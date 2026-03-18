大口OTC取引サービス開始に関するお知らせ

オーケーコイン・ジャパン株式会社

当社は、2025年4月に発表した「OKJ法人プレミア」の提供サービス拡充の一環として、2026年3月25日（水）より、大口OTC取引サービスを新たに開始することをお知らせいたします。

■大口OTC取引サービスの概要

本サービスは、大口の暗号資産取引をご希望される法人のお客様を対象としたOTC取引サービスです。

通常の板取引では価格変動の影響を受けやすい規模のご注文であっても、OTC取引をご利用いただくことで、市場価格への影響を抑えつつ円滑にお取引いただけます。

取引画面は販売所形式と同様に「買値」と「売値」のみが表示されるシンプルな仕様となっており、提示価格をご確認のうえご注文いただく形式のため、価格を事前に確定させたお取引が可能です。

・取扱銘柄：BTC

・売買区分：買い注文 ※売り注文は順次対応予定

・お取引方法：大口OTC取引専用画面（Webブラウザのみ）

・お申込み方法：お問い合わせフォームより個別相談

■開始予定日

2026年3月25日（水）17：00～

※開始時刻は前後する場合があります。

■ご利用対象者

一定金額以上のお取引を希望される「OKJ法人プレミアサービス(https://www.okcoin.jp/premier)」対象のお客様

■OKJ法人プレミアサービスとは

OKJ法人プレミアサービス(https://www.okcoin.jp/premier)は、大口取引を行われる法人のお客様を対象とした特別プログラムです。

対象となる法人のお客様には、取引手数料の優遇に加え、専属サポート担当の配置など、円滑かつ効率的にお取引いただくための各種特典・サービスをご提供しております。

「OKJ法人プレミアサービス」のご利用をご希望のお客様は、お問い合わせフォーム(https://okcoinjapan-support.zendesk.com/hc/ja-jp/requests/new?ticket_form_id=45575243934617)よりお申込みください。

当社は、これからもお客様により良い取引環境とサービスをご提供できるよう努力してまいりますので、「OKJ」を何卒よろしくお願い申し上げます。

会社名 : オーケーコイン・ジャパン株式会社

所在地 : 東京都港区虎ノ門 1-2-10 虎ノ門桜田通ビル 5 階

設立年月 : 2017 年 9 月 19 日

代表者 : 代表取締役 馮 鐘揚

事業概要 : 暗号資産交換業、ブロックチェーンに関連する各種サービスの提供

登録番号：関東財務局長 第 00020 号

加入協会：一般社団法人 日本暗号資産取引業協会

URL : https://www.okj.com