RAZO（レッツォ）から40アルファード／ヴェルファイア、60プリウスなど、トヨタ車専用オルガンペダルが新登場。他、春のドライブを彩るアイテムを発売

株式会社カーメイト

株式会社カーメイト（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：徳田勝）は、春のドライブシーズンに向けて、モータースポーツブランド「RAZO（レッツォ）」より登場のトヨタ車（40アルファード／ヴェルファイア、60プリウス等）専用設計のオルガンペダル他、車内を鮮やかに演出するLEDコースター、軽ハイトワゴンの後方視界を大きく広げるポップな2トーンカラーのワイドミラーの3シリーズを発売しました。

クルマの使い勝手やインテリアをアップデートしたい方に向け、新たな選択肢を提供します。発売日などの詳細は以下よりご確認ください。

製品特長／スペック

出荷累計48万個※を越える「RAZO GT SPEC ペダル」シリーズに、トヨタ車専用オルガンペダルを追加※出荷数量は、2004年の発売開始から2026年3月現在までのシリーズ累計実績- トヨタ車の純正オルガンペダル形状に合わせた専用設計浮きやガタつきのない高い一体感で、上質な見た目と操作時の安心感を実現。主な適合車種（2025年12月現在）は、40アルファード/ヴェルファイア、60プリウス、60RAV4、クラウンなど（詳細は、下方「スペック」の品名リンクよりご確認ください）- 狭い車内でも作業しやすく、穴あけ不要で取り付け可能本製品のアクセルペダルは、純正ペダルへの穴あけ加工やペダル裏側での作業が不要。被せて固定するだけで、簡単に装着できる構造を採用（特許登録済み）。狭い車内でもスムーズに取り付けが可能- 高強度３Dアルミダイキャスト構造立体的に成形された剛性の高いペダルカバーがスムーズなペダル操作をアシスト- 上質感のあるスポーティなデザイン。ボディカラーや内装コンセプトに合わせて選べる4色展開「カーボン」「ブルー」「レッド」「ブラック」の4色をラインアップ。「カーボン」はカーボンファイバーを採用し、全カラー共通で一部に深みのあるアルマイトプレートを使用。スポーティながら、インテリアの雰囲気を損なわない高級感のあるデザインに。ワンポイントのドレスアップとしても最適カーボン（RP160）ブルー（RP160BL）レッド（RP160RE）ブラック（RP160BCR）スペック- 価格：オープン- 発売日：2026（令和8）年2月18日- 製品サイズアクセル：H216mm×W86mm／ブレーキ：H123mm×W85mm- 製品重量カーボン：195g／ブルー、レッド、ブラック：192g

★適合車種など詳細は以下品名のリンク（公式オンラインストア）よりご確認ください。

カーボン（RP160）ブルー（RP160BL）レッド（RP160RE）ブラック（RP160BCR）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17074/table/280_1_983d534f2a8e52dcaf131563bc1ba588.jpg?v=202603180251 ]芳香剤やドリンクを鮮やかに照らすLEDコースター- 3灯の高輝度LEDチップを搭載したコースター本製品の上に芳香剤やドリンクを置くと自動で点灯し、車内をスタイリッシュにドレスアップ。高輝度LEDの光がボトル全体を照らし、夜間の車内空間を鮮やかに演出- 夜間ドライブ自動点灯振動・光センサーを内蔵。暗闇で振動を検知すると自動点灯- ワンタッチで切り替えられる、点灯色・パターン製品天面にあるタッチセンサーボタンを1秒程度押すと、点灯色・パターンを切り替えることが可能（ボタンを押すごとに、下記1～8の順で点灯色・パターンが変更される）ブルーピンクアンバーホワイト

※車内環境により、色の見え方が異なる場合があります

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17074/table/280_2_1d93566941f745ce29963dddd61d484a.jpg?v=202603180251 ]- 持続時間※常時点灯：常に明るく照らしたい方におススメ。最長2か月持続ホタル点灯：ホタルのように優しく、点灯消灯を繰り返します。最長5か月持続※電池の寿命期間は、電池・使用環境・点灯色等で大幅に変わる可能性があります。上記は、白色で点灯し、1週間のうち2回（各2時間）点灯することを想定した持続期間

★実車での光り方動画や詳細は、「BLANG(https://lps.carmate.co.jp/lp/fragrance/blang/)」シリーズのWebサイトにてご確認ください。

スペック- 品名（品番）：ブラング ＬＥＤコースター（FR1002）- 価格：オープン- 発売日：2026（令和８）年1月20日- 製品サイズ：直径：68ｍｍ 厚み：20.3ｍｍ（一般的なドリンクホルダーに入るサイズ）- 製品重量：32g （電池重量除く）- 給電方法：単4形アルカリ乾電池×3本 （別売り）- 推奨設置場所：センターコンソールのドリンクホルダー（折りたたみ式や引き出し式のドリンクホルダーでは使用不可）軽ハイトワゴンオーナーがターゲット後部座席の様子もしっかりカバーする、ポップな2トーンカラーのワイドミラー- 視界面積が約2.3倍拡大。純正ミラーでは見えにくい後方の死角をしっかりカバー1400SRの曲率を採用したワイドミラーで、後方確認がスムーズになり、車線変更や駐車時の不安を軽減- 後部座席に座る、子どもの様子を確認できる視界が広いため、後部座席に座るお子様の表情や動きをミラー越しに確認しやすく運転中も安心。また、後席のお子様からも運転者の顔が見え、コミュニケーションが良好に- 内装に合わせて選べる、スタイリッシュ／ポップなデザイン（4色展開）２トーンカラーと丸みのあるフォルムを採用し、軽自動車やコンパクトカーの雰囲気にマッチするデザインに。黒を基調としたカスタムグレードの内装に合わせやすい「アーバングレー＆ブラック」をはじめ、ベージュやグレーの内装に馴染む「ストーングレージュ＆ペールグレー」、さらにポップな印象の「サンセットオレンジ＆ペールグレー」「ミストブルー＆ペールグレー」をラインアップアーバングレー＆ブラック（DZ612）ストーングレージュ＆ペールグレー（DZ613）サンセットオレンジ＆ペールグレー（DZ614）ミストブルー＆ペールグレー（DZ615）- まぶしい光を半減するクローム鏡後続車のヘッドライトのまぶしさを約50％カットし、二重映りのない鮮明でクリアな視界を確保。夜間走行時の安全性と快適性が向上し、長距離運転や夜間のドライブにも安心- 約1分で取り付け完了純正ルームミラーを覆うようなイメージで、純正ルームミラーの上下を挟むだけの仕様。工具を使わずに装着可能スペック- 価格：オープン- 発売日：2026（令和8）年2月10日- 製品サイズ：H98×W249×D29(mm)- 製品重量：207g

★詳細は以下品名のリンク（公式オンラインストア）よりご確認ください。

関連情報

読者様お問い合わせ

アーバングレー＆ブラック（DZ612）ストーングレージュ＆ペールグレー（DZ613）サンセットオレンジ＆ペールグレー（DZ614）ミストブルー＆ペールグレー（DZ615）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17074/table/280_3_245124d675d9c0a02e24045ce42dd12a.jpg?v=202603180251 ]- RAZO Webサイトhttps://razo.jp/- BLANGシリーズ Webサイトhttp(https://lps.carmate.co.jp/lp/fragrance/blang/)s://lps.carmate.co.jp/lp/fragrance/blang/(https://lps.carmate.co.jp/lp/fragrance/blang/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%88)- カーメイト ルームミラー ラインアップhttps://ps.carmate.co.jp/c/car/accessory/roommirror

カーメイト

TEL：03-5926-1212

URL： https://www.carmate.co.jp/

●プレスリリース記載の他社商標については以下のウェブサイトをご確認ください。

https://www.carmate.co.jp/trademark/

●プレスリリースに記載された製品の仕様、お問い合わせ先などにつきましては、発表日現在のものです。