占配信』:視聴はこちら(https://amzn.to/4lBnry8)

3月第3週の放送に登場したのは、KickFlip、P1Harmony、TUNEXX、ONEW、MADEIN、Baby DONT Cry、NouerA、YENA、LAVIN、Dragon Pony、ソン・ジウ、V01D、ODD YOUTH、H1-KEY、In A Minute、SKINZの合計16組の実力派アーティストたち。

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2021年に開催された韓国の大型オーディション番組「LOUD」出身者4人と、非公開練習生だった3人を加え、昨年1月に韓国の大手芸能事務所JYPエンターテインメントよりデビューを果たした7人組ボーイズグループ“KickFlip”。「Asia Artist Awards 2025」や「2025 MAMA AWARDS」など数々の授賞式への参加や、今年1月から2月にかけて、デビュー1周年を記念した初のファンコンサートを韓国5都市で開催するなど、次世代を担うグループとして確かな人気を得ています。そんな彼らが、4月に発売予定のThe 4th Mini Album 『My First Kick』の先行公開曲＜Twenty＞のステージを披露。メンバーのDonghyeonが制作に参加したことでも注目を集めている楽曲と共に、新たな魅力を披露しました。

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さらには、昨年8月のソウル公演を皮切りに、アジアはもちろん北米から中南米まで、自身最大規模のワールドツアーを開催し話題を集めた “P1Harmony”も登場。前作『DUH!』以来約10か月ぶりに韓国でカムバックを果たした彼らが、今月12日にリリースした9th Mini Album『UNIQUE』の同名タイトル曲を引っ提げ、圧巻のパフォーマンスで多くのファンの心を掴みました。

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そしてグローバルに絶大な人気を誇る“SHINee”の“ONEW”もカムバック。今月9日のリリース後、日本やマレーシア、台北や香港をはじめとする世界9か国および地域のiTunes「トップアルバム」チャートで1位を獲得するなど大きな注目を集めた5TH EP『TOUGH LOVE』の同名タイトル曲を披露し、圧倒的な存在感を放ちました。

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「Music K」では、韓国で毎週日曜日に放送されるエピソードを、翌日月曜日18時より日本最速・独占配信。配信から一週間後の月曜には、日本語字幕も追加いたします。字幕がなくてもいいから早く観たいという方は翌日から、字幕付きでじっくり観たいという方は翌週から、「Music K」で韓国の国民的音楽番組『SBS人気歌謡』をお楽しみください。

詳細はこちら :https://music-k.com/news/?uid=36&mod=document「Music K」公式サイト配信ページはこちら :https://amzn.to/4lBnry8Prime Videoのサブスクリプション「Music K」

≪ 配信概要 ≫

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番組名：『SBS人気歌謡2026 日本最速・独占配信』

配信媒体：Prime Videoのサブスクリプション「Music K」

配信日時：毎週月曜日18時00分 最新話更新（前日韓国放送分）

※一週間後より日本語字幕付きで配信。

※韓国の放送スケジュールの都合等により、配信が休止になる週もございます。また、システムの都合上、配信開始時刻が前後する可能性もございます。予めご了承ください。

≪ 注意事項 ≫

※日本最速配信をご視聴いただくには、Prime Video内のサブスクリプション「Music K」へのご登録が必要です。

※Music Kに初めてご登録される方は最初の14日間無料でお試しいただけます。無料期間以降は、月額550円(税込)の登録料が発生いたします。

●概要

「Music K」とはPrime Videoのサブスクリプションで、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約150タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』や、“i-dle”ウギ、“Billlie”つき、“今月の少女”出身Chuuの3人が宇宙スターを目指して能力アップデートに挑むバラエティ番組「スタ→ガールズ ＃アプデちゅう!?」、さらにはデビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ！』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金：550円(税込)

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能

・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・公式X：@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok：musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)

・ご登録はこちら(https://amzn.to/4sgPm8Z)