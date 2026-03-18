日本の小売チェーンを再生する‟AI PMO × MOAT OS” 小売業向けAI基盤「AI RetailBooster on IDX」に新たに７参謀モデルを発表！

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、日本全国の小売チェーンが直面する「部門最適の罠」を打破するため、小売業向け革新的AI基盤「AI RetailBooster on IDX」の提供を開始いたします。



「AI RetailBooster on IDX」は、AI孔明 on IDXを基盤とした AIファクトリーモデルであり、小売業界に特化した業界特化型テンプレートとナレッジをIDX上のチームドライブにセットして提供します。商品・店舗・マーケティング・調達・物流・人事・経営の 7領域 において、POS・在庫・シフト・物流・会員ID-POSなどの全データを統合・構造化し、部門最適と全体最適を同時に実現する 「7参謀AI統合プラットフォーム」 です。



小売チェーン全体を「再生AI PMO」として支え、データと知識を積み重ねることで他社が真似できない競争優位（MOAT）を形成する 「Retail MOAT OS」 として、日本の小売産業の収益力・競争力の復活を目指します。

小売業向け7参謀AI統合システム「AI RetailBooster on IDX」

▼AI RetailBooster on IDX：小売業向け7参謀AI統合システム(https://www.idx.jp/aifactory/list/retail/)

■背景：日本の小売チェーンが抱える「部門最適の罠」

いま、日本中の小売チェーンで同じ課題が起きています。商品部は「売れる商品」を並べ、店舗は「現場のオペレーション」を回し、マーケ部は「販促」を打ち続けている。それでも、欠品は減らず、売れ残りは増え、店舗は忙しいのに利益が残らない。

