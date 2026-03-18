【鹿児島】卒業を迎え社会人になるU25のあなたへ。SHIROYAMA HOTEL kagoshimaが“写ルンです”で記憶を刻む「エモ旅」プランの販売開始

城山観光株式会社

SHIROYAMA HOTEL kagoshima（所在地：鹿児島市／代表取締役社長：矢野隆一）は、2026年3月5日~7月末まで限定で18歳～25歳の若年層を対象とした応援宿泊プラン「U25応援割/写ルンです(TM)＆パフェ付き かごしまで弾けるエモ旅」を期間限定で販売します。

卒業、そして新社会人へ。大きな一歩を踏み出したU25世代の皆様へ、SHIROYAMA HOTEL kagoshimaより心からのエールを贈ります。環境の変化による疲れが出やすいこの時期、必要なのは『日常をリセットする上質な余白』。桜島を望む温泉や一流の朝食、そして洗練されたホスピタリティ。若いうちに友達と一緒に本物のサービスに浸る体験は、単なる休息を超え、自分をリセットし、明日への自信と活力を育む『一生モノの自己投資』となることを願い本プランをU25世代へ向けてご用意しました。

卒業旅行を「一生モノの記憶」に

「憧れだったホテルのエントランス、今日は自信を持って一歩踏み出す。」

そこに広がるのは、これまでとは少し違う価値観に出会う特別な時間。

上質な空間に身を置くことで、自分の「好き」や「こだわり」に気付き、未来の選択肢が広がっていきます。

この春の滞在が、それぞれの人生を後押しする原点となることを願っています。

憧れのホテルで過ごす時間が、人生の新しい一歩を踏み出すきっかけになればという想いを込めました。

プラン概要

＜プラン名称＞

【U25応援割】写ルンです(TM)＆パフェ付き かごしまで弾けるエモ旅

＜期間＞

2026年3月5日（木）～７月31日（金） ※除外日：5月2日（土）～5月5日（火・祝）

＜対象＞

満18歳～25歳の方

※満18歳～25歳の方1名様以上の参加で利用可能 ※2名様より承ります

＜内容＞

1泊朝食付き ＆ プラン限定特典付き

＜料金＞

おひとり13,000円(通常料金29,150円～) ※大人3～4名ご利用時、1室1名あたり

おひとり14,000円(通常料金26,400円～) ※大人2名ご利用時、1室1名あたり

※土曜日・祝前日は追加料金3,000円が発生いたします。

プラン特典

１. レンズ付フィルム「写ルンです(TM)」プレゼント

1グループにつき1個プレゼント。

今、再び注目を集めているレンズ付フィルム「写ルンです(TM)」で、かけがえのない“今”をエモーショナルに切り取ります。

現像するその日まで続くワクワクも、旅の思い出の一部です。

Z世代を中心に再び人気を集めているフィルムカメラで、友人との何気ない瞬間を特別な思い出として残していただけます。

※写ルンです(TM)は富士フイルム株式会社の登録商標です。

２. 「ファヴール パーラー」の季節限定パフェ

館内レストラン「ファヴール パーラー」にて、旬のフルーツを贅沢に使用した

人気パフェをご用意いたします。

中でもおすすめは、香り高い霧島抹茶を使用した「霧島抹茶パフェ」。

荒茶生産量2年連続日本一を誇る鹿児島のお茶の魅力を、存分にお楽しみいただけます。

営業時間：10:00～18:00（オーダーストップ17:30）

※事前のご予約をおすすめいたします。

３. 桜島ビューへお部屋アップグレード

鹿児島の象徴・桜島を望む客室へアップグレード。

絶景を背景に、友人との特別な一枚をお楽しみください。

４. 非日常をまとうバスローブ付き

ホテルステイならではのバスローブをご用意。

日常を離れ、大人への一歩を感じるひとときを演出します。

※バスローブは大人用のみのご用意となります。

-SHIROYAMA HOTEL kagoshimaについて-

Instagramでみる :https://www.instagram.com/reel/DVxLW0mEz1I/?igsh=MWlheTdxOXBzbTFjNg%3D%3D予約はこちらから :https://www4.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=46000021&ty=lim,ser&plan=637&list=YES&lan=JPN&_gl=1*v0rd5o*_gcl_au*MjI5OTY5OTQuMTc2OTIzMjY4NQ..*_ga*NTgzNDk1NTQzLjE3NTM1ODAwODA.*_ga_EQH3L124PC*czE3NzM2NDg0NzUkbzc4OCRnMCR0MTc3MzY0ODQ3NSRqNjAkbDAkaDA.*_ga_J3M51EPCJG*czE3NzM2NDg0NzUkbzUyOCRnMCR0MTc3MzY0ODQ3NSRqNjAkbDAkaDA.*_ga_Z0PKTVYKZL*czE3NzM2NDg0NzUkbzE3NCRnMCR0MTc3MzY0ODQ3NSRqNjAkbDAkaDA.

SHIROYAMA HOTEL kagoshimaは、鹿児島市の中心部にほど近い、標高108mの高台に位置するシティー＆リゾートホテルです。

当ホテルは、桜島と鹿児島市街地を一望する絶景と、地下1,000mから湧き出る天然温泉「さつま乃湯」を最大の魅力としています。また、地元の豊かな食材を活かした多彩なレストランを展開し、上質な食体験を提供しております。

「感動を共有する、鹿児島の迎賓館」として、お客様に唯一無二の滞在をご提供することを目指しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80378/table/47_1_f64e9178e153ab78b0434951cf1e8623.jpg?v=202603180251 ]ホテル公式サイトはこちら :https://www.shiroyama-g.co.jp/index.html

-良質な泉質と桜島を望む絶景が自慢の「美人の湯」-

地下1000ｍから湧き出る良質な温泉と、108ｍの高台から桜島と鹿児島市街地を一望する展望露天温泉です。

圧倒的な眺望と極上の癒し空間の中で、四季の景色を存分にご堪能いただけます。

さつま乃湯は「美人の湯」

お肌がつるつるになる性質を持ち、温泉に含まれる成分が皮脂を乳化させ肌の汚れを落としやすくします。お湯の中で触って、肌のぬるぬる感がめやすとなります。

■営業時間

［ご宿泊のお客様］

・4月～9月 5：30～24：00(最終受付 23：30)

・10月～3月 6：00～24：00(最終受付 23：30)

※クローズ時間 11：00～13：00

［日帰り入浴］ 通年 13：00～21：00

■料金

［大 人］3,500円(税込・入湯税込)［中学生］3,350円(税込)

［小学生］1,750円(税込)［幼 児］800円(税込) ※3歳以下、ご宿泊者は無料

■泉質 炭酸水素塩泉

■泉温 54.2°C

■泉質別適応症 きりきず、やけど、慢性皮膚病

■一般適応症 神経痛、筋肉痛、関節炎、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、慢性消化器病、痔疾、冷え症、疲労回復、健康増進

-地元鹿児島の食材を使った料理長自慢の朝食ビュッフェ-

眼下に広がる錦江湾と桜島、移ろう四季の風景明るく広々とした開放感あふれる内湯低温スチームサウナの「イオン・スパ」ユニバーサルデザインを重視した源泉かけ流しの貸切風呂桜島・鹿児島市街地を一望できるロケーション

ご朝食（ホテル館内にて）

地元鹿児島の旬食材を贅沢に使った、SHIROYAMA HOTEL kagoshima自慢の朝食、80種類の和・洋ビュッフェ料理をご堪能いただけます。