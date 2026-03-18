＜News＞2026年3月18日『EGGコンソール ザナックEX MSX2』をSteam(R) 向けにリリース。

株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年3月18日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」の他機種向け展開である「EGGコンソール」にて、「EGGコンソール ザナックEX MSX2」をSteam(R)向けにリリース開始しました。

ゲーム画面１ゲーム画面２

ゲーム画面３ゲーム画面４ヒーロー画像

終結したはずのザナックの戦いは終わっていなかった。

活動を再開した有機知性体を鎮圧すべく、再びザナックは飛び立つ！

【基本情報】

タイトル ： EGGコンソール ザナックEX MSX2

ジャンル ： シューティングゲーム

メーカー ： コンパイル

オリジナル版発売年：1987年

配信サイトURL ： https://store.steampowered.com/app/4402830/EGG_EX_MSX2/

発 売 日 ： 2026年3月18日

価 格 ： 1,200円（税込）（日本）

権利表記 ：

(C) D4Enterprise Co.,Ltd.

(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.



【『ザナックEX』について】

1987年に発売された『ZANAC EX』は、縦スクロールのSFシューティングゲームです。



ストーリー的にはMSX版『ZANAC』の後日譚という位置づけとなっており、プレイヤーは最新鋭AFX-6502 “ザナック”を操作して有機知性体と戦います。AFX-6502 “ザナック”は、ショットと特殊武器を装備しており、戦闘中に登場する数字チップを取ることで特殊弾を切り替えたり、同じチップを連続して取れば特殊弾を強化したりできます。



特殊弾には、並んだ敵をまとめて倒せる貫通弾、8方向に飛ばせる全方位弾といった、シューティングゲームではおなじみのものから、自機を守るバリアー、左右に高速移動する振動弾、自機の周りを高速回転する回転弾などバリエーションは豊富。状況に応じて使い分けるもよし、得意な特殊弾を徹底的に強化して戦うもよし、あなたのプレイスタイルに合わせて楽しむことができます。



また本作を語る上で外せないのが“ALC（自動難易度調整機能）”です。本作では、戦いの進め方によって敵の攻撃が激しさを増したり、逆に弱まったりします。例えば敵の要塞を破壊したり、偵察機を撃破できると敵の攻撃が弱まるのです。これにより毎回ゲームの展開が変わり、新鮮な感覚でゲームを楽しむことができます。



【『EGGコンソール ザナックEX MSX2』について】

・「シーンセレクト」モード

アプリケーション標準で用意している、ゲーム内の各シーンやラスボス戦、エンディングをすぐに楽しめます。

シーンセレクト画面

・「ギャラリー」モード

当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧可能。

ギャラリー画面

【Steam版の特徴】

・アチーブメント対応

・スコアアタックモード（リーダーボード）対応

・リーダーボードはリプレイ再生に対応

・スコアアタック制限時間: 80分

※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

怒涛のレトロゲーム1,000本以上配信中！『プロジェクトEGG』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/egg/

あのゲームのサントラがココだけに！？ 約9,000曲配信中！『EGG MUSIC』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/emusic/

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