その根本原因は、 「チェーン全体を見て、再設計する頭脳」が存在しないことにあります。日本の小売業は、以下のような構造的課題を抱えています。

- データ分断 ：POS・在庫・シフト・物流・販促データが部門間で分離し、統合最適化が困難

- 部門間の利益相反 ：商品・販促・物流・人件費がそれぞれ最適化され、全体利益が毀損

- 需要予測の精度不足 ：欠品・過剰在庫・廃棄ロスが慢性的に発生し、粗利率が低下

- 店舗ノウハウの属人化 ：優秀な店長・バイヤーの知見が標準化されず、チェーン全体に展開できない

- 経営判断の遅れ ：リアルデータに基づかない出店・閉店・投資判断がチェーン体力を消耗

「AI RetailBooster on IDX」は、これらの課題を解決すべく、以下の特徴と価値を提供します。

■ AI RetailBooster on IDXの特徴：7参謀AIモデル

■ 7参謀AIによる統合価値

- 商品・在庫参謀AI（Merchandising Commander）小売チェーンの"心臓AI"部門最適： POSデータ・在庫データをIDXにアップロードし、売れ筋・死に筋をAIが分類・レポート化。天候・イベント・曜日別の需要傾向をAIが分析・提案全体最適： 粗利率×売上×廃棄コストを一括分析し、「売れるけど儲からない商品」「在庫負担の重い商品」をAIがレポートで可視化 |MOAT形成：チェーン固有の売れ方・エリア需要パターンをIDX上のナレッジドライブに蓄積。"商品知識資産"として継続的に積み上げ- 店舗運営参謀AI（Store Operations Commander）現場を支える"副店長AI"部門最適： シフト表・売上予測データをIDXに集約し、最適シフト案をAIが提案。品出し・棚替えの優先順位もAIがレコメンド全体最適：全店舗の生産性データを横断比較し、「どの店にどの配置が効くか」をAIがレポート提示MOAT形成：優秀な店長のノウハウ・成功事例をIDX上で文書化・標準化し、"店長力の再現性"をナレッジ資産として蓄積- マーケティング参謀AI（Marketing Commander）売上の天井を引き上げる"攻めの参謀部門最適：チラシ・LINE・SNS・Web広告の反応データをIDXに集約し、AIが統合分析。会員ID-POSデータからセグメント別施策をAIが提案全体最適：販促施策の売上効果と、粗利・人件費・在庫への影響をAIが一括評価。「やるべきキャンペーン／やめるべきキャンペーン」を明確化MOAT形成：「このチェーンの顧客がどの価格帯・どの施策で最も反応するか」という顧客理解をIDX上に蓄積し、競争優位（MOAT）を形成- 調達参謀AI（Procurement Commander）粗利を守る"交渉AI参謀部門最適：仕入れ価格・ベンダー情報・契約条件をIDXに集約し、AIが妥当性分析・リスクスコアリングを実施。交渉履歴もRAG形式で即時参照可能全体最適：原価率×売上×在庫×廃棄を統合分析し、「利益に効くラインナップ設計」をAIが提案MOAT形成：「どのベンダーとどんな条件で長く付き合うべきか」という調達ポートフォリオの知性をIDX上に蓄積「どのベンダーとどんな条件で長く付き合うべきか」という調達ポートフォリオの知性をIDX上に蓄積- 物流・SCM参謀AI（Logistics Commander）チェーン全体の"血流A部門最適：配送データ・在庫データ・欠品レポートをIDXに集約し、欠品要因・過剰在庫をAIが自動分析・レポート化全体最適：売上・在庫・人件費・店舗作業データと合わせて、「物流コストの最適水準」をAIが提案MOAT形成：チェーン固有の店舗配置・客層・物流網に最適化されたサプライチェーンノウハウをIDX上に蓄積- 人事・シフト参謀AI（HR Commander）人の最適化"を担うAI部門最適：売上予測・作業量・人件費データをIDXに集約し、AIがシフト最適案を提案。スキル・評価情報を基に適材適所の配置をレコメンド。教育マニュアル・OJTコンテンツもAIが自動生成全体最適：全店舗の人件費率・生産性を横断比較し、「どこに人を回すべきか」「どこを省力化すべきか」をAIが提案MOAT形成：「このチェーンで人が育つ仕組み」をIDX上のナレッジドライブに蓄積し、"HR MOAT＝人材の参入障壁"を形成- 経営参謀AI（Management Commander）＝ Retail AI PMOチェーン全体を俯瞰する"最高AI参謀"部門最適の統合：商品・店舗・販促・調達・物流・HRの全データ・レポートをIDX上に集約し、AIが一括俯瞰・統合分析全体最適：出店・閉店・改装・重点投資・不採算店舗の再生or撤退を、全体KPI（売上・粗利・在庫・人件費・物流コスト）ベースでAIが提案再生AI × PMO：重要プロジェクト（チェーン再編・新フォーマット・DX施策）のタスク・スケジュール・リスクをIDX上で文書化・進行管理。"AIプロジェクトマネジメントオフィス"として機能

- 粗利率の改善 ：廃棄・欠品・過剰在庫を同時に削減し、チェーン全体の粗利率を向上

- 人件費率の最適化 ：売上予測連動のシフト自動化により、人件費率を適正水準に制御

- 店舗ノウハウのチェーン展開 ：優秀な店長・バイヤーの知見をAI学習し、全店舗への標準化を実現

- 販促ROIの最大化 ：施策ごとの売上・粗利・在庫・人件費への影響を統合評価し、投資対効果を最大化

- 経営意思決定の高度化 ：リアルデータ×AI分析による出店・閉店・投資判断の精度向上

■MOAT OS：使えば使うほど、真似されなくなる

AI RetailBooster on IDX は、単なる効率化ツールではありません。使えば使うほど、データとナレッジがIDX上に積み上がり、「このチェーンならではの勝ちパターン」がどんどん濃くなっていきます。エリアの客層・フォーマットの得意カテゴリ・価格帯の反応・物流網のリードタイム・人材構成での最適シフト--それらすべてが「小売チェーンの頭脳と記憶」として蓄積され、他社が簡単にはコピーできない MOAT（参入障壁） に変わっていきます。

■今後の展望

AIデータ社は、AI RetailBooster on IDX を起点に、以下の取り組みを進めます。

- 国内小売チェーン・流通企業との連携強化

- 業界特化型テンプレートのナレッジチームドライブへの拡充

- 食品スーパー・ドラッグストア・ホームセンター等、業態別モデルの開発

- グローバル小売競争を見据えた需要予測・サプライチェーン最適化機能の高度化

▼▼▼ 動画で見る ▼▼▼

小売AI, AI RetailBooster on IDX 小売チェーンを再生する “AI PMO × MOAT OS”

https://youtu.be/L0HU5KKGXIM

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明TM』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています