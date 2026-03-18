「日本平動物園フライドポテト FESTIVAL2026」開催！

日本フライドポテト協会

静岡市立日本平動物園では、フライドポテトを販売するキッチンカーが集まるイベント 「日本平動物園フライドポテト FESTIVAL2026」 を、2026 年 3 月 20 日(金・祝)から 22 日(日)までの 3 日間開催します。

本イベントでは、静岡県内の人気店を中心に、県外からも人気のフライドポテト店が出店し、 様々なスタイルのフライドポテトを楽しむことができます。さらに、対象商品を購入するとシールがもらえ、 集めるとイベント限定グッズがもらえる 「フライドポテト食べ比べラリー」 も実施します。

フライドポテト店が動物園に一度に集まるイベントは全国でも珍しく、フライドポテトの魅力を発信する取り組みです。 動物園という家族連れが多く訪れる施設で、複数のフライドポテト店を一度に楽しめるフードイベントとして開催します。

1.開催概要

【イ ベ ン ト 名】 日本平動物園フライドポテト FESTIVAL2026

【開 催 日 程】 2026年3月20日(金・祝)～ 2026年3月22日(日) ※雨天決行

【開 催 場 所】 静岡市立日本平動物園 正面エントランス

2. 出店店舗

１.B-FRITES(静岡)

日本一のフレンチフライ専門店を決める大会で優勝しました。 北海道産の熟成じゃがいもや南イタリア産などを使用し、ビーフリッ ツ製法による四度揚げでじゃがいもの甘さを引き出します。オリジナ ルディップでお召し上がりください。

２.JUJU(静岡)

外はカリッと中はほくっと、軽い食感。 甘じょっぱいオリジナルソルトがクセになる、ひと味違うクリスピーフライ ドポテトをお楽しみください。

３.TOYBOX(静岡)

外はカリッと中はホクホク。牛脂をブレンドした特製オイルで揚げ、コ ク深い旨みが広がるフライドポテト。絶妙な塩加減で止まらない、 TOYBOX バーガーと相性抜群の一品。

４.CHERRY BEANS TRUCK(静岡)(※3 月 20 日・21 日のみ) 静岡市民のソウルフードのように愛されている「チェリービーンズ」のポ テト。オープン当時から伝わる『マジックパウダー』を使い、シンプルに 味付けしています。一度食べたらまた食べたくなる中毒性がポイント、 流行に流されず昔ながらの味を守っています。

５.Spiral Fries(静岡)(※3 月 21 日・22 日のみ)

イベントで大人気のスパイラルポテトを揚げたてでご用意致します。

40 センチのロングサイズで小さなお子様にも大人気! お好きなフレーバーでお楽しみください。

６.きっちん HACHI-HACHI(愛知)(※3 月 22 日のみ) きっちん HACHI-HACHI は、ワッフル型のポテトが自慢。外はカリ っと!中はホクホク!のワッフルポテトに、好みで選べるスパイスを振 って、自分好みの味を楽しんでください。

各店舗が、カット方法や味付けなど個性豊かなフライドポテトを提供します。

3. フライドポテト食べ比べラリー

イベント期間中、対象商品(フライドポテト)を購入するとシールを配布します。 複数店舗のシールを集めることで、イベント限定グッズ(ステッカー、缶バッチなど)をプレゼントします。 来園者が動物園を楽しみながら、複数店舗のポテトを食べ比べできる体験型企画です。

4. 本イベントの見どころ

- 各地のフライドポテトを食べ比べ

地元の人気店を中心に、県外のフライドポテト店も出店し、多様なフライドポテトを楽しめます。

- 動物園で楽しむフードイベント

家族連れが多く訪れる動物園で、食べ歩きながら楽しめるイベントです。

- 体験型企画

食べ比べラリーに参加することで、複数店舗を巡る楽しさを体験できます。

5. 主催・協力

【主催】 一般財団法人静岡市動物園協会、一般社団法人日本フライドポテト協会

【協力】 静岡市立日本平動物園

6. 本件に関するお問い合わせ

一般社団法人日本フライドポテト協会

担当 佐藤

TEL：050-7108-8982

Email：contact@frenchfriesjp.com

7. 写真素材ダウンロード

本イベントの広報用写真素材を下記 URL よりダウンロードいただけます。

広報用素材 :https://drive.google.com/drive/folders/180y8MSLhjF1AMN9JQK_MVIdMXJ_WLYmi?usp=sharing

※報道目的であれば自由にご利用いただけます。

※クレジット表記：一般社団法人日本フライドポテト協会

以上