ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター 特別企画「ホグワーツからの招待状」オープニングを高らかに宣言 リアルな組分けの儀式に桜田ひよりさん・吉川愛さんも大興奮

ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社

世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念した特別企画「ホグワーツからの招待状」を本日2026年3月18日（水）から9月6日（日）までの期間限定で開催します。

特別企画「ホグワーツからの招待状」は、自分が魔法使いであることを知った少年ハリーが、ホグワーツ魔法魔術学校で初めて体験する驚きと興奮に満ちた日々を、追体験できる企画です。ツアー内では、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』に登場する印象的なシーンを題材に、映画の魔法がどのように生み出されたのかを紹介。透明マントの撮影方法や呪文学の授業のシーンなど、映画制作の舞台裏をデモンストレーション形式で体験することができます。さらに、映画の世界観を楽しめる期間限定の展示や演出を通して、来場者はまるでハリーと同じように魔法の世界へ足を踏み入れたかのような体験を楽しむことができます。

本企画のスタートにあわせ、「ホグワーツからの招待状」オープニングセレモニーを開催し、スタジオツアー東京の初代アンバサダーである俳優の桜田ひよりさんと、吉川愛さんが登壇しました。本企画の見どころや、一足先に体験した感想を語るトークセッションを実施したほか、「ホグワーツ特急 出発進行！」の掛け声とともに列車の汽笛と煙の演出で、企画のスタートを華やかに盛り上げました。

＜映画から飛び出してきたかのような組分けの儀式に大興奮の二人＞

昨年11月にスタジオツアー東京のアンバサダーに就任したお二人。先日公開されたスペシャルムービーでは、普段から仲の良い二人が忙しい日常を離れて貸し切りでツアーを楽しむ姿が話題に。桜田さんは撮影時を振り返り、「グッズをお互いに交換するコーナーが印象に残っています。二人で一緒に楽しい時間を過ごすことができました」と振り返り、吉川さんも「インタラクターと呼ばれるスタッフの方に知識を教わりながら見て回ったのですが、興味深くて今まで以上にハリー・ポッターを好きになりました」とコメント。すると、話題は動画内でグリーンスクリーンの前でほうきにまたがり、まるでロンドンの空を飛んでいるような撮影ができる「ほうきエクスペリエンス」を体験した吉川さんの動画がとても上手だった話に。吉川さんは「任せてください、私はほうきに乗るプロなので！」と、“通”ぶりをアピールしました。

さらに、本日スタートとなる映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念して開催される特別企画「ホグワーツからの招待状」の一部をいち早く体験した二人。桜田さんは「体験したてほやほやでここに立っています！」と大興奮。「ホグワーツの1年生が経験する組分けの儀式の仕様になったスペシャルな大広間に行ってきました。映画の声そのままの組分け帽子の声が聞こえてきて、本当にワクワクしました！」と、特に人気のあるセットである大広間の体験について熱弁。

一方吉川さんも、「組分け帽子の表情が動いているのが間近で見られるんです！組分け帽子がかわいすぎたので、今日は襟元に組分け帽子をつけてきちゃいました！」と、身に着けている映画25周年限定のグッズを紹介。「先日の動画では、少し恥ずかしい気持ちになりながらも組分けごっこをしたのですが、今日は本当の声の組分けに合わせてライトアップもされて、自分の組分けに合わせて部屋全体が演出されているような気持ちになれたことに特別感を感じました！」と興奮冷めやらぬ様子で語りました。

桜田さんも、「私たちも体験してきて、自分の好きな寮に入りたい！と念じると、組分け帽子に通じたので、皆さんもぜひ自分の好きな寮に入りたい！と強く願いながら体験していただきたいなと思います」と、今回の特別企画の目玉のひとつ、大広間の魅力についてたっぷり語りました。

＜映画制作の魔法を特別体験 「本当に魔法が使えた！」＞

加えて、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の撮影時に実際に使われた撮影手法をデモンストレーションを交えて紹介するのも本企画の目玉のひとつ。ハリーが身を隠すことに使った「透明マント」の撮影手法を説明するコーナーでは、グリーンスクリーン技術を使ったマントで実際に消える「魔法」を“アンバサダー特権”で特別に体験した桜田さん。「映画で見ていたワンシーンを演じてきました！あのシーンだ！と最高にワクワクしました。私たちも普段の撮影で目にするような技術が使われているんです。愛ちゃんも、モニターを見ながら本当に消えているのかチェックしてくれていました。」と話すと、吉川さんは「本当に消えていました！！」と息ぴったりのトークを展開。

一方、羽根を浮かせる浮遊術の魔法を習う呪文学の授業シーンで使われた撮影手法を紹介するコーナーでは、吉川さんが浮遊術の呪文“ウィンガーディアム・レヴィオーサ”を体験。「自分が本当に魔法の使える世界に、ハリー・ポッターの世界に入れたんだ！という気持ちになりました。実際の撮影現場では、俳優とスタッフ陣が息を合わせてつくりあげていたという説明を聞きながら、こんな風に撮っていたんだ、ということが分かって、本当に新たな発見がたくさんあるなと感じました」と、俳優ならではの視点での感想も飛び出しました。

＜映画25周年と特別企画開催をお祝い 魔法界への旅へと向かうチケットの巨大なケーキに「かわいい！」を連発＞

イベント後半には、ホグワーツ特急に乗るための“チケット”をモチーフにした巨大アニバーサリーケーキが登場。特別企画のスタートと、お二人のホグワーツへの“入学”を祝したケーキを前にした桜田さんと吉川さんは、「すごーい！」「おおきい！」と、思わず大きな声を上げるほどの驚きと喜びを見せました。思わず近くによってケーキを見る二人は、「かわいい！！！」を連発。会場も温かな雰囲気に包まれました。ケーキに添えられた細かな装飾にも触れ、二人の好きな寮であるレイブンクローとスリザリンのネクタイなど、細部まで再現されたこだわりの演出にも感動した様子で、魔法界への旅の始まりを祝う、華やかなひとときとなりました。

