【パリファッションショー出展】Chabi着るセルフケア下着(R)バストケア下着ブランド「Chabi」がパリファッションウィークに参加！自分を大切にするセルフケア下着の最新コレクションを発表。

HEART LAND株式会社

独自の育乳メソッドの詰まったセルフケア下着ブランド『Chabi』を展開するHEART LAND株式会社(本社：東京都港区、代表：横山知佳)は、流行の発信地であり下着の本場フランスでパリファッションウィーク期間中に行われる「Mystyle-event」主催のランウェイショーに2度目の出展を果たしました。

2026 AW COLLECTION

2度目のショーとなる今回は、日本古来からの哲学【万物に神は宿る】精神のもと、自分たちにもまた大切な神様が宿っているとし、自分自身を大切にし、体に目を向けセルフケアを行うという【女神道】を説く。発売中の新作を含め13型を披露。アンティークの着物とコラボレーションしたランウェイ衣装も登場し、コレクションを華やかに彩りました。

■ランウェイを歩いたモデル達からも、デザインと着け心地の良さ、バストメイク力が好評「自分に自信が持てる下着、普段はワイヤーが気になるがChabiの下着は不快さがなくプッシュアップ効果もあり素晴らしい」と話題を呼んだ。パリでは日本の美容が人気を集めており、今後更に日本人特有のキメの細かい美的感覚が注目される。

Mystyle-event主催

SATSFASHON PARIS

日時：3/10(火)15：00～ ※現地時間

会場：「LA GALERIE BOURBON」79 bis Av.Marceau,75116 Paris

主催公式サイト：https://mystyle-events.com/

ランウェイ動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0AoLMH67eHI ]

▲2025年のショーの様子

デザイナーChika Yokoyamaの想い

私たちは、下着には女性に自信を与えてくれる特別なパワーが宿っていると信じています。それと同時に、自分の体に興味を持ち、いたわりケアすることで、もっと輝ける未来へと誘ってくれます。自然体とは、何もしない事ではなく、心と体を心地よく整えること。これからも下着を通してセルフケアを広めていきます。

Chabiとは

神戸本店(2024年10月に移転)

1997年創業、下着を単なる衣類ではなく「自分を大切にするツール」としてフィット感、素材に徹底的にこだわった物作りと、プロのフィッターによるフィッティングで、女性の心と体に寄り添ったセルフケアを提案する新感覚のランジェリーショップです。

◆ショップリスト

・表参道店 東京都港区北青山3-10-25-1F TEL：03-3797-7345

・神戸本店 兵庫県神戸市中央区北長狭通3-12-3-5F TEL：078-333-3873

・大阪店 大阪府大阪市北区中崎西1-10-6-1F TEL：06-6377-5656

※来店要予約制

◆公式WEBサイト

・Chabi 公式サイト

https://www.chabi-chabi.com/

・Chabi 公式オンラインストア

https://chabistore.myshopify.com/