＜「ホグワーツ特急 出発進行！」特別企画の開幕を宣言＞

本日からスタートする特別企画を楽しみにしている方に向けて、桜田さんは「毎年冬になると見返したくなる作品が『ハリー・ポッターと賢者の石』です。大人になってからも新たな発見がたくさんあり、改めてその魅力を感じています。スタジオツアー東京は、いつ、誰と来ても楽しめる場所だと思いますし、今回の特別企画でも新たに登場する展示や体験を、友だちや新たにハリー・ポッターに触れる人と一緒に楽しみながら没頭していただけたら、これ以上ない幸せです」とコメントしました。

また吉川さんは、「これまでスタジオツアー東京に来ていただいた方にも、今回の『ホグワーツからの招待状』で新たな体験を楽しんでいただけると思います。グッズやフードも充実していて、入口から出口まで盛りだくさんに楽しめるので、ぜひ一人でも多くの方に体験していただけたら嬉しいです」とメッセージを送りました。

最後には特別企画のスタートを記念し、「ホグワーツ特急 出発進行！」の掛け声に合わせて列車の汽笛と一緒にスモークが広がりました。まるでホグワーツ特急が旅立つ瞬間を思わせる演出により、特別企画「ホグワーツからの招待状」の幕開けを華やかに彩りました。

＜特別企画「ホグワーツからの招待状」概要＞

All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. WBSHIELD: (C) & (TM) WBEI. Publishing Rights (C) JKR.

映画シリーズ誕生から25周年を迎える本年、その原点となる物語を映画の世界を体感するうえで最もふさわしい場所・スタジオツアー東京で、新たな体験として味わえる特別企画「ホグワーツからの招待状」が幕を開けます。本企画は、シリーズ第1作目・映画『ハリー・ポッターと賢者の石』をテーマに、長年のファンはもちろん、これから作品に触れる人にとっても、ハリー・ポッターの冒険のはじまりを体験できる企画です。 期間中は、無数のキャンドルが灯る大広間が、＜組分けの儀式＞の舞台へと変貌するなど、ハリーが初めて出会い、胸を躍らせた驚きと興奮に満ちた日々をたどるように、“魔法の世界”が次々と広がります。

また、本企画の開催に合わせて限定フードも登場予定です。

ハリーのもとに届いた一通の手紙のように、この企画は魔法の世界への扉をひらき、「ハリー・ポッター」の映画の世界に足を踏み入れる一歩となる、すべての人に向けた「招待状」です。

・実施期間：2026年3月18日（水）～2026年9月６日（日）

・特設サイト：https://www.wbstudiotour.jp/invitation-from-hogwarts/

■ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターとは

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京は、2023年6月16日(金)にとしまえん跡地に開業しました。ここスタジオツアー東京では、ホグワーツ魔法魔術学校の象徴的な大広間、ダイアゴン横丁、禁じられた森をはじめとする息を呑むような映画のセットにファンを誘い、映画制作の裏側を学びながら、魔法動物に遭遇したり、豪華な衣装を目にしたりすることができます。またほうきに乗ったり、爽やかなバタービールを飲んだり、ホグワーツの廊下で動く肖像画になってみたり、クィディッチの試合の観衆に加わったり、スタジオツアー東京限定のグッズのショッピングなど、たくさんの楽しいアクティビティを満喫できます。

さらに、ここスタジオツアー東京には、13のテーマに分かれた世界最大のハリー・ポッターのショップがあります。店内は特別に作られた1,500を超える小道具で装飾されており、ハニーデュークス、 オリバンダーの店、フローリシュ・アンド・ブロッツ書店をはじめとするダイアゴン横丁の数々のお店のエレメントからインスピレーションを得た美しいデザインが施されています。ここでしか手に入らない限定アイテムも数多く販売されます。またレストランやカフェでは、フィッシュ・アンド・チップス、ローストビーフ、イングリッシュ・ブレックファースト、アフタヌーンティーなど英国の伝統料理をお楽しみいただけます。

アジアでは初のオープンとなり、「ハリー・ポッター」の屋内型施設としては世界最大規模の大きさを誇るこの施設をまわるのには、４時間ほど要します。2012年のオープン以来、ご好評をいただいているワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン - メイキング・オブ・ハリー・ポッターの成功に続き、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京では、東京でしか見られないセットも用意されており、他では味わえない体験をすることができます。

【ワーナー ブラザース スタジオツアー東京】

・公式ウェブサイト：https://www.wbstudiotour.jp/

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▼ワーナー ブラザース スタジオツアー東京のチケットは公式ホームページにて、

事前に購入する必要があります https://www.wbstudiotour.jp/

チケット料金は公式ウェブサイトのチケットページでご確認いただけます。

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■「ハリー・ポッター」フランチャイズについて

11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。

J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、１つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了します。さらに、フルキャストや単独ナレーターによるオーディオブックが文字で綴られた物語に命を吹き込み、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界6カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。

このような広がりを見せるワーナーブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、そしてキングス・クロス、ニューヨーク、シカゴ、赤坂と原宿にある「ハリー・ポッター ショップ」も含まれます。更に、「ワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。

そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。

フランチャイズの最新ニュースと特集は公式サイトをご覧ください。

https://www.warnerbros.co.jp/harrypotter/

■ワーナーブラザース・ディスカバリーについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。 ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、TNT Sports、Eurosport、HBO、Max、HGTV、Food Network、OWN、Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナーブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースアニメーション、